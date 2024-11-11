Поезд 105Ж Волгоград — Нижневартовск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:10

Волгоград

2 д. 15 ч. 2 мин.

14:12

Нижневартовск

43

Маршрут следования поезда 105Ж Волгоград — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Волгоград — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Волгоград 1

23:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Петров Вал

02:19

23 мин.

02:42

166 км.

3 ч. 9 мин.

Карамыш

04:29

2 мин.

04:31

260 км.

5 ч. 19 мин.

Саратов 1
Пассажирский

06:10

50 мин.

07:00

332 км.

7 ч. 0 мин.

Сенная

09:57

2 мин.

09:59

427 км.

10 ч. 47 мин.

Кулатка

11:02

2 мин.

11:04

502 км.

11 ч. 52 мин.

Возрождение

11:27

2 мин.

11:29

528 км.

12 ч. 17 мин.

Сызрань Город

12:29

12 мин.

12:41

580 км.

13 ч. 19 мин.

Ульяновск
Центральный

16:39

32 мин.

17:11

705 км.

17 ч. 29 мин.

Буа

19:04

5 мин.

19:09

782 км.

19 ч. 54 мин.

Каратун

19:48

5 мин.

19:53

813 км.

20 ч. 38 мин.

Куланга

20:23

7 мин.

20:30

838 км.

21 ч. 13 мин.

Свияжск

21:23

21 мин.

21:44

876 км.

22 ч. 13 мин.

Зеленый Дол

21:56

2 мин.

21:58

881 км.

22 ч. 46 мин.

Казань
Пассажирская

23:00

45 мин.

23:45

915 км.

23 ч. 50 мин.

Вятские Поляны

02:15

2 мин.

02:17

1044 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Кизнер

02:52

1 мин.

02:53

1074 км.

1 д. 3 ч. 42 мин.

Можга

03:34

2 мин.

03:36

1120 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Агрыз

04:29

15 мин.

04:44

1170 км.

1 д. 5 ч. 19 мин.

Сарапул

05:34

2 мин.

05:36

1217 км.

1 д. 6 ч. 24 мин.

Янаул

06:40

5 мин.

06:45

1290 км.

1 д. 7 ч. 30 мин.

Куеда

07:24

1 мин.

07:25

1334 км.

1 д. 8 ч. 14 мин.

Чернушка

07:53

2 мин.

07:55

1364 км.

1 д. 8 ч. 43 мин.

Чад

08:55

1 мин.

08:56

1433 км.

1 д. 9 ч. 45 мин.

Красноуфимск

09:42

3 мин.

09:45

1468 км.

1 д. 10 ч. 32 мин.

Дружинино

11:59

28 мин.

12:27

1577 км.

1 д. 12 ч. 49 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

14:20

35 мин.

14:55

1643 км.

1 д. 15 ч. 10 мин.

Камышлов

17:32

2 мин.

17:34

1771 км.

1 д. 18 ч. 22 мин.

Талица

18:39

2 мин.

18:41

1837 км.

1 д. 19 ч. 29 мин.

Юшала

19:09

18 мин.

19:27

1868 км.

1 д. 19 ч. 59 мин.

Тюмень

20:39

31 мин.

21:10

1944 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Тобольск

00:57

8 мин.

01:05

2152 км.

2 д. 1 ч. 47 мин.

Юность-Комсомольская

02:29

2 мин.

02:31

2237 км.

2 д. 3 ч. 19 мин.

Демьянка

03:49

16 мин.

04:05

2321 км.

2 д. 4 ч. 39 мин.

Салым

05:43

2 мин.

05:45

2421 км.

2 д. 6 ч. 33 мин.

Куть-Ях

06:32

2 мин.

06:34

2463 км.

2 д. 7 ч. 22 мин.

Пыть-Ях

07:43

5 мин.

07:48

2527 км.

2 д. 8 ч. 33 мин.

Усть-Юган

08:12

2 мин.

08:14

2550 км.

2 д. 9 ч. 2 мин.

Сургут

09:08

44 мин.

09:52

2592 км.

2 д. 9 ч. 58 мин.

Ульт Ягун

10:55

2 мин.

10:57

2644 км.

2 д. 11 ч. 45 мин.

Лангепасовский

12:02

3 мин.

12:05

2702 км.

2 д. 12 ч. 52 мин.

Мегион

13:28

3 мин.

13:31

2747 км.

2 д. 14 ч. 18 мин.

Нижневартовск 1

14:12

2785 км.

2 д. 15 ч. 2 мин.

Информация о поезде 105Ж

Планируете поездку по маршруту Волгоград — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 105Ж. Этот поезд отправляется со станции Волгоград в 23:10 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 14:12. Вся дорога занимает 2 д. 15 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 29 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 105Ж

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Саратов 1 (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Галина Лялина

    Поездку оцениваю на 4! Ехала зимой. Вагон уже не новый, немного затертый, но комфортный и хорошо убранный. В поезде чистота. Внутри тепло, но не жарко и не душно. Места комфортные, поэтому дорогу перенесла отлично.

  2. Ксения

    Всё классно! Ехали с подругой в начале марта. Хотя вагон уже старый, было чисто и комфортно. Постельное бельё выдавали в запакованном виде. Стелить пришлось самим. Убирались на протяжении всей дороги.

  3. Ульяна

    Санузел отвратительный. В вагоне на шесть человек только ОДНА!!!!!!!! Розетка. В 21 веке! Вот скажите на милость – как нам всем подзаряжать мобильники и т.п.? С собой носить удлиннитель что-ли?

  4. Екатерина Петровна

    Доброго дня всем. Хочу рассказать как мы ехали почти до конечной с братом и дочкой. Начну с того что вагоны у поезда очень старые. Пора их заменить давно. Биотуалет у нас в вагоне почему-то был закрыт на ремонт и нам пришлось ходить в соседний всю дорогу. Что очень неудобно скажу я вам. Проводница была сначала нормальной, но под конец дороге было видно, что уже не в духе.

  5. Петр

    Поезд как поезд. Есть недочеты за это снимаю бал. 4 из 5

  6. Анна

    . Было некомфортно ехать в одном вагоне с вахтовиками, цель которых пить всю дорогу не просыхая. Впечатления от поездки не самые приятные. Особенно если не употребляешь алкоголь.

  7. Оксана

    Было грязно в туалете и в самом вагоне. Ночью не удалось нормально выспаться из-за того, что в вагоне стояла сильнейшая духота. Даже окна текли. В вагоне все на тряске скрипит и стучит. Отвратительная поездка и поезд просто ужасный! Никогда на нем не ездите!!!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
