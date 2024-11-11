Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 591С Анапа — Нижневартовск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:20
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
30
Маршрут следования поезда 591С Анапа — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
65 км.
2 ч. 53 мин.
Краснодар 1
20:00
20:09
133 км.
4 ч. 40 мин.
Кущевка
00:48
01:03
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:15
03:09
381 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
06:32
06:58
496 км.
15 ч. 12 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 1 мин.
Волгоград 1
14:46
15:33
819 км.
23 ч. 26 мин.
Петров Вал
19:10
19:12
985 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ульяновск
Центральный
09:57
10:41
1523 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:18
16:24
1704 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Агрыз
21:07
21:22
1958 км.
2 д. 5 ч. 47 мин.
Янаул
23:33
23:35
2079 км.
2 д. 8 ч. 13 мин.
Чернушка
00:40
00:42
2153 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Красноуфимск
02:47
03:02
2256 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Дружинино
05:31
06:10
2365 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:48
09:30
2431 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Тюмень
15:45
16:23
2730 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
Тобольск
19:51
20:01
2938 км.
3 д. 4 ч. 31 мин.
Демьянка
23:59
00:15
3107 км.
3 д. 8 ч. 39 мин.
Пыть-Ях
04:04
04:14
3314 км.
3 д. 12 ч. 44 мин.
Сургут
06:32
07:12
3379 км.
3 д. 15 ч. 12 мин.
Лангепасовский
09:35
09:40
3479 км.
3 д. 18 ч. 15 мин.
Мегион
11:00
11:05
3524 км.
3 д. 19 ч. 40 мин.
Нижневартовск 1
11:55
3562 км.
3 д. 20 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю ночь наши бедные проводники топили вагон углем, в других же вагонах на окнах иней был! Туалеты страх...Помните, как педальку нажимали, а из отверстия вас ледяным холодом обдавало? Из купе старались не выходить, но все равно все заболели на Новый год! Я купила билеты за 45 дней, поэтому и заплатила еще прилично, но позже билеты на этот поезд стали стоить как в лучшие фирменные поезда?????За что? За что многие заплатили по 6500тысяч в такие вагоны?
Билеты на проезд год от года растут так что ой-ёёёё, а вот качество услуг оставляет желать лучшего: грязь, разбитые вагоны, окна то не открываются, то не закрываются. Не буду ходить далеко. В 2012 году в ноябре возвращались этим же поездом купили специально билеты в СВ и что? Ужас - вагон старый (где его только выкопали?) диваны шелушатся, окна залиты пеной, а у проводника мы два дня пути видели только торчащие из купе ноги. Какая там уборка, чая то толком не было.
Много раз ездила на поездах в разных направлениях и с разным уровнем комфорта. Могу сказать, что очень многое зависит от фирмы, которая обслуживает ваш вагон. Только вот через интернет не всегда можно узнать класс вагона и поезда. Ещё меня очень радует, что билеты можно купить через интернет и не ездить по вокзалам и не стоять в очередях.
Проводники молодые девушка и парень были, даже необходимую тишину в вагоне не могли сделать!!Зачем в купе ставить не опытных сотрудников???Дети без присмотра родителей бегали табуном по всему вагону!!!!И на мое обращение к проводнице, мне было сказано-Родители едут отдыхать, что я сделаю?????Ужасный сервис обслуживания!!!
Ехали поездом жара и духота в поезде стояла не выносимая, термометр показывал 34 градуса, вызвали начальника поезда, он извинился, но сказал, что сделать ничего не сможет. Вы не представляете, как было плохо, даже сердце кололо.