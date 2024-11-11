Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 499Э Анапа — Новый Уренгой. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:25
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
32
Маршрут следования поезда 499Э Анапа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:49
18:51
65 км.
3 ч. 24 мин.
Краснодар 1
20:20
20:26
133 км.
4 ч. 55 мин.
Кущевка
00:53
00:55
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:03
02:22
381 км.
10 ч. 38 мин.
Лихая
05:58
06:43
496 км.
14 ч. 33 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
18 ч. 56 мин.
Волгоград 1
15:45
16:38
819 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Петров Вал
20:22
20:24
985 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:36
01:13
1150 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Сенная
03:40
03:46
1245 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Кулатка
04:51
04:53
1320 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Возрождение
05:19
05:21
1346 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Сызрань Город
06:23
06:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Ульяновск
Центральный
11:00
11:40
1523 км.
1 д. 19 ч. 35 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:09
16:17
1704 км.
2 д. 0 ч. 44 мин.
Агрыз
21:26
21:41
1958 км.
2 д. 6 ч. 1 мин.
Дружинино
06:51
07:21
2356 км.
2 д. 15 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:38
09:18
2422 км.
2 д. 17 ч. 13 мин.
Тюмень
15:00
15:34
2721 км.
2 д. 23 ч. 35 мин.
Тобольск
19:16
19:21
2929 км.
3 д. 3 ч. 51 мин.
Демьянка
21:56
22:12
3098 км.
3 д. 6 ч. 31 мин.
Пыть-Ях
01:35
01:45
3305 км.
3 д. 10 ч. 10 мин.
Сургут
03:35
04:35
3370 км.
3 д. 13 ч. 9 мин.
Когалым
07:20
07:32
3495 км.
3 д. 15 ч. 55 мин.
Ноябрьск 1
09:32
09:49
3598 км.
3 д. 18 ч. 7 мин.
Ноябрьск 2
10:05
10:15
3609 км.
3 д. 18 ч. 40 мин.
Ханымей
12:38
12:51
3672 км.
3 д. 21 ч. 13 мин.
Пурпе
14:52
15:09
3764 км.
3 д. 23 ч. 27 мин.
Пуровск
16:14
16:24
3828 км.
4 д. 0 ч. 49 мин.
Коротчаево
19:52
20:07
3941 км.
4 д. 4 ч. 27 мин.
Новый Уренгой
23:07
4010 км.
4 д. 7 ч. 42 мин.
