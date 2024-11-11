10:53
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
64
Маршрут следования поезда 347Й Уфа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
10:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
11:09
11:10
9 км.
0 ч. 16 мин.
Чишмы 1
11:48
11:50
40 км.
0 ч. 55 мин.
Буздяк
12:51
12:53
96 км.
1 ч. 58 мин.
Кандры
13:22
13:47
123 км.
2 ч. 29 мин.
Туймазы
14:27
14:34
148 км.
3 ч. 34 мин.
Уруссу
15:04
15:06
164 км.
4 ч. 11 мин.
Бугульма
16:24
16:31
206 км.
5 ч. 31 мин.
Клявлино
17:38
17:40
264 км.
6 ч. 45 мин.
Шентала
18:28
18:30
305 км.
7 ч. 35 мин.
Челна
18:53
18:55
329 км.
8 ч. 0 мин.
Нурлат
19:17
19:22
348 км.
8 ч. 24 мин.
Погрузная
19:59
20:01
379 км.
9 ч. 6 мин.
Димитровград
21:11
21:15
433 км.
10 ч. 18 мин.
Чердаклы
22:19
22:21
483 км.
11 ч. 26 мин.
Верхняя Терраса
22:43
22:45
503 км.
11 ч. 50 мин.
Ульяновск
Центральный
23:11
23:51
518 км.
12 ч. 18 мин.
Майна
00:47
00:49
566 км.
13 ч. 54 мин.
Чуфарово
01:09
01:11
584 км.
14 ч. 16 мин.
Вешкайма
01:40
01:42
599 км.
14 ч. 47 мин.
Инза
03:08
03:10
653 км.
16 ч. 15 мин.
Ночка
03:29
03:31
669 км.
16 ч. 36 мин.
Сура
03:52
03:53
692 км.
16 ч. 59 мин.
Рузаевка
04:58
05:46
747 км.
18 ч. 5 мин.
Саранск
06:20
06:33
769 км.
19 ч. 27 мин.
Красный Узел
07:04
07:44
795 км.
20 ч. 11 мин.
Оброчное
08:13
08:15
823 км.
21 ч. 20 мин.
Ужовка
08:47
09:06
852 км.
21 ч. 54 мин.
Лукоянов
10:05
10:14
891 км.
23 ч. 12 мин.
Шатки
10:41
10:42
919 км.
23 ч. 48 мин.
Арзамас 1
11:20
12:22
950 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:11
14:56
1052 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Дзержинск
15:25
15:27
1084 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Ильино
15:53
15:54
1117 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Вязники
16:32
16:45
1163 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Ковров 1
18:28
18:30
1219 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Савино
19:20
19:23
1244 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Шуя
20:09
20:13
1274 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Иваново
20:44
21:14
1303 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Ермолино
21:39
21:41
1321 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Фурманов
21:59
22:01
1339 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Нерехта
22:48
22:51
1380 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Бурмакино
23:09
23:10
1394 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Ярославль
Главный
23:49
00:19
1429 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Рыбинск
Пассажирский
01:30
01:35
1504 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Тихменево
01:52
01:53
1517 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Волга
02:10
02:11
1530 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Шестихино
02:25
02:26
1540 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Некоуз
02:40
02:42
1551 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Родионово
03:10
03:11
1578 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Пищалкино
03:28
03:29
1593 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Сонково
03:44
03:49
1605 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
Бежецк
04:16
04:20
1632 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Максатиха
04:59
05:01
1681 км.
1 д. 18 ч. 6 мин.
Малышево
05:16
05:18
1695 км.
1 д. 18 ч. 23 мин.
Брусово
05:32
05:35
1707 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Еремково
05:47
05:49
1715 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Удомля
06:05
06:10
1730 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Мста
06:36
06:38
1758 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Бологое-Московское
07:12
08:02
1785 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Окуловка
08:50
08:51
1855 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Малая Вишера
10:30
10:31
1936 км.
1 д. 23 ч. 37 мин.
Чудово-Московское
10:58
10:59
1979 км.
2 д. 0 ч. 5 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:26
2095 км.
2 д. 1 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Этим поездом ехала уже в третий раз и происшествий за время следования ни разу не было. Есть конечно небольшие недостатки, но они решаются вовремя и особых хлопот не доставляют. Обслуживание хорошее.
Хотелось бы выразить благодарность за чистоту и комфорт в поезде. Всё очень чисто. Полы моют тщательно. В туалетах порядок. Есть жидкое мыло и освежитель. Плохо только то, что работает в купе всего 1 розетка.
Брала купе в надежде что все будет хорошо на этот раз. Нет. Все как всегда. Старые грязные купе, вонь какая-то стоит. Когда уже российские железные дороги наконец в порядок приведут и обновят составы которые там передвигабтся!?
Взял по глупости билет рядом с туалетом. Пассажиры всю дорогу постоянно туда ходили и стучали дверями. Что по итогу начало настолько сильно бесить, что я уже хотел сходить раньше своей станции. Никогда не берите возле туалета!
В общем было даже неплохо, однако состояние туалета меня просто в шок привело! Все грязно, воняет жуть! Бумаги не было, полотенец тоже! Кругом то ли воды поналивали, то ли промазали когда ходили в туалет! Фуууу!!!!!!!!!!!!!!!!
Ехал в 13 вагоне. Были как свои минусы, так и плюсы. Если сильно не придираться к мелочам, то ехать можно. Понравилось что была молодая проводница.
Вагон был без кондиционера, но было очень комфортно. Во время всей поездки немного напрягала лишь лестница на верхнюю полку, которая нормально не фиксировалась и иногда постукивала.