Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 119Е Тюмень — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
14:42
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
44
Маршрут следования поезда 119Е Тюмень — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
14:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:25
21:04
299 км.
5 ч. 43 мин.
Ревда
21:52
21:54
340 км.
7 ч. 10 мин.
Дружинино
22:39
23:09
364 км.
7 ч. 57 мин.
Красноуфимск
00:58
01:00
473 км.
10 ч. 16 мин.
Чернушка
02:48
02:50
576 км.
12 ч. 6 мин.
Янаул
03:45
03:47
650 км.
13 ч. 3 мин.
Сарапул
04:50
04:52
723 км.
14 ч. 8 мин.
Агрыз
05:40
05:55
770 км.
14 ч. 58 мин.
Можга
06:47
06:49
820 км.
16 ч. 5 мин.
Кизнер
07:35
07:39
866 км.
16 ч. 53 мин.
Вятские Поляны
08:12
08:22
896 км.
17 ч. 30 мин.
Кукмор
08:34
08:38
904 км.
17 ч. 52 мин.
Шемордан
09:13
09:14
936 км.
18 ч. 31 мин.
Арск
09:48
09:50
969 км.
19 ч. 6 мин.
Казань
Пассажирская
11:00
11:50
1027 км.
20 ч. 18 мин.
Зеленый Дол
12:46
12:48
1061 км.
22 ч. 4 мин.
Свияжск
13:00
13:04
1066 км.
22 ч. 18 мин.
Буа
14:58
15:02
1160 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Ульяновск
Центральный
16:50
17:22
1237 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Сызрань Город
21:28
21:35
1362 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Возрождение
22:45
22:47
1414 км.
1 д. 8 ч. 3 мин.
Кулатка
23:10
23:12
1440 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Сенная
00:19
00:21
1515 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:34
03:14
1610 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Петров Вал
06:55
07:03
1775 км.
1 д. 16 ч. 13 мин.
Волгоград 1
10:22
11:05
1941 км.
1 д. 19 ч. 40 мин.
Суровикино
13:28
13:31
2064 км.
1 д. 22 ч. 46 мин.
Морозовская
14:51
15:23
2143 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Волгодонская
17:26
17:31
2238 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Куберле
18:43
18:45
2294 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Двойная
19:07
19:10
2313 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Пролетарская
19:50
19:53
2345 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
Сальск
20:25
20:55
2372 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Песчанокопская
22:00
22:03
2421 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Белоглинская
22:24
22:27
2441 км.
2 д. 7 ч. 42 мин.
Ея
22:47
22:50
2459 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Кавказская
01:02
01:34
2518 км.
2 д. 10 ч. 20 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:32
02:42
2583 км.
2 д. 11 ч. 50 мин.
Невинномысская
03:43
03:48
2660 км.
2 д. 13 ч. 1 мин.
Минеральные Воды
05:02
05:44
2764 км.
2 д. 14 ч. 20 мин.
Пятигорск
06:16
06:20
2784 км.
2 д. 15 ч. 34 мин.
Ессентуки
06:39
06:43
2800 км.
2 д. 15 ч. 57 мин.
Кисловодск
07:12
2819 км.
2 д. 16 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Тюмень → Кисловодск Распечатать расписание поезда