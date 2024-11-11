Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 524С Адлер — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:36
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
40
Маршрут следования поезда 524С Адлер — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
12:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
12:47
12:49
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
13:09
13:30
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
13:55
14:03
37 км.
1 ч. 19 мин.
Лазаревская
14:43
15:06
69 км.
2 ч. 7 мин.
Туапсе
15:57
16:09
96 км.
3 ч. 21 мин.
Горячий Ключ
17:46
18:18
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
19:11
19:21
199 км.
6 ч. 35 мин.
Динская
19:52
19:57
226 км.
7 ч. 16 мин.
Кореновск
20:43
20:45
260 км.
8 ч. 7 мин.
Выселки
21:20
21:23
279 км.
8 ч. 44 мин.
Тихорецкая
22:22
22:40
326 км.
9 ч. 46 мин.
Сальск
02:30
02:48
455 км.
13 ч. 54 мин.
Зимовники
05:02
05:05
557 км.
16 ч. 26 мин.
Ремонтная
05:43
05:46
593 км.
17 ч. 7 мин.
Котельниково
07:17
07:19
630 км.
18 ч. 41 мин.
Жутово
08:12
08:14
683 км.
19 ч. 36 мин.
Сарепта
09:47
09:49
771 км.
21 ч. 11 мин.
Волгоград 1
10:23
10:58
792 км.
21 ч. 47 мин.
Петров Вал
15:36
15:42
958 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:53
20:23
1123 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Сенная
22:34
22:36
1218 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Кулатка
23:42
23:44
1293 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Возрождение
00:07
00:09
1319 км.
1 д. 11 ч. 31 мин.
Сызрань Город
01:18
01:25
1371 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Ульяновск
Центральный
05:23
06:07
1496 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Зеленый Дол
10:30
10:49
1671 км.
1 д. 21 ч. 54 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
12:52
13:22
1703 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Вятские Поляны
16:04
16:06
1831 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Кизнер
16:55
16:57
1861 км.
2 д. 4 ч. 19 мин.
Можга
17:41
17:42
1907 км.
2 д. 5 ч. 5 мин.
Агрыз
18:33
18:53
1957 км.
2 д. 5 ч. 57 мин.
Сарапул
19:59
20:01
2004 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Янаул
21:00
21:02
2077 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Чернушка
21:59
22:00
2151 км.
2 д. 9 ч. 23 мин.
Чад
22:59
23:00
2220 км.
2 д. 10 ч. 23 мин.
Красноуфимск
23:43
23:45
2255 км.
2 д. 11 ч. 7 мин.
Дружинино
02:34
03:04
2364 км.
2 д. 13 ч. 58 мин.
Ревда
03:40
03:42
2388 км.
2 д. 15 ч. 4 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:25
2429 км.
2 д. 15 ч. 49 мин.
