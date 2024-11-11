Поезд 590Й Адлер — Тюмень

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 590Й Адлер — Тюмень. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:35

Адлер

2 д. 22 ч. 32 мин.

10:07

Тюмень

36

Маршрут следования поезда 590Й Адлер — Тюмень на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Тюмень с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

11:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

11:47

2 мин.

11:49

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

12:09

10 мин.

12:19

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

12:52

16 мин.

13:08

37 км.

1 ч. 17 мин.

Лазаревская

13:52

6 мин.

13:58

69 км.

2 ч. 17 мин.

Туапсе

14:47

12 мин.

14:59

96 км.

3 ч. 12 мин.

Хадыженская

16:24

3 мин.

16:27

145 км.

4 ч. 49 мин.

Белореченская

17:47

55 мин.

18:42

193 км.

6 ч. 12 мин.

Курганная

20:07

2 мин.

20:09

250 км.

8 ч. 32 мин.

Кавказская

21:58

32 мин.

22:30

308 км.

10 ч. 23 мин.

Ровное

00:31

3 мин.

00:34

363 км.

12 ч. 56 мин.

Ея

00:47

3 мин.

00:50

371 км.

13 ч. 12 мин.

Песчанокопская

01:29

3 мин.

01:32

409 км.

13 ч. 54 мин.

Сальск

02:30

18 мин.

02:48

458 км.

14 ч. 55 мин.

Двойная

04:02

3 мин.

04:05

516 км.

16 ч. 27 мин.

Куберле

04:27

3 мин.

04:30

535 км.

16 ч. 52 мин.

Зимовники

05:02

3 мин.

05:05

560 км.

17 ч. 27 мин.

Ремонтная

05:43

3 мин.

05:46

596 км.

18 ч. 8 мин.

Котельниково

07:17

2 мин.

07:19

633 км.

19 ч. 42 мин.

Жутово

08:12

2 мин.

08:14

686 км.

20 ч. 37 мин.

Сарепта

09:47

2 мин.

09:49

774 км.

22 ч. 12 мин.

Волгоград 1

10:23

35 мин.

10:58

795 км.

22 ч. 48 мин.

Петров Вал

14:43

4 мин.

14:47

961 км.

1 д. 3 ч. 8 мин.

Саратов 1
Пассажирский

18:06

40 мин.

18:46

1126 км.

1 д. 6 ч. 31 мин.

Сенная

21:10

4 мин.

21:14

1221 км.

1 д. 9 ч. 35 мин.

Кулатка

22:27

2 мин.

22:29

1296 км.

1 д. 10 ч. 52 мин.

Возрождение

22:53

2 мин.

22:55

1322 км.

1 д. 11 ч. 18 мин.

Сызрань Город

00:08

7 мин.

00:15

1374 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Ульяновск
Центральный

04:15

47 мин.

05:02

1499 км.

1 д. 16 ч. 40 мин.

Зеленый Дол

09:26

2 мин.

09:28

1674 км.

1 д. 21 ч. 51 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

11:23

28 мин.

11:51

1706 км.

1 д. 23 ч. 48 мин.

Вятские Поляны

14:31

2 мин.

14:33

1834 км.

2 д. 2 ч. 56 мин.

Агрыз

17:25

15 мин.

17:40

1960 км.

2 д. 5 ч. 50 мин.

Дружинино

01:15

30 мин.

01:45

2358 км.

2 д. 13 ч. 40 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:09

28 мин.

03:37

2424 км.

2 д. 15 ч. 34 мин.

Тюмень

10:07

2723 км.

2 д. 22 ч. 32 мин.

Информация о поезде 590Й

Планируете поездку по маршруту Адлер — Тюмень? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 590Й. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 11:35 и прибывает на конечную станцию Тюмень в 10:07. Вся дорога занимает 2 д. 22 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 9 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 590Й

Количество остановок поезда:

36 станций

Самая длинная остановка:

55 мин. – станция Белореченская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ольга

    Доброго времени суток. Почему поезд 590Й не сделают регулярным? Очень удобно ездить с севера на юг и обратно без пересадок. А то получается итак долго ехать, да ещё по несколько часов с сумками на вокзале сидишь и ждёшь следующий поезд. Людям с детьми особенно неудобно. Просьба рассмотреть возможность сделать этот поезд постоянным, а не раз в месяц.

    Ответить
  2. Катя

    вагон 12 - прекрасное обслуживание, отличный сервис. Отдельное спасибо проводнице Татьяне (к сожалению не запомнила фамилию), вежливая, доброжелательная! Забыли очень важную для себя вещь, через два дня подъехала к поезду и Татьяна вернула мне её. Огромная благодарность!

    Ответить
  3. Маргарита Петровна

    Здравствуйте! Хочу поблагодарить персонал 26 августа я до ехала до конечной и случайно выпал кошелек с документами во втором вагоне. Начальник жд станции проявила оперативность и на следующий день кошелек мне вернула начальник поезда Казанцева на обратном пути поезда. Побольше бы таких хороших сотрудников на РЖД!!!

    Ответить
  4. Рената

    Я не хочу понимать, что вторят сотрудники ржд по поводу динамических ценообразований! Я не должен платить в два раза больше за поезд, когда езжу одним и тем же маршрутом и выбираю верхние места! Мне так и не объяснили, почему билеты в обратный конец стоят всегда дороже в два, полтора раза. Я вижу только поборы с граждан и ни каких акций и скидок с привилегиями это всё по принципу, сколько хотим столько и берём с вас! Справедливый вопрос, почему граждане должны переплачивать за созданную схему ржд, что с этого граждане получают, только пустой кошелёк это равное тому, что гражданин захочет поехать обратно за так или за сумму, которая ему удобна и веских объяснений будет больше чем у лихой системы ржд.

    Ответить
  5. Катя

    Начнем с операторов... Некомпетентны, долгоиграющие. Билеты дороже чем на самолет, а сервиса ноль! Элементарных пылесосов в вагонах нет, убирают, поднимают пыль на крохотное купе, веником!!! Окна это что-то... Сквозь них ничего не видно, такая грязь!!! За 4 часа поездки дерут почти 4000!!! Ставят на этот отрезок билеты только в вагоне повышенной комфортности, с питанием, но! дорога ночная, а ночью, по словам проводников, еда не предоставляется!!! И плевать им, что за нее заплачено, жалуйтесь куда хотите, нет и все!!!

    Ответить
  6. Евгения Д.

    Оба направления провела в купе и возмутилась, что в новых поездах напрочь отсутствует функция открывания окон! То есть раньше можно было открывать окна и в самом купе и в проходе, а теперь нельзя! Теперь вместо свежего воздуха приходится мерзнуть от кондиционера и дышать застойным запахом, который совершенно не выветривается из вагонов!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн