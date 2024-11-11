Маршрут следования поезда 491Э Казань — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
07:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
08:04
08:07
34 км.
0 ч. 46 мин.
Свияжск
08:20
08:23
39 км.
1 ч. 2 мин.
Буа
10:53
11:12
133 км.
3 ч. 35 мин.
Ульяновск
Центральный
13:04
13:54
210 км.
5 ч. 46 мин.
Сызрань Город
18:06
18:13
335 км.
10 ч. 48 мин.
Возрождение
19:18
19:20
387 км.
12 ч. 0 мин.
Кулатка
19:42
19:44
413 км.
12 ч. 24 мин.
Сенная
20:47
20:50
488 км.
13 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:37
00:17
583 км.
16 ч. 19 мин.
Петров Вал
04:38
04:40
748 км.
21 ч. 20 мин.
Волгоград 1
08:00
08:38
914 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Сарепта
09:15
09:17
935 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Жутово
10:55
10:57
1023 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Котельниково
11:49
11:51
1076 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Ремонтная
12:35
12:38
1113 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Зимовники
13:12
13:14
1149 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Сальск
15:10
15:35
1251 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Песчанокопская
16:33
16:36
1300 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Белоглинская
16:57
17:00
1320 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Ея
17:23
17:27
1338 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Ровное
17:38
17:41
1346 км.
1 д. 10 ч. 20 мин.
Кавказская
19:42
20:23
1401 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Отрадо-Кубанская
20:59
21:01
1430 км.
1 д. 13 ч. 41 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:33
21:35
1463 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Курганная
22:08
22:15
1503 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
Белореченская
23:37
00:12
1560 км.
1 д. 16 ч. 19 мин.
Хадыженская
01:25
01:30
1608 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Туапсе
03:10
03:24
1657 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Лазаревская
04:03
04:17
1684 км.
1 д. 20 ч. 45 мин.
Лоо
05:04
05:15
1716 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Сочи
05:39
05:47
1732 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Хоста
06:06
06:08
1745 км.
1 д. 22 ч. 48 мин.
Адлер
06:19
1753 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала в 21 вагоне 1 сентября 2021 года. Вагон очень хороший. НОВЫЙ. Кондиционер работал очень хорошо. В вагоне стояли биотуалеты. Кто поедет этим поездом обязательно берите этот вагон.
Общее впечатление очень положительное. Проводница была вежливой и спокойной. Не орала на пассажиров и не спорила. Белье только выдала когда я ей об этом напомнил.
Поезд немного грязноватый. Я видела намного чище. Даже в прошлый раз когда ехала в Адлер – то было намного лучше. Постельное белье было свежим и приятно пахнущим.
Благодаря дамам с детьми, которые едут на отдых в поезде так и не удалось нормально выспаться. То они носились по всему вагону, то кричали. Не поездка а настоящее испытание моего терпения было.
Проводники были вежливыми и приятными в общении. По ходу движения делали один раз влажную уборку. В нашем вагоне был обычный туалет но многие ходили в соседний, где был биотуалет.
На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏