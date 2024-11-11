Маршрут следования поезда 681Ж Ульяновск — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
00:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань 1
03:02
03:41
122 км.
2 ч. 52 мин.
Жигулевск
05:33
05:37
195 км.
5 ч. 23 мин.
Жигулевское Море
06:02
06:20
203 км.
5 ч. 52 мин.
Самара
08:25
254 км.
8 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень удобное время отправления. Чел ночью, поехал, заснул и утром проснулся уже на своей станции. В вагоне было тепло, хотя я взяла с собой кучу вещей – думала что замерзну.
Очень красивые места, заметно стало только утром, когда расцвело. Все спали, все было тихо-мирно. На остановках ночью проводница вела себя тихо.
Лучше брать купе, потому что в плацкарте постоянно будят своей ходьбой туда сюда. Невозможно нормально поспать. Только ляжешь – остановка и кто-то с чемоданом заденет тебя. Советую реально переплатить эти три копейки и нормально ехать.
В поезде очень грязно. Постельное белье было какое-то мятое, как будто на нем до меня несколько раз уже кто-то поспал и его не мыли. Вся подушка в пятнах.
Ощущение от поездки двоякое. С одной стороны вроде бы все хорошо и не дорого. Но с другой вообще не выспалась, когда ехали. Совсем.