Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 523Е Екатеринбург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
01:51
01:53
41 км.
0 ч. 51 мин.
Дружинино
02:41
03:16
65 км.
1 ч. 41 мин.
Красноуфимск
05:30
05:31
174 км.
4 ч. 30 мин.
Чад
06:27
06:28
209 км.
5 ч. 27 мин.
Чернушка
07:28
07:30
278 км.
6 ч. 28 мин.
Янаул
08:31
08:33
352 км.
7 ч. 31 мин.
Сарапул
09:48
09:50
425 км.
8 ч. 48 мин.
Агрыз
10:50
11:05
472 км.
9 ч. 50 мин.
Можга
11:57
11:59
522 км.
10 ч. 57 мин.
Кизнер
12:48
13:34
568 км.
11 ч. 48 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
17:20
17:28
726 км.
16 ч. 20 мин.
Зеленый Дол
19:06
19:09
758 км.
18 ч. 6 мин.
Ульяновск
Центральный
23:25
23:57
933 км.
22 ч. 25 мин.
Сызрань Город
04:43
04:50
1058 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Возрождение
06:00
06:02
1110 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Кулатка
06:24
06:26
1136 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Сенная
07:29
07:31
1211 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:15
10:55
1306 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Петров Вал
15:31
15:33
1471 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Волгоград 1
18:40
19:15
1637 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Сарепта
19:56
19:58
1658 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
Жутово
21:51
21:54
1746 км.
1 д. 20 ч. 51 мин.
Котельниково
23:00
23:02
1799 км.
1 д. 22 ч. 0 мин.
Зимовники
00:29
00:32
1872 км.
1 д. 23 ч. 29 мин.
Сальск
02:40
03:07
1974 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Тихорецкая
05:57
06:15
2103 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Выселки
07:22
07:27
2150 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Кореновск
08:10
08:19
2169 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Динская
08:55
09:00
2203 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Краснодар 1
09:39
09:53
2230 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Горячий Ключ
11:39
12:55
2272 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Туапсе
15:10
15:19
2333 км.
2 д. 14 ч. 10 мин.
Лазаревская
16:07
16:30
2360 км.
2 д. 15 ч. 7 мин.
Лоо
17:13
17:30
2392 км.
2 д. 16 ч. 13 мин.
Сочи
17:58
18:06
2408 км.
2 д. 16 ч. 58 мин.
Хоста
18:25
18:27
2421 км.
2 д. 17 ч. 25 мин.
Адлер
18:38
2429 км.
2 д. 17 ч. 38 мин.
