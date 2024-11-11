Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 593С Анапа — Новокузнецк.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:20
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
36
Маршрут следования поезда 593С Анапа — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
65 км.
2 ч. 53 мин.
Краснодар 1
20:00
20:09
133 км.
4 ч. 40 мин.
Кущевка
00:48
01:03
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:15
03:09
381 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
06:32
06:58
496 км.
15 ч. 12 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 1 мин.
Волгоград 1
14:46
15:33
819 км.
23 ч. 26 мин.
Петров Вал
19:10
19:12
985 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ульяновск
Центральный
09:57
10:41
1523 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:18
16:24
1704 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Агрыз
21:07
21:22
1958 км.
2 д. 5 ч. 47 мин.
Янаул
23:33
23:35
2079 км.
2 д. 8 ч. 13 мин.
Чернушка
00:40
00:42
2153 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Красноуфимск
02:47
03:02
2256 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Дружинино
05:31
06:10
2365 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:48
09:30
2431 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Тюмень
15:45
17:00
2730 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
Омск
Пассажирский
01:09
01:34
3276 км.
3 д. 9 ч. 49 мин.
Барабинск
05:42
06:13
3594 км.
3 д. 14 ч. 22 мин.
Новосибирск
Главный
09:55
10:55
3884 км.
3 д. 18 ч. 35 мин.
Юрга 1
13:32
13:34
4028 км.
3 д. 22 ч. 12 мин.
Тайга
14:32
14:41
4090 км.
3 д. 23 ч. 12 мин.
Кемерово
Пассажирский
17:18
17:33
4174 км.
4 д. 1 ч. 58 мин.
Топки
18:14
18:54
4203 км.
4 д. 2 ч. 54 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
20:28
20:36
4278 км.
4 д. 5 ч. 8 мин.
Белово
21:32
21:42
4309 км.
4 д. 6 ч. 12 мин.
Трудармейская
22:43
22:45
4341 км.
4 д. 7 ч. 23 мин.
Киселевск
23:09
23:11
4361 км.
4 д. 7 ч. 49 мин.
Прокопьевск
23:33
23:43
4374 км.
4 д. 8 ч. 13 мин.
Новокузнецк
00:22
4404 км.
4 д. 9 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Может быть нам так не повезло, но ехали в вагоне, в котором кондиционеры не работали (и как сказал контролер проблема не только в нашем вагоне). Касаемо напитков и мороженого в этом "замечательном" экспрессе, до нас ничего не дошло. Цитата продавца: Все уже давно закончилось!. Так зачем тогда объявлять об услугах, оказываемых в поезде каждые пол часа, если не можете вовремя поездке пополнить запасы предлагаемого товара. Общее впечатление от поездки просто ужасное. Такое ощущение, что побывали в бане или сауне. СПАСИБО РЖД!!!!!!
Как не стараются улучшить качество обслуживания ничего не получается. Недавно ехали семьей на так называемом региональном экспрессе цены немного выше обычных электричек, но качество поездки обещают просто отличное, система кондиционирования, напитки, мороженое и закуски во время поездки. Ну были нюансы, но мы остались довольными.
На улице +30 град, в вагоне около +40 град. Еле открываемые форточки эффекта проветривания не дают (верните старые форточки!). Кондиционирование вагонов не включено. Людей битком в вагоне и в тамбуре. Все мокрые от пота и обмахиваются кто веером, кто листком бумаги.
Цены на билеты в этом направлении гораздо дороже чем, например в среднем по России, так почему же такое отношение к пассажирам? На каждой таможне поезд стоял по часу, на улице 32 в тени, так почему же именно на время стоянки, на таком солнцепеке отключали кондиционеры???
Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.