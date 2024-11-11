Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 251Ж Ульяновск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 251Ж Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
23:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
00:55
00:57
48 км.
0 ч. 57 мин.
Инза
03:20
03:53
135 км.
3 ч. 22 мин.
Рузаевка
05:26
05:46
229 км.
5 ч. 28 мин.
Ковылкино
06:53
06:55
296 км.
6 ч. 55 мин.
Потьма
07:48
08:03
362 км.
7 ч. 50 мин.
Зубова Поляна
08:13
08:15
367 км.
8 ч. 15 мин.
Сасово
09:08
09:10
433 км.
9 ч. 10 мин.
Рязань 1
12:00
12:12
579 км.
12 ч. 2 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:27
760 км.
15 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Боковые не берите, некуда вообще ноги вытянуть. Промучалась всю дорогу. В туалете была грязь настоящая столетняя. Я не знаю, мне кажется этот туалет проще выкинуть, чем помыть.
Ехал в ноябре 2020. Поезд медленный, старый. Ночью из окон поддувало и было некомфортно. За неимением альтернатив и того, что нужно было быстро добраться до Москвы, выбрал именно этот вариант. Но я вам скажу не самый удобный поезд.
Добрый вечер! Поездка прошла вполне хорошо, дочке и мужу все понравилось, мне тоже. Проводница была приветливой и приятной в общении девушкой. Старалась. Попросили сделать кофе – она принесла. Поездкой осталась довольна.
Благодарю за прекрасную поездку! Прежде всего благодарность проводнице, которая наводила чистоту и уют в вагоне. Любые наши просьбы очень быстро решались. Проводницу звали Виктория.
Обычный поезд со своими плюсами и минусами. Я ночью не смог выспаться из-за постоянного скрипа наших тормозов, как только поезд начинал медленно притормаживать – начинался этот пронзительный скрип.