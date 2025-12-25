Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 315Г Казань — Ташкент (Узбекистан). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 315Г Казань — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
10:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ульяновск
Центральный
18:19
18:51
175 км.
7 ч. 46 мин.
Сызрань 1
22:45
23:34
297 км.
12 ч. 12 мин.
Самара
02:06
02:46
406 км.
15 ч. 33 мин.
Бузулук
05:31
05:52
557 км.
18 ч. 58 мин.
Сорочинская
07:01
07:04
627 км.
20 ч. 28 мин.
Оренбург
09:31
10:28
777 км.
22 ч. 58 мин.
Илецк 1
13:50
15:50
844 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Жайсан
17:26
18:56
936 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Актобе
20:35
21:05
1030 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Кандыагаш
22:34
22:44
1121 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Жем
00:15
00:30
1210 км.
1 д. 13 ч. 42 мин.
Шалкар
03:16
03:36
1364 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Сексеул
06:27
06:47
1506 км.
1 д. 19 ч. 54 мин.
Арал Тенизи
07:33
07:38
1556 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Казалы
09:23
09:43
1667 км.
1 д. 22 ч. 50 мин.
Торетам
11:05
11:10
1759 км.
2 д. 0 ч. 32 мин.
Жосалы
12:15
12:20
1821 км.
2 д. 1 ч. 42 мин.
Кызылорда
14:13
14:33
1952 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Шиели
16:23
16:43
2076 км.
2 д. 5 ч. 50 мин.
Яны-Курган
17:38
17:43
2126 км.
2 д. 7 ч. 5 мин.
Туркестан
19:24
19:39
2229 км.
2 д. 8 ч. 51 мин.
Тимур
20:37
20:39
2283 км.
2 д. 10 ч. 4 мин.
Арыс 1
21:41
22:01
2336 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Сарыагаш
00:23
02:03
2445 км.
2 д. 13 ч. 50 мин.
Ташкент
Центральный
04:23
2467 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Ташкент (Узбекистан) Распечатать расписание поезда