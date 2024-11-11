Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 590Й Адлер — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
11:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
11:47
11:49
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
12:09
12:19
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
12:52
13:08
37 км.
1 ч. 17 мин.
Лазаревская
13:52
13:58
69 км.
2 ч. 17 мин.
Туапсе
14:47
14:59
96 км.
3 ч. 12 мин.
Хадыженская
16:24
16:27
145 км.
4 ч. 49 мин.
Белореченская
17:47
18:42
193 км.
6 ч. 12 мин.
Курганная
20:07
20:09
250 км.
8 ч. 32 мин.
Кавказская
21:58
22:30
308 км.
10 ч. 23 мин.
Ровное
00:31
00:34
363 км.
12 ч. 56 мин.
Ея
00:47
00:50
371 км.
13 ч. 12 мин.
Песчанокопская
01:29
01:32
409 км.
13 ч. 54 мин.
Сальск
02:30
02:48
458 км.
14 ч. 55 мин.
Двойная
04:02
04:05
516 км.
16 ч. 27 мин.
Куберле
04:27
04:30
535 км.
16 ч. 52 мин.
Зимовники
05:02
05:05
560 км.
17 ч. 27 мин.
Ремонтная
05:43
05:46
596 км.
18 ч. 8 мин.
Котельниково
07:17
07:19
633 км.
19 ч. 42 мин.
Жутово
08:12
08:14
686 км.
20 ч. 37 мин.
Сарепта
09:47
09:49
774 км.
22 ч. 12 мин.
Волгоград 1
10:23
10:58
795 км.
22 ч. 48 мин.
Петров Вал
14:43
14:47
961 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:06
18:46
1126 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Сенная
21:10
21:14
1221 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Кулатка
22:27
22:29
1296 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Возрождение
22:53
22:55
1322 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Сызрань Город
00:08
00:15
1374 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Ульяновск
Центральный
04:15
05:02
1499 км.
1 д. 16 ч. 40 мин.
Зеленый Дол
09:26
09:28
1674 км.
1 д. 21 ч. 51 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
11:23
11:51
1706 км.
1 д. 23 ч. 48 мин.
Вятские Поляны
14:31
14:33
1834 км.
2 д. 2 ч. 56 мин.
Агрыз
17:25
17:40
1960 км.
2 д. 5 ч. 50 мин.
Дружинино
01:15
01:45
2358 км.
2 д. 13 ч. 40 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:09
03:37
2424 км.
2 д. 15 ч. 34 мин.
Тюмень
10:07
2723 км.
2 д. 22 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Доброго времени суток. Почему поезд 590Й не сделают регулярным? Очень удобно ездить с севера на юг и обратно без пересадок. А то получается итак долго ехать, да ещё по несколько часов с сумками на вокзале сидишь и ждёшь следующий поезд. Людям с детьми особенно неудобно. Просьба рассмотреть возможность сделать этот поезд постоянным, а не раз в месяц.
вагон 12 - прекрасное обслуживание, отличный сервис. Отдельное спасибо проводнице Татьяне (к сожалению не запомнила фамилию), вежливая, доброжелательная! Забыли очень важную для себя вещь, через два дня подъехала к поезду и Татьяна вернула мне её. Огромная благодарность!
Здравствуйте! Хочу поблагодарить персонал 26 августа я до ехала до конечной и случайно выпал кошелек с документами во втором вагоне. Начальник жд станции проявила оперативность и на следующий день кошелек мне вернула начальник поезда Казанцева на обратном пути поезда. Побольше бы таких хороших сотрудников на РЖД!!!
Я не хочу понимать, что вторят сотрудники ржд по поводу динамических ценообразований! Я не должен платить в два раза больше за поезд, когда езжу одним и тем же маршрутом и выбираю верхние места! Мне так и не объяснили, почему билеты в обратный конец стоят всегда дороже в два, полтора раза. Я вижу только поборы с граждан и ни каких акций и скидок с привилегиями это всё по принципу, сколько хотим столько и берём с вас! Справедливый вопрос, почему граждане должны переплачивать за созданную схему ржд, что с этого граждане получают, только пустой кошелёк это равное тому, что гражданин захочет поехать обратно за так или за сумму, которая ему удобна и веских объяснений будет больше чем у лихой системы ржд.
Начнем с операторов... Некомпетентны, долгоиграющие. Билеты дороже чем на самолет, а сервиса ноль! Элементарных пылесосов в вагонах нет, убирают, поднимают пыль на крохотное купе, веником!!! Окна это что-то... Сквозь них ничего не видно, такая грязь!!! За 4 часа поездки дерут почти 4000!!! Ставят на этот отрезок билеты только в вагоне повышенной комфортности, с питанием, но! дорога ночная, а ночью, по словам проводников, еда не предоставляется!!! И плевать им, что за нее заплачено, жалуйтесь куда хотите, нет и все!!!
Оба направления провела в купе и возмутилась, что в новых поездах напрочь отсутствует функция открывания окон! То есть раньше можно было открывать окна и в самом купе и в проходе, а теперь нельзя! Теперь вместо свежего воздуха приходится мерзнуть от кондиционера и дышать застойным запахом, который совершенно не выветривается из вагонов!