Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 610Й Ульяновск — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
13:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верхняя Терраса
14:23
14:25
15 км.
0 ч. 27 мин.
Чердаклы
14:46
14:48
35 км.
0 ч. 50 мин.
Димитровград
15:53
16:12
85 км.
1 ч. 57 мин.
Погрузная
17:28
17:30
139 км.
3 ч. 32 мин.
Нурлат
18:06
18:11
170 км.
4 ч. 10 мин.
Челна
18:39
18:41
189 км.
4 ч. 43 мин.
Шентала
19:10
19:13
213 км.
5 ч. 14 мин.
Клявлино
20:02
20:04
254 км.
6 ч. 6 мин.
Бугульма
21:30
21:40
312 км.
7 ч. 34 мин.
Уруссу
22:42
22:44
354 км.
8 ч. 46 мин.
Туймазы
23:08
23:18
370 км.
9 ч. 12 мин.
Кандры
23:48
00:13
395 км.
9 ч. 52 мин.
Буздяк
00:55
01:03
422 км.
10 ч. 59 мин.
Благовар
01:42
01:44
448 км.
11 ч. 46 мин.
Чишмы 1
02:31
02:33
477 км.
12 ч. 35 мин.
Дема
03:36
03:38
508 км.
13 ч. 40 мин.
Уфа
03:54
517 км.
13 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На перроне в Ульяновске нас встретил вежливый, обходительный проводник Скварцов Лев, проверил билеты, помог подняться в вагон. Как только мы отправились в путь, он прошел с дез средством и тряпкой по всему вагону, продезинфицировал подлокотники и ручки. Через пару часов им была проведена влажная уборка.
Хочу оставить отзыв о сотрудниках станции Ульяновск Уфа. Примерно в 22:00 сотрудники оказали большую помощь в поездке и подсказали как лучше добраться! Большое им спасибо! Имён, к сожалению, не запомнили, но были бы благодарны, если бы им выдали внеочередную премию. Такие неравнодушные и понимающие далеко не все. Ещё раз спасибо.
Добрый день. Хочу, чтобы все знали, о том какое отвратительное отношение начальника поезда по маршруту Ульяновск Уфа к пассажирам. А конкретно, 1 мая не разрешил сесть в поезд, по купленному билету дочери. Дело в том, что паспорта у неё на руках не было, т. к. по возрасту надо было менять его, но на руках была справка, что паспорт на замене и студенческий билет. Билет на поезд был куплен заранее. Безобразие, да вы же люди или кто?! А этому начальнику хочу пожелать, чтобы его дети никогда в своей жизни не встречались с такими людьми, как он.
Опущу некоторые недовольства, но доп. услуга Wi-Fi это нечто... Мало того, что она навязанная и платная, никакой информации по пользованию нет, так я ещё должна заранее установить приложение, зарегистрироваться и т. д. Где информационная база? Где инструкция в вагоне?
21 февраля2021 купил электронный билет и тут же вернул. По телефону оператор сказала, вернут деньги от 7 до 30 дней. Жду, проходит месяц, денег не вернули. Звоню снова, говорят оставьте обращение в течении 30 дней рассмотрим номер обращения 697283 проходит 25 дней пришёл ответ на электронную почту деньги переведены. Прихожу в банк денег нет. Звоню снова на линию, операторы ничего сказать не могут, только оставьте обращение. Снова оставляю, и снова ждите 30 дней. Итого возврат денег 3 месяца и не понятно, когда вернут.