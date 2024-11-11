Поезд 347Й Уфа — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:53

Уфа

2 д. 1 ч. 33 мин.

12:26

Санкт-Петербург

64

Маршрут следования поезда 347Й Уфа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

10:53

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дема

11:09

1 мин.

11:10

9 км.

0 ч. 16 мин.

Чишмы 1

11:48

2 мин.

11:50

40 км.

0 ч. 55 мин.

Буздяк

12:51

2 мин.

12:53

96 км.

1 ч. 58 мин.

Кандры

13:22

25 мин.

13:47

123 км.

2 ч. 29 мин.

Туймазы

14:27

7 мин.

14:34

148 км.

3 ч. 34 мин.

Уруссу

15:04

2 мин.

15:06

164 км.

4 ч. 11 мин.

Бугульма

16:24

7 мин.

16:31

206 км.

5 ч. 31 мин.

Клявлино

17:38

2 мин.

17:40

264 км.

6 ч. 45 мин.

Шентала

18:28

2 мин.

18:30

305 км.

7 ч. 35 мин.

Челна

18:53

2 мин.

18:55

329 км.

8 ч. 0 мин.

Нурлат

19:17

5 мин.

19:22

348 км.

8 ч. 24 мин.

Погрузная

19:59

2 мин.

20:01

379 км.

9 ч. 6 мин.

Димитровград

21:11

4 мин.

21:15

433 км.

10 ч. 18 мин.

Чердаклы

22:19

2 мин.

22:21

483 км.

11 ч. 26 мин.

Верхняя Терраса

22:43

2 мин.

22:45

503 км.

11 ч. 50 мин.

Ульяновск
Центральный

23:11

40 мин.

23:51

518 км.

12 ч. 18 мин.

Майна

00:47

2 мин.

00:49

566 км.

13 ч. 54 мин.

Чуфарово

01:09

2 мин.

01:11

584 км.

14 ч. 16 мин.

Вешкайма

01:40

2 мин.

01:42

599 км.

14 ч. 47 мин.

Инза

03:08

2 мин.

03:10

653 км.

16 ч. 15 мин.

Ночка

03:29

2 мин.

03:31

669 км.

16 ч. 36 мин.

Сура

03:52

1 мин.

03:53

692 км.

16 ч. 59 мин.

Рузаевка

04:58

48 мин.

05:46

747 км.

18 ч. 5 мин.

Саранск

06:20

13 мин.

06:33

769 км.

19 ч. 27 мин.

Красный Узел

07:04

40 мин.

07:44

795 км.

20 ч. 11 мин.

Оброчное

08:13

2 мин.

08:15

823 км.

21 ч. 20 мин.

Ужовка

08:47

19 мин.

09:06

852 км.

21 ч. 54 мин.

Лукоянов

10:05

9 мин.

10:14

891 км.

23 ч. 12 мин.

Шатки

10:41

1 мин.

10:42

919 км.

23 ч. 48 мин.

Арзамас 1

11:20

62 мин.

12:22

950 км.

1 д. 0 ч. 27 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

14:11

45 мин.

14:56

1052 км.

1 д. 3 ч. 18 мин.

Дзержинск

15:25

2 мин.

15:27

1084 км.

1 д. 4 ч. 32 мин.

Ильино

15:53

1 мин.

15:54

1117 км.

1 д. 5 ч. 0 мин.

Вязники

16:32

13 мин.

16:45

1163 км.

1 д. 5 ч. 39 мин.

Ковров 1

18:28

2 мин.

18:30

1219 км.

1 д. 7 ч. 35 мин.

Савино

19:20

3 мин.

19:23

1244 км.

1 д. 8 ч. 27 мин.

Шуя

20:09

4 мин.

20:13

1274 км.

1 д. 9 ч. 16 мин.

Иваново

20:44

30 мин.

21:14

1303 км.

1 д. 9 ч. 51 мин.

Ермолино

21:39

2 мин.

21:41

1321 км.

1 д. 10 ч. 46 мин.

Фурманов

21:59

2 мин.

22:01

1339 км.

1 д. 11 ч. 6 мин.

Нерехта

22:48

3 мин.

22:51

1380 км.

1 д. 11 ч. 55 мин.

Бурмакино

23:09

1 мин.

23:10

1394 км.

1 д. 12 ч. 16 мин.

Ярославль
Главный

23:49

30 мин.

00:19

1429 км.

1 д. 12 ч. 56 мин.

Рыбинск
Пассажирский

01:30

5 мин.

01:35

1504 км.

1 д. 14 ч. 37 мин.

Тихменево

01:52

1 мин.

01:53

1517 км.

1 д. 14 ч. 59 мин.

Волга

02:10

1 мин.

02:11

1530 км.

1 д. 15 ч. 17 мин.

Шестихино

02:25

1 мин.

02:26

1540 км.

1 д. 15 ч. 32 мин.

Некоуз

02:40

2 мин.

02:42

1551 км.

1 д. 15 ч. 47 мин.

Родионово

03:10

1 мин.

03:11

1578 км.

1 д. 16 ч. 17 мин.

Пищалкино

03:28

1 мин.

03:29

1593 км.

1 д. 16 ч. 35 мин.

Сонково

03:44

5 мин.

03:49

1605 км.

1 д. 16 ч. 51 мин.

Бежецк

04:16

4 мин.

04:20

1632 км.

1 д. 17 ч. 23 мин.

Максатиха

04:59

2 мин.

05:01

1681 км.

1 д. 18 ч. 6 мин.

Малышево

05:16

2 мин.

05:18

1695 км.

1 д. 18 ч. 23 мин.

Брусово

05:32

3 мин.

05:35

1707 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Еремково

05:47

2 мин.

05:49

1715 км.

1 д. 18 ч. 54 мин.

Удомля

06:05

5 мин.

06:10

1730 км.

1 д. 19 ч. 12 мин.

Мста

06:36

2 мин.

06:38

1758 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Бологое-Московское

07:12

50 мин.

08:02

1785 км.

1 д. 20 ч. 19 мин.

Окуловка

08:50

1 мин.

08:51

1855 км.

1 д. 21 ч. 57 мин.

Малая Вишера

10:30

1 мин.

10:31

1936 км.

1 д. 23 ч. 37 мин.

Чудово-Московское

10:58

1 мин.

10:59

1979 км.

2 д. 0 ч. 5 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

12:26

2095 км.

2 д. 1 ч. 33 мин.

Погода на станциях Уфа и Санкт-Петербург

Информация о поезде 347Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 347Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 10:53 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 12:26. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 33 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 347Й

Количество остановок поезда:

64 станции

Самая длинная остановка:

62 мин. – станция Арзамас 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Ольга Комарова

    Этим поездом ехала уже в третий раз и происшествий за время следования ни разу не было. Есть конечно небольшие недостатки, но они решаются вовремя и особых хлопот не доставляют. Обслуживание хорошее.

    Ответить
  2. Жанна

    Хотелось бы выразить благодарность за чистоту и комфорт в поезде. Всё очень чисто. Полы моют тщательно. В туалетах порядок. Есть жидкое мыло и освежитель. Плохо только то, что работает в купе всего 1 розетка.

    Ответить
  3. Рената

    Брала купе в надежде что все будет хорошо на этот раз. Нет. Все как всегда. Старые грязные купе, вонь какая-то стоит. Когда уже российские железные дороги наконец в порядок приведут и обновят составы которые там передвигабтся!?

    Ответить
  4. Белый Кирилл

    Взял по глупости билет рядом с туалетом. Пассажиры всю дорогу постоянно туда ходили и стучали дверями. Что по итогу начало настолько сильно бесить, что я уже хотел сходить раньше своей станции. Никогда не берите возле туалета!

    Ответить
  5. Лидия

    В общем было даже неплохо, однако состояние туалета меня просто в шок привело! Все грязно, воняет жуть! Бумаги не было, полотенец тоже! Кругом то ли воды поналивали, то ли промазали когда ходили в туалет! Фуууу!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ответить
  6. Дмитрий Леонидович Толкочев

    Ехал в 13 вагоне. Были как свои минусы, так и плюсы. Если сильно не придираться к мелочам, то ехать можно. Понравилось что была молодая проводница.

    Ответить
  7. Катя М

    Вагон был без кондиционера, но было очень комфортно. Во время всей поездки немного напрягала лишь лестница на верхнюю полку, которая нормально не фиксировалась и иногда постукивала.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
