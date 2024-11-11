Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 045Е Екатеринбург — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
23:45
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
42
Маршрут следования поезда 045Е Екатеринбург — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
23:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
00:42
00:44
41 км.
0 ч. 57 мин.
Дружинино
01:34
02:31
65 км.
1 ч. 49 мин.
Красноуфимск
05:21
05:36
174 км.
5 ч. 36 мин.
Чернушка
07:42
07:44
277 км.
7 ч. 57 мин.
Янаул
08:40
08:42
351 км.
8 ч. 55 мин.
Сарапул
09:56
09:58
424 км.
10 ч. 11 мин.
Агрыз
10:50
11:05
471 км.
11 ч. 5 мин.
Вятские Поляны
13:15
13:25
597 км.
13 ч. 30 мин.
Кукмор
13:38
13:40
605 км.
13 ч. 53 мин.
Шемордан
14:18
14:20
637 км.
14 ч. 33 мин.
Арск
14:53
14:57
670 км.
15 ч. 8 мин.
Казань
Пассажирская
16:01
17:03
728 км.
16 ч. 16 мин.
Зеленый Дол
17:59
18:01
762 км.
18 ч. 14 мин.
Свияжск
18:14
18:20
767 км.
18 ч. 29 мин.
Буа
21:12
21:14
861 км.
21 ч. 27 мин.
Ульяновск
Центральный
22:49
23:39
938 км.
23 ч. 4 мин.
Сызрань Город
03:43
03:55
1063 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Возрождение
04:58
05:00
1115 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Кулатка
05:22
05:24
1141 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Сенная
06:27
06:29
1216 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:47
09:31
1311 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Петров Вал
13:27
13:29
1476 км.
1 д. 13 ч. 42 мин.
Волгоград 1
17:05
17:50
1642 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Сарепта
18:25
18:33
1663 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Котельниково
21:30
21:35
1805 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Ремонтная
22:17
22:22
1842 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Зимовники
22:58
23:03
1878 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Куберле
23:33
23:37
1903 км.
1 д. 23 ч. 48 мин.
Двойная
00:01
00:05
1922 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Пролетарская
00:43
00:47
1954 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Сальск
01:18
01:44
1981 км.
2 д. 1 ч. 33 мин.
Песчанокопская
02:42
03:05
2030 км.
2 д. 2 ч. 57 мин.
Белоглинская
03:30
03:45
2050 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Ея
04:10
04:20
2068 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Кавказская
06:33
07:05
2127 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:03
08:09
2192 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Невинномысская
09:15
09:25
2269 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Минеральные Воды
10:49
11:58
2373 км.
2 д. 11 ч. 4 мин.
Пятигорск
12:29
12:34
2393 км.
2 д. 12 ч. 44 мин.
Ессентуки
12:53
12:58
2409 км.
2 д. 13 ч. 8 мин.
Кисловодск
13:28
2428 км.
2 д. 13 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый день! Ехали с мужем в этом поезде 12.05.2021 и остались очень довольны поездкой по итогу! Удивило то, что в вагоне и в целом во всем поезде была чистота и порядок. Около каждого места была розетка на 220 в которой можно было спокойно подзарядить мобильник! Не ожидали такого сервиса!
Сам поезд и работники мне очень понравились, спасибо им большое! Я хотела сказать о другом – если бы вы могли еще сделать так, чтобы на протяжении всего пути сеть работала с сотовыми операторами, то цены бы вам не было!))))))
Хороший поезд, цена билета не кусается, мне все понравилось
Привет! Наш вагон был предпоследним в составе, но при этом очень даже чистым. Доехали хорошо, поезд прибыл вовремя как полагается.
Все было согласно купленных билетов))) Чисто – да. Комфортно – ну так. Персонал – на 10 отработал. Если бы еще всякие ништяки из фирменных сюда добавили, было бы вообще круто)))
Советую. Поезд не дорогой и ехать комфортно.