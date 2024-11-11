18:17
2 д. 16 ч. 52 мин.
49
Маршрут следования поезда 353Е Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Менделеево
19:44
19:46
72 км.
1 ч. 27 мин.
Верещагино
20:13
20:15
94 км.
1 ч. 56 мин.
Кез
21:14
21:16
153 км.
2 ч. 57 мин.
Чепца
21:37
22:34
170 км.
3 ч. 20 мин.
Ижевск
01:46
02:47
291 км.
7 ч. 29 мин.
Агрыз
03:37
04:12
323 км.
9 ч. 20 мин.
Менделеевск
06:35
06:37
406 км.
12 ч. 18 мин.
Набережные Челны
07:14
07:29
429 км.
12 ч. 57 мин.
Круглое Поле
07:45
08:01
437 км.
13 ч. 28 мин.
Заинск
08:49
08:54
472 км.
14 ч. 32 мин.
Альметьевская
09:56
10:11
516 км.
15 ч. 39 мин.
Письмянка
11:40
11:51
559 км.
17 ч. 23 мин.
Бугульма
12:56
13:37
582 км.
18 ч. 39 мин.
Нурлат
16:03
16:08
712 км.
21 ч. 46 мин.
Димитровград
17:39
17:42
793 км.
23 ч. 22 мин.
Верхняя Терраса
19:00
19:02
863 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Ульяновск
Центральный
19:28
20:00
878 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Сызрань Город
00:10
00:17
1003 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Возрождение
01:26
01:28
1055 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Кулатка
01:50
01:52
1081 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Сенная
02:55
02:57
1156 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:06
06:56
1251 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Петров Вал
11:09
11:11
1416 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Волгоград 1
14:13
14:46
1582 км.
1 д. 19 ч. 56 мин.
Сарепта
15:23
15:25
1603 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Жутово
16:53
16:54
1691 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Котельниково
17:45
17:47
1744 км.
1 д. 23 ч. 28 мин.
Ремонтная
18:31
18:34
1781 км.
2 д. 0 ч. 14 мин.
Зимовники
19:07
19:10
1817 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Двойная
20:00
20:03
1861 км.
2 д. 1 ч. 43 мин.
Пролетарская
20:42
20:45
1893 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Сальск
21:15
21:33
1920 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Песчанокопская
22:37
22:41
1969 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
Белоглинская
23:04
23:08
1989 км.
2 д. 4 ч. 47 мин.
Ея
23:27
23:30
2007 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Тихорецкая
00:30
00:48
2052 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Выселки
01:43
01:45
2099 км.
2 д. 7 ч. 26 мин.
Кореновск
02:10
02:15
2118 км.
2 д. 7 ч. 53 мин.
Динская
02:55
03:02
2152 км.
2 д. 8 ч. 38 мин.
Краснодар 1
03:40
03:48
2179 км.
2 д. 9 ч. 23 мин.
Горячий Ключ
05:10
05:49
2221 км.
2 д. 10 ч. 53 мин.
Туапсе
07:43
07:49
2282 км.
2 д. 13 ч. 26 мин.
Лазаревская
08:28
08:30
2309 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Лоо
09:13
09:30
2341 км.
2 д. 14 ч. 56 мин.
Сочи
09:53
10:06
2357 км.
2 д. 15 ч. 36 мин.
Хоста
10:25
10:27
2370 км.
2 д. 16 ч. 8 мин.
Адлер
10:38
10:55
2378 км.
2 д. 16 ч. 21 мин.
Имеретинский Курорт
11:09
2384 км.
2 д. 16 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как всегда еще один грязный поезд с добитыми вагонами. Сколько я не езжу на поездах, нормально смотрятся только те, в которых стоимость билета комсос и которые курсируют от Москвы до Питера и обратно.
По персоналу у меня вообще нет претензий, девочки работают очень хорошо. Единственное что конечно не особо – это то, что в поезде такие высокие цены на еду. Нереальные. Как в ресторане, но еда из общепита.
Если бы не пьянь которая ехала по соседству – поездка была бы идеальной! Проводницы очень вежливые и хорошие женщины. Очень старались, не хамили. Но вот это быдло испортило все представление.
Хороший вагон, хорошая проводница. Что еще сказать о поездке когда в ней всё прошло на отлично?
Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!