Поезд 045Е Екатеринбург — Кисловодск (Урал)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:45

Екатеринбург

2 д. 13 ч. 43 мин.

13:28

Кисловодск

42

Маршрут следования поезда 045Е Екатеринбург — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

23:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ревда

00:42

2 мин.

00:44

41 км.

0 ч. 57 мин.

Дружинино

01:34

57 мин.

02:31

65 км.

1 ч. 49 мин.

Красноуфимск

05:21

15 мин.

05:36

174 км.

5 ч. 36 мин.

Чернушка

07:42

2 мин.

07:44

277 км.

7 ч. 57 мин.

Янаул

08:40

2 мин.

08:42

351 км.

8 ч. 55 мин.

Сарапул

09:56

2 мин.

09:58

424 км.

10 ч. 11 мин.

Агрыз

10:50

15 мин.

11:05

471 км.

11 ч. 5 мин.

Вятские Поляны

13:15

10 мин.

13:25

597 км.

13 ч. 30 мин.

Кукмор

13:38

2 мин.

13:40

605 км.

13 ч. 53 мин.

Шемордан

14:18

2 мин.

14:20

637 км.

14 ч. 33 мин.

Арск

14:53

4 мин.

14:57

670 км.

15 ч. 8 мин.

Казань
Пассажирская

16:01

62 мин.

17:03

728 км.

16 ч. 16 мин.

Зеленый Дол

17:59

2 мин.

18:01

762 км.

18 ч. 14 мин.

Свияжск

18:14

6 мин.

18:20

767 км.

18 ч. 29 мин.

Буа

21:12

2 мин.

21:14

861 км.

21 ч. 27 мин.

Ульяновск
Центральный

22:49

50 мин.

23:39

938 км.

23 ч. 4 мин.

Сызрань Город

03:43

12 мин.

03:55

1063 км.

1 д. 3 ч. 58 мин.

Возрождение

04:58

2 мин.

05:00

1115 км.

1 д. 5 ч. 13 мин.

Кулатка

05:22

2 мин.

05:24

1141 км.

1 д. 5 ч. 37 мин.

Сенная

06:27

2 мин.

06:29

1216 км.

1 д. 6 ч. 42 мин.

Саратов 1
Пассажирский

08:47

44 мин.

09:31

1311 км.

1 д. 9 ч. 2 мин.

Петров Вал

13:27

2 мин.

13:29

1476 км.

1 д. 13 ч. 42 мин.

Волгоград 1

17:05

45 мин.

17:50

1642 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Сарепта

18:25

8 мин.

18:33

1663 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Котельниково

21:30

5 мин.

21:35

1805 км.

1 д. 21 ч. 45 мин.

Ремонтная

22:17

5 мин.

22:22

1842 км.

1 д. 22 ч. 32 мин.

Зимовники

22:58

5 мин.

23:03

1878 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Куберле

23:33

4 мин.

23:37

1903 км.

1 д. 23 ч. 48 мин.

Двойная

00:01

4 мин.

00:05

1922 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Пролетарская

00:43

4 мин.

00:47

1954 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Сальск

01:18

26 мин.

01:44

1981 км.

2 д. 1 ч. 33 мин.

Песчанокопская

02:42

23 мин.

03:05

2030 км.

2 д. 2 ч. 57 мин.

Белоглинская

03:30

15 мин.

03:45

2050 км.

2 д. 3 ч. 45 мин.

Ея

04:10

10 мин.

04:20

2068 км.

2 д. 4 ч. 25 мин.

Кавказская

06:33

32 мин.

07:05

2127 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

08:03

6 мин.

08:09

2192 км.

2 д. 8 ч. 18 мин.

Невинномысская

09:15

10 мин.

09:25

2269 км.

2 д. 9 ч. 30 мин.

Минеральные Воды

10:49

69 мин.

11:58

2373 км.

2 д. 11 ч. 4 мин.

Пятигорск

12:29

5 мин.

12:34

2393 км.

2 д. 12 ч. 44 мин.

Ессентуки

12:53

5 мин.

12:58

2409 км.

2 д. 13 ч. 8 мин.

Кисловодск

13:28

2428 км.

2 д. 13 ч. 43 мин.

Информация о поезде 045Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 045Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 23:45 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 13:28. Вся дорога занимает 2 д. 13 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 045Е

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

69 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Лариса

    Добрый день! Ехали с мужем в этом поезде 12.05.2021 и остались очень довольны поездкой по итогу! Удивило то, что в вагоне и в целом во всем поезде была чистота и порядок. Около каждого места была розетка на 220 в которой можно было спокойно подзарядить мобильник! Не ожидали такого сервиса!

  2. Оксана Юрьевна

    Сам поезд и работники мне очень понравились, спасибо им большое! Я хотела сказать о другом – если бы вы могли еще сделать так, чтобы на протяжении всего пути сеть работала с сотовыми операторами, то цены бы вам не было!))))))

  3. Антон

    Хороший поезд, цена билета не кусается, мне все понравилось

  4. Мирослава

    Привет! Наш вагон был предпоследним в составе, но при этом очень даже чистым. Доехали хорошо, поезд прибыл вовремя как полагается.

  5. АННА

    Все было согласно купленных билетов))) Чисто – да. Комфортно – ну так. Персонал – на 10 отработал. Если бы еще всякие ништяки из фирменных сюда добавили, было бы вообще круто)))

  6. Миша

    Советую. Поезд не дорогой и ехать комфортно.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
