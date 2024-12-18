Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 347А Санкт-Петербург — Уфа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:45
10 ч. 27 мин.
06:00
76
Маршрут следования поезда 347А Санкт-Петербург — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
19:18
19:19
116 км.
1 ч. 33 мин.
Малая Вишера
19:50
19:51
159 км.
2 ч. 5 мин.
Окуловка
21:51
21:52
240 км.
4 ч. 6 мин.
Бологое-Московское
23:19
23:55
310 км.
5 ч. 34 мин.
Мста
00:32
00:34
337 км.
6 ч. 47 мин.
Удомля
01:00
01:04
365 км.
7 ч. 15 мин.
Еремково
01:21
01:23
380 км.
7 ч. 36 мин.
Брусово
01:34
01:36
388 км.
7 ч. 49 мин.
Малышево
01:49
02:00
400 км.
8 ч. 4 мин.
Максатиха
02:13
02:15
414 км.
8 ч. 28 мин.
Бежецк
02:54
02:58
463 км.
9 ч. 9 мин.
Сонково
03:30
03:46
490 км.
9 ч. 45 мин.
Пищалкино
04:03
04:05
502 км.
10 ч. 18 мин.
Родионово
04:20
04:22
517 км.
10 ч. 35 мин.
Некоуз
04:48
04:50
544 км.
11 ч. 3 мин.
Шестихино
05:02
05:05
555 км.
11 ч. 17 мин.
Волга
05:18
05:20
565 км.
11 ч. 33 мин.
Тихменево
05:39
05:41
578 км.
11 ч. 54 мин.
Рыбинск
Пассажирский
05:56
06:01
591 км.
12 ч. 11 мин.
Ярославль
Главный
07:19
07:49
666 км.
13 ч. 34 мин.
Бурмакино
08:41
08:42
701 км.
14 ч. 56 мин.
Нерехта
09:13
09:15
715 км.
15 ч. 28 мин.
Фурманов
10:26
10:28
756 км.
16 ч. 41 мин.
Ермолино
10:52
10:54
774 км.
17 ч. 7 мин.
Иваново
11:24
11:54
792 км.
17 ч. 39 мин.
Шуя
12:26
12:27
821 км.
18 ч. 41 мин.
Савино
12:53
12:55
851 км.
19 ч. 8 мин.
Ковров 1
13:31
14:11
876 км.
19 ч. 46 мин.
Вязники
14:48
14:49
932 км.
21 ч. 3 мин.
Ильино
15:26
15:27
978 км.
21 ч. 41 мин.
Дзержинск
15:50
15:51
1011 км.
22 ч. 5 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:19
17:04
1043 км.
22 ч. 34 мин.
Арзамас 1
18:49
19:23
1145 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Шатки
20:01
20:05
1176 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Лукоянов
20:37
20:38
1204 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Ужовка
21:28
21:29
1243 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Оброчное
22:01
22:02
1272 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Красный Узел
22:32
23:00
1300 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Саранск
23:29
23:33
1326 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Рузаевка
00:01
00:29
1348 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Сура
01:30
01:31
1403 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Ночка
01:53
01:54
1426 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Инза
02:12
02:48
1442 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Вешкайма
03:58
04:00
1496 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Чуфарово
04:22
04:24
1511 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Майна
04:50
04:52
1529 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Ульяновск
Центральный
05:40
06:20
1577 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Верхняя Терраса
06:45
06:47
1592 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Чердаклы
07:07
07:09
1612 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Димитровград
08:08
08:27
1662 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Погрузная
09:47
09:49
1716 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Нурлат
10:24
10:29
1747 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Челна
10:53
10:55
1766 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Шентала
11:22
11:24
1790 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Клявлино
12:12
12:14
1831 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Бугульма
13:20
13:27
1889 км.
1 д. 19 ч. 35 мин.
Уруссу
14:26
14:28
1931 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Туймазы
14:59
15:01
1947 км.
1 д. 21 ч. 14 мин.
Кандры
15:33
15:58
1972 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Буздяк
16:31
16:33
1999 км.
1 д. 22 ч. 46 мин.
Чишмы 1
17:43
17:45
2055 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Дема
18:28
18:29
2086 км.
2 д. 0 ч. 43 мин.
Уфа
18:46
2095 км.
2 д. 1 ч. 1 мин.
