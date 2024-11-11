Маршрут следования и продажа билетов
00:25
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
64
Маршрут следования поезда 522С Новороссийск — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
00:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
00:52
00:59
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
01:30
01:35
42 км.
1 ч. 5 мин.
Абинская
01:53
01:55
53 км.
1 ч. 28 мин.
Краснодар 1
04:09
04:20
121 км.
3 ч. 44 мин.
Динская
05:32
05:39
148 км.
5 ч. 7 мин.
Кореновск
06:27
06:32
182 км.
6 ч. 2 мин.
Выселки
07:06
07:11
201 км.
6 ч. 41 мин.
Тихорецкая
08:25
08:43
248 км.
8 ч. 0 мин.
Ровное
09:31
09:34
284 км.
9 ч. 6 мин.
Ея
09:47
09:50
292 км.
9 ч. 22 мин.
Белоглинская
10:12
10:15
310 км.
9 ч. 47 мин.
Песчанокопская
10:36
10:39
330 км.
10 ч. 11 мин.
Сальск
11:35
11:53
379 км.
11 ч. 10 мин.
Пролетарская
12:25
12:28
406 км.
12 ч. 0 мин.
Двойная
13:09
13:12
438 км.
12 ч. 44 мин.
Зимовники
14:07
14:10
482 км.
13 ч. 42 мин.
Ремонтная
14:45
14:48
518 км.
14 ч. 20 мин.
Котельниково
15:30
15:37
555 км.
15 ч. 5 мин.
Жутово
16:27
16:29
608 км.
16 ч. 2 мин.
Сарепта
18:18
18:20
696 км.
17 ч. 53 мин.
Волгоград 1
18:54
19:36
717 км.
18 ч. 29 мин.
Петров Вал
23:02
23:04
883 км.
22 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:55
03:23
1048 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Сенная
05:37
05:39
1143 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Возрождение
07:06
07:08
1244 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Сызрань Город
08:21
08:28
1296 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Ульяновск
Центральный
12:34
13:14
1421 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Зеленый Дол
17:19
17:21
1596 км.
1 д. 16 ч. 54 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
18:42
18:49
1628 км.
1 д. 18 ч. 17 мин.
Можга
23:10
23:12
1832 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Агрыз
00:10
00:38
1882 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Сарапул
01:25
01:26
1929 км.
2 д. 1 ч. 0 мин.
Янаул
02:25
02:27
2002 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Чернушка
03:24
03:26
2076 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Красноуфимск
05:08
05:10
2179 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Дружинино
08:10
08:40
2288 км.
2 д. 7 ч. 45 мин.
Ревда
09:16
09:18
2312 км.
2 д. 8 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:05
11:20
2353 км.
2 д. 9 ч. 40 мин.
Верх-Нейвинск
12:44
12:46
2405 км.
2 д. 12 ч. 19 мин.
Невьянск
13:16
13:18
2431 км.
2 д. 12 ч. 51 мин.
Нижний Тагил
14:05
14:22
2478 км.
2 д. 13 ч. 40 мин.
Гороблагодатская
15:08
15:10
2521 км.
2 д. 14 ч. 43 мин.
Верхняя
15:38
15:43
2534 км.
2 д. 15 ч. 13 мин.
Верхотурье
17:33
17:35
2610 км.
2 д. 17 ч. 8 мин.
Ляля
17:54
17:56
2629 км.
2 д. 17 ч. 29 мин.
Лобва
18:17
18:19
2644 км.
2 д. 17 ч. 52 мин.
Серов
20:00
20:45
2690 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Ивдель 1
23:09
23:20
2808 км.
2 д. 22 ч. 44 мин.
Першино
23:34
23:35
2813 км.
2 д. 23 ч. 9 мин.
Оус
00:30
00:33
2873 км.
3 д. 0 ч. 5 мин.
Пелым
01:08
01:13
2902 км.
3 д. 0 ч. 43 мин.
Атымья
01:32
01:37
2918 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Разъезд 135км
02:03
02:18
2941 км.
3 д. 1 ч. 38 мин.
Алябьево
02:33
02:48
2951 км.
3 д. 2 ч. 8 мин.
Геологическая
03:22
03:38
2978 км.
3 д. 2 ч. 57 мин.
Верхнекондинская
03:58
04:58
2992 км.
3 д. 3 ч. 33 мин.
Нюрих
05:19
05:20
3007 км.
3 д. 4 ч. 54 мин.
Конда
05:39
05:41
3020 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Коммунистическая
06:19
06:21
3051 км.
3 д. 5 ч. 54 мин.
Пантынг
06:59
07:00
3076 км.
3 д. 6 ч. 34 мин.
Вонъеган
07:16
07:18
3088 км.
3 д. 6 ч. 51 мин.
Нягань
08:08
08:18
3119 км.
3 д. 7 ч. 43 мин.
Приобье
09:15
3164 км.
3 д. 8 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Приобье Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Ехала в 10 вагоне в сентябре 2020 года. Вагон был чистым и аккуратным. Проводница хорошая. Старалась и заботилась о пассажирах.
В вагоне было очень душно и жарко, вообще не работал кондиционер. +32 градуса в купе. Семь потов сошло пока доехали.
Что сказать. Никакой заботы о пассажирах нет. Вообще. Потому что в вагоне дичайшая жарень, не продохнуть, бабушка одна чуть в обморок не упала, водой обливали ее. Куда вообще смотрит руководство которое отправляет вагоны без кондиционера в южных направлениях!????
Всем доволен. Кроме того что не было вагона ресторана. Поезд далеко едете – можно было бы и позаботиться о том, чтобы нормальные люди могли перекусить. В буфете через пару часов езды остались только дорогие лакомства.
Прохладно ехать было на 2 полке под кондиционером. Хорошо что не простудился. В прошлый раз в ухо надуло так, что с отитом 3 недели возился. В этот раз брал с собой шапку.