Маршрут следования и продажа билетов
23:10
23 ч. 2 мин.
14:08
44
Маршрут следования поезда 107С Волгоград — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зензеватка
01:26
01:28
120 км.
2 ч. 16 мин.
Петров Вал
02:21
02:40
182 км.
3 ч. 11 мин.
Карамыш
04:27
04:31
276 км.
5 ч. 17 мин.
Паницкая
04:57
05:00
301 км.
5 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:13
07:00
352 км.
7 ч. 3 мин.
Сенная
09:55
09:57
447 км.
10 ч. 45 мин.
Кулатка
11:02
11:04
522 км.
11 ч. 52 мин.
Возрождение
11:27
11:29
548 км.
12 ч. 17 мин.
Сызрань Город
12:34
12:41
600 км.
13 ч. 24 мин.
Ульяновск
Центральный
16:39
17:48
725 км.
17 ч. 29 мин.
Буа
19:19
19:24
802 км.
20 ч. 9 мин.
Каратун
20:09
20:13
833 км.
20 ч. 59 мин.
Куланга
20:43
20:48
858 км.
21 ч. 33 мин.
Свияжск
21:33
21:44
896 км.
22 ч. 23 мин.
Зеленый Дол
21:57
21:59
901 км.
22 ч. 47 мин.
Казань
Пассажирская
23:01
00:10
935 км.
23 ч. 51 мин.
Вятские Поляны
02:19
02:21
1064 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Кизнер
02:55
02:56
1094 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Можга
03:41
03:43
1140 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Агрыз
04:40
04:55
1190 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Сарапул
05:46
05:48
1237 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Амзя
06:28
06:29
1280 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Янаул
06:58
07:00
1313 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Куеда
07:34
07:35
1357 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Чернушка
08:02
08:04
1387 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Чад
09:06
09:07
1456 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Красноуфимск
09:52
10:14
1491 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Дружинино
12:11
12:41
1600 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:10
1666 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
