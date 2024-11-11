Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 263Й Ульяновск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 263Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
11:45
11:47
48 км.
1 ч. 15 мин.
Чуфарово
12:08
12:10
66 км.
1 ч. 38 мин.
Вешкайма
12:42
12:44
81 км.
2 ч. 12 мин.
Глотовка
13:18
13:20
110 км.
2 ч. 48 мин.
Инза
14:00
14:40
134 км.
3 ч. 30 мин.
Ночка
15:03
15:05
150 км.
4 ч. 33 мин.
Сура
15:31
15:33
173 км.
5 ч. 1 мин.
Рузаевка
16:57
17:12
228 км.
6 ч. 27 мин.
Кадошкино
17:52
17:54
262 км.
7 ч. 22 мин.
Ковылкино
18:30
18:32
294 км.
8 ч. 0 мин.
Торбеево
19:16
19:18
338 км.
8 ч. 46 мин.
Потьма
19:38
19:40
360 км.
9 ч. 8 мин.
Рязань 1
00:13
00:25
574 км.
13 ч. 43 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:59
755 км.
17 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд сплошное ретро. Но не такое ретро что ехать противно, а такое ретро что ехать даже приятно. Потому что внутри было очень чисто и ухоженно. Простыни выдали белые-пребелые. Проводница не навязывалась со своими услугами, что мне лично нравится.
Поездка прошла хорошо. Все понравилось. Умные и находчивые проводницы. В соседнем вагоне было лучше чем у нас – там прохладнее кондиционер работал. В туалете было мыло и бумага. На входе был даже антисептик.
Мне во интересно. Наши поезда дойдут до того чтобы был интернет через вайфай в вагонах или нет? Сколько уже можно передвигаться на этих поездах и не иметь возможности параллельно сидеть в интернете и заниматься своими делами?
Обслуживание на уровне. Проводница приятая женщина. Ехал с женой и дочкой. Вагоны удобные и комфортные.
Я как пенсионерка скажу что цена очень высокая за билеты. Мне буквально третью часть пенсии нужно отдать чтобы доехать. Почему для пенсионеров не предусмотрены льготы на проезд!