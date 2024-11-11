Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 116Й Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
15:16
15:31
181 км.
2 ч. 50 мин.
Шилово
17:09
17:11
264 км.
4 ч. 43 мин.
Сасово
18:19
18:27
331 км.
5 ч. 53 мин.
Зубова Поляна
19:25
19:27
397 км.
6 ч. 59 мин.
Потьма
19:36
19:38
402 км.
7 ч. 10 мин.
Торбеево
19:59
20:01
424 км.
7 ч. 33 мин.
Ковылкино
20:40
20:43
468 км.
8 ч. 14 мин.
Кадошкино
21:17
21:20
500 км.
8 ч. 51 мин.
Рузаевка
21:54
22:14
534 км.
9 ч. 28 мин.
Ночка
23:37
23:39
611 км.
11 ч. 11 мин.
Инза
23:57
00:25
627 км.
11 ч. 31 мин.
Глотовка
01:08
01:10
651 км.
12 ч. 42 мин.
Вешкайма
01:41
01:43
680 км.
13 ч. 15 мин.
Майна
02:29
02:31
713 км.
14 ч. 3 мин.
Ульяновск
Центральный
03:22
04:09
761 км.
14 ч. 56 мин.
Верхняя Терраса
04:36
04:38
776 км.
16 ч. 10 мин.
Димитровград
05:57
06:02
846 км.
17 ч. 31 мин.
Погрузная
07:11
07:13
900 км.
18 ч. 45 мин.
Нурлат
07:53
07:58
931 км.
19 ч. 27 мин.
Челна
08:24
08:26
950 км.
19 ч. 58 мин.
Шентала
08:56
08:58
974 км.
20 ч. 30 мин.
Клявлино
09:47
09:49
1015 км.
21 ч. 21 мин.
Бугульма
11:10
11:20
1073 км.
22 ч. 44 мин.
Уруссу
12:23
12:25
1115 км.
23 ч. 57 мин.
Туймазы
12:50
12:57
1131 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Кандры
13:28
13:53
1156 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Буздяк
14:32
14:34
1183 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Чишмы 1
15:46
15:48
1239 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Дема
16:46
16:48
1270 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Уфа
17:03
1279 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Было вообще все супер! Проводница вежливая и приятная женщина, обслуживала идеально. Вагон был более-менее чистым, тоже ничего плохого сказать не могу.
Общее впечатление очень хорошее. В вагоне было чисто, туалет тоже чистый. Была банальная ситуация – в бойлере закончилась горячая вода. Так проводница САМА сходила в соседний вагон и принесла нам кипяток. В то же время многие на ее месте просто послали бы вас в другой вагон и ничего сами не приносили. Вот из таких вот мелочей по итогу и складывается общее положительное впечатление об этом поезде.
Ехал в старом вагоне (хотя думал что уже такие не ездят). Это и был самый большой минус поездки со всеми вытекающими. Про биотуалет и чистоту можно было забыть. Но вот в отношении проводниц ничего плохого не скажу. Работу свою они выполняли на 5+. Постельное белье тоже было чистым.
Цена билета могла бы быть и пониже, это уж точно. Могу сказать только, что жалею, что вообще выбрала этот поезд. Нужно было ехать на машине, как предлагала подруга.
Хороший поезд и отменное обслуживание. Вообще никаких претензий к нему у меня нет. Все сделали по высшему разряду.