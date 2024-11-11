Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 105Ж Волгоград — Нижневартовск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
23:10
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
43
Маршрут следования поезда 105Ж Волгоград — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
02:19
02:42
166 км.
3 ч. 9 мин.
Карамыш
04:29
04:31
260 км.
5 ч. 19 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:10
07:00
332 км.
7 ч. 0 мин.
Сенная
09:57
09:59
427 км.
10 ч. 47 мин.
Кулатка
11:02
11:04
502 км.
11 ч. 52 мин.
Возрождение
11:27
11:29
528 км.
12 ч. 17 мин.
Сызрань Город
12:29
12:41
580 км.
13 ч. 19 мин.
Ульяновск
Центральный
16:39
17:11
705 км.
17 ч. 29 мин.
Буа
19:04
19:09
782 км.
19 ч. 54 мин.
Каратун
19:48
19:53
813 км.
20 ч. 38 мин.
Куланга
20:23
20:30
838 км.
21 ч. 13 мин.
Свияжск
21:23
21:44
876 км.
22 ч. 13 мин.
Зеленый Дол
21:56
21:58
881 км.
22 ч. 46 мин.
Казань
Пассажирская
23:00
23:45
915 км.
23 ч. 50 мин.
Вятские Поляны
02:15
02:17
1044 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Кизнер
02:52
02:53
1074 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Можга
03:34
03:36
1120 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Агрыз
04:29
04:44
1170 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Сарапул
05:34
05:36
1217 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Янаул
06:40
06:45
1290 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Куеда
07:24
07:25
1334 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Чернушка
07:53
07:55
1364 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Чад
08:55
08:56
1433 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Красноуфимск
09:42
09:45
1468 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Дружинино
11:59
12:27
1577 км.
1 д. 12 ч. 49 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:20
14:55
1643 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Камышлов
17:32
17:34
1771 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Талица
18:39
18:41
1837 км.
1 д. 19 ч. 29 мин.
Юшала
19:09
19:27
1868 км.
1 д. 19 ч. 59 мин.
Тюмень
20:39
21:10
1944 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Тобольск
00:57
01:05
2152 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Юность-Комсомольская
02:29
02:31
2237 км.
2 д. 3 ч. 19 мин.
Демьянка
03:49
04:05
2321 км.
2 д. 4 ч. 39 мин.
Салым
05:43
05:45
2421 км.
2 д. 6 ч. 33 мин.
Куть-Ях
06:32
06:34
2463 км.
2 д. 7 ч. 22 мин.
Пыть-Ях
07:43
07:48
2527 км.
2 д. 8 ч. 33 мин.
Усть-Юган
08:12
08:14
2550 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Сургут
09:08
09:52
2592 км.
2 д. 9 ч. 58 мин.
Ульт Ягун
10:55
10:57
2644 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Лангепасовский
12:02
12:05
2702 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
Мегион
13:28
13:31
2747 км.
2 д. 14 ч. 18 мин.
Нижневартовск 1
14:12
2785 км.
2 д. 15 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Поездку оцениваю на 4! Ехала зимой. Вагон уже не новый, немного затертый, но комфортный и хорошо убранный. В поезде чистота. Внутри тепло, но не жарко и не душно. Места комфортные, поэтому дорогу перенесла отлично.
Всё классно! Ехали с подругой в начале марта. Хотя вагон уже старый, было чисто и комфортно. Постельное бельё выдавали в запакованном виде. Стелить пришлось самим. Убирались на протяжении всей дороги.
Санузел отвратительный. В вагоне на шесть человек только ОДНА!!!!!!!! Розетка. В 21 веке! Вот скажите на милость – как нам всем подзаряжать мобильники и т.п.? С собой носить удлиннитель что-ли?
Доброго дня всем. Хочу рассказать как мы ехали почти до конечной с братом и дочкой. Начну с того что вагоны у поезда очень старые. Пора их заменить давно. Биотуалет у нас в вагоне почему-то был закрыт на ремонт и нам пришлось ходить в соседний всю дорогу. Что очень неудобно скажу я вам. Проводница была сначала нормальной, но под конец дороге было видно, что уже не в духе.
Поезд как поезд. Есть недочеты за это снимаю бал. 4 из 5
. Было некомфортно ехать в одном вагоне с вахтовиками, цель которых пить всю дорогу не просыхая. Впечатления от поездки не самые приятные. Особенно если не употребляешь алкоголь.
Было грязно в туалете и в самом вагоне. Ночью не удалось нормально выспаться из-за того, что в вагоне стояла сильнейшая духота. Даже окна текли. В вагоне все на тряске скрипит и стучит. Отвратительная поездка и поезд просто ужасный! Никогда на нем не ездите!!!