Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 242Э Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
15:50
16:05
181 км.
2 ч. 50 мин.
Зубова Поляна
19:22
19:25
392 км.
6 ч. 22 мин.
Потьма
19:35
19:38
397 км.
6 ч. 35 мин.
Ковылкино
20:38
20:42
463 км.
7 ч. 38 мин.
Кадошкино
21:16
21:18
495 км.
8 ч. 16 мин.
Рузаевка
21:50
22:05
529 км.
8 ч. 50 мин.
Сура
23:06
23:08
584 км.
10 ч. 6 мин.
Инза
23:45
00:22
623 км.
10 ч. 45 мин.
Вешкайма
01:54
01:56
677 км.
12 ч. 54 мин.
Ульяновск
Центральный
03:28
04:03
758 км.
14 ч. 28 мин.
Чердаклы
04:43
04:45
793 км.
15 ч. 43 мин.
Димитровград
05:44
05:49
843 км.
16 ч. 44 мин.
Погрузная
06:59
07:01
897 км.
17 ч. 59 мин.
Нурлат
07:37
07:42
928 км.
18 ч. 37 мин.
Челна
08:06
08:08
947 км.
19 ч. 6 мин.
Шентала
08:36
08:38
971 км.
19 ч. 36 мин.
Бугульма
10:28
10:38
1058 км.
21 ч. 28 мин.
Туймазы
12:06
12:08
1116 км.
23 ч. 6 мин.
Кандры
12:41
13:06
1141 км.
23 ч. 41 мин.
Уфа
16:15
1261 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
