Поезд 593С Анапа — Новокузнецк

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:20

Анапа

4 д. 9 ч. 2 мин.

00:22

Новокузнецк

36

Купить билеты

Маршрут следования поезда 593С Анапа — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

15:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Абинская

18:13

2 мин.

18:15

65 км.

2 ч. 53 мин.

Краснодар 1

20:00

9 мин.

20:09

133 км.

4 ч. 40 мин.

Кущевка

00:48

15 мин.

01:03

310 км.

9 ч. 28 мин.

Первомайская

02:15

54 мин.

03:09

381 км.

10 ч. 55 мин.

Лихая

06:32

26 мин.

06:58

496 км.

15 ч. 12 мин.

Морозовская

10:21

17 мин.

10:38

619 км.

19 ч. 1 мин.

Волгоград 1

14:46

47 мин.

15:33

819 км.

23 ч. 26 мин.

Петров Вал

19:10

2 мин.

19:12

985 км.

1 д. 3 ч. 50 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:36

37 мин.

00:13

1150 км.

1 д. 8 ч. 16 мин.

Сенная

02:37

4 мин.

02:41

1245 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Кулатка

03:49

2 мин.

03:51

1320 км.

1 д. 12 ч. 29 мин.

Возрождение

04:17

2 мин.

04:19

1346 км.

1 д. 12 ч. 57 мин.

Сызрань Город

05:28

7 мин.

05:35

1398 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Ульяновск
Центральный

09:57

44 мин.

10:41

1523 км.

1 д. 18 ч. 37 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:18

6 мин.

16:24

1704 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Агрыз

21:07

15 мин.

21:22

1958 км.

2 д. 5 ч. 47 мин.

Янаул

23:33

2 мин.

23:35

2079 км.

2 д. 8 ч. 13 мин.

Чернушка

00:40

2 мин.

00:42

2153 км.

2 д. 9 ч. 20 мин.

Красноуфимск

02:47

15 мин.

03:02

2256 км.

2 д. 11 ч. 27 мин.

Дружинино

05:31

39 мин.

06:10

2365 км.

2 д. 14 ч. 11 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

07:48

102 мин.

09:30

2431 км.

2 д. 16 ч. 28 мин.

Тюмень

15:45

75 мин.

17:00

2730 км.

3 д. 0 ч. 25 мин.

Омск
Пассажирский

01:09

25 мин.

01:34

3276 км.

3 д. 9 ч. 49 мин.

Барабинск

05:42

31 мин.

06:13

3594 км.

3 д. 14 ч. 22 мин.

Новосибирск
Главный

09:55

60 мин.

10:55

3884 км.

3 д. 18 ч. 35 мин.

Юрга 1

13:32

2 мин.

13:34

4028 км.

3 д. 22 ч. 12 мин.

Тайга

14:32

9 мин.

14:41

4090 км.

3 д. 23 ч. 12 мин.

Кемерово
Пассажирский

17:18

15 мин.

17:33

4174 км.

4 д. 1 ч. 58 мин.

Топки

18:14

40 мин.

18:54

4203 км.

4 д. 2 ч. 54 мин.

Ленинск-Кузнецкий-1

20:28

8 мин.

20:36

4278 км.

4 д. 5 ч. 8 мин.

Белово

21:32

10 мин.

21:42

4309 км.

4 д. 6 ч. 12 мин.

Трудармейская

22:43

2 мин.

22:45

4341 км.

4 д. 7 ч. 23 мин.

Киселевск

23:09

2 мин.

23:11

4361 км.

4 д. 7 ч. 49 мин.

Прокопьевск

23:33

10 мин.

23:43

4374 км.

4 д. 8 ч. 13 мин.

Новокузнецк

00:22

4404 км.

4 д. 9 ч. 2 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Новокузнецк Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Анапа и Новокузнецк

Информация о поезде 593С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 593С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 15:20 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 00:22. Вся дорога занимает 4 д. 9 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 18 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 593С

Количество остановок поезда:

36 станций

Самая длинная остановка:

102 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Роман

    Может быть нам так не повезло, но ехали в вагоне, в котором кондиционеры не работали (и как сказал контролер проблема не только в нашем вагоне). Касаемо напитков и мороженого в этом "замечательном" экспрессе, до нас ничего не дошло. Цитата продавца: Все уже давно закончилось!. Так зачем тогда объявлять об услугах, оказываемых в поезде каждые пол часа, если не можете вовремя поездке пополнить запасы предлагаемого товара. Общее впечатление от поездки просто ужасное. Такое ощущение, что побывали в бане или сауне. СПАСИБО РЖД!!!!!!

    Ответить
  2. Дмитрий Александрович

    Как не стараются улучшить качество обслуживания ничего не получается. Недавно ехали семьей на так называемом региональном экспрессе цены немного выше обычных электричек, но качество поездки обещают просто отличное, система кондиционирования, напитки, мороженое и закуски во время поездки. Ну были нюансы, но мы остались довольными.

    Ответить
  3. Инга

    На улице +30 град, в вагоне около +40 град. Еле открываемые форточки эффекта проветривания не дают (верните старые форточки!). Кондиционирование вагонов не включено. Людей битком в вагоне и в тамбуре. Все мокрые от пота и обмахиваются кто веером, кто листком бумаги.

    Ответить
  4. Маша П.

    Цены на билеты в этом направлении гораздо дороже чем, например в среднем по России, так почему же такое отношение к пассажирам? На каждой таможне поезд стоял по часу, на улице 32 в тени, так почему же именно на время стоянки, на таком солнцепеке отключали кондиционеры???

    Ответить
  5. Райсан

    Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 593С:

https://povagonam.ru/
билеты онлайн