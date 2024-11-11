Поезд 491Э Казань — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

07:18

Казань

1 д. 23 ч. 1 мин.

06:19

Адлер

34

Маршрут следования поезда 491Э Казань — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Казань — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Казань
Пассажирская

07:18

0 км.

0 ч. 0 мин.

Зеленый Дол

08:04

3 мин.

08:07

34 км.

0 ч. 46 мин.

Свияжск

08:20

3 мин.

08:23

39 км.

1 ч. 2 мин.

Буа

10:53

19 мин.

11:12

133 км.

3 ч. 35 мин.

Ульяновск
Центральный

13:04

50 мин.

13:54

210 км.

5 ч. 46 мин.

Сызрань Город

18:06

7 мин.

18:13

335 км.

10 ч. 48 мин.

Возрождение

19:18

2 мин.

19:20

387 км.

12 ч. 0 мин.

Кулатка

19:42

2 мин.

19:44

413 км.

12 ч. 24 мин.

Сенная

20:47

3 мин.

20:50

488 км.

13 ч. 29 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:37

40 мин.

00:17

583 км.

16 ч. 19 мин.

Петров Вал

04:38

2 мин.

04:40

748 км.

21 ч. 20 мин.

Волгоград 1

08:00

38 мин.

08:38

914 км.

1 д. 0 ч. 42 мин.

Сарепта

09:15

2 мин.

09:17

935 км.

1 д. 1 ч. 57 мин.

Жутово

10:55

2 мин.

10:57

1023 км.

1 д. 3 ч. 37 мин.

Котельниково

11:49

2 мин.

11:51

1076 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Ремонтная

12:35

3 мин.

12:38

1113 км.

1 д. 5 ч. 17 мин.

Зимовники

13:12

2 мин.

13:14

1149 км.

1 д. 5 ч. 54 мин.

Сальск

15:10

25 мин.

15:35

1251 км.

1 д. 7 ч. 52 мин.

Песчанокопская

16:33

3 мин.

16:36

1300 км.

1 д. 9 ч. 15 мин.

Белоглинская

16:57

3 мин.

17:00

1320 км.

1 д. 9 ч. 39 мин.

Ея

17:23

4 мин.

17:27

1338 км.

1 д. 10 ч. 5 мин.

Ровное

17:38

3 мин.

17:41

1346 км.

1 д. 10 ч. 20 мин.

Кавказская

19:42

41 мин.

20:23

1401 км.

1 д. 12 ч. 24 мин.

Отрадо-Кубанская

20:59

2 мин.

21:01

1430 км.

1 д. 13 ч. 41 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

21:33

2 мин.

21:35

1463 км.

1 д. 14 ч. 15 мин.

Курганная

22:08

7 мин.

22:15

1503 км.

1 д. 14 ч. 50 мин.

Белореченская

23:37

35 мин.

00:12

1560 км.

1 д. 16 ч. 19 мин.

Хадыженская

01:25

5 мин.

01:30

1608 км.

1 д. 18 ч. 7 мин.

Туапсе

03:10

14 мин.

03:24

1657 км.

1 д. 19 ч. 52 мин.

Лазаревская

04:03

14 мин.

04:17

1684 км.

1 д. 20 ч. 45 мин.

Лоо

05:04

11 мин.

05:15

1716 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Сочи

05:39

8 мин.

05:47

1732 км.

1 д. 22 ч. 21 мин.

Хоста

06:06

2 мин.

06:08

1745 км.

1 д. 22 ч. 48 мин.

Адлер

06:19

1753 км.

1 д. 23 ч. 1 мин.

Информация о поезде 491Э

Планируете поездку по маршруту Казань — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 491Э. Этот поезд отправляется со станции Казань в 07:18 и прибывает на конечную станцию Адлер в 06:19. Вся дорога занимает 1 д. 23 ч. 1 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 59 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 4731 руб.
  • стоимость купейного места – 9025 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 491Э Казань - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

4731 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Наталия

    Ехала в 21 вагоне 1 сентября 2021 года. Вагон очень хороший. НОВЫЙ. Кондиционер работал очень хорошо. В вагоне стояли биотуалеты. Кто поедет этим поездом обязательно берите этот вагон.

  2. Дмитрий Воронцов

    Общее впечатление очень положительное. Проводница была вежливой и спокойной. Не орала на пассажиров и не спорила. Белье только выдала когда я ей об этом напомнил.

  3. Екатерина Мерзлова

    Поезд немного грязноватый. Я видела намного чище. Даже в прошлый раз когда ехала в Адлер – то было намного лучше. Постельное белье было свежим и приятно пахнущим.

  4. Бывалый

    Благодаря дамам с детьми, которые едут на отдых в поезде так и не удалось нормально выспаться. То они носились по всему вагону, то кричали. Не поездка а настоящее испытание моего терпения было.

  5. Анна Витальевна

    Проводники были вежливыми и приятными в общении. По ходу движения делали один раз влажную уборку. В нашем вагоне был обычный туалет но многие ходили в соседний, где был биотуалет.

  6. Елена

    На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
