Поезд 353Е Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 353Е Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:17

Пермь

2 д. 16 ч. 52 мин.

11:09

Имеретинский Курорт (Адлер)

49

Купить билеты

Маршрут следования поезда 353Е Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Пермь 2

18:17

0 км.

0 ч. 0 мин.

Менделеево

19:44

2 мин.

19:46

72 км.

1 ч. 27 мин.

Верещагино

20:13

2 мин.

20:15

94 км.

1 ч. 56 мин.

Кез

21:14

2 мин.

21:16

153 км.

2 ч. 57 мин.

Чепца

21:37

57 мин.

22:34

170 км.

3 ч. 20 мин.

Ижевск

01:46

61 мин.

02:47

291 км.

7 ч. 29 мин.

Агрыз

03:37

35 мин.

04:12

323 км.

9 ч. 20 мин.

Менделеевск

06:35

2 мин.

06:37

406 км.

12 ч. 18 мин.

Набережные Челны

07:14

15 мин.

07:29

429 км.

12 ч. 57 мин.

Круглое Поле

07:45

16 мин.

08:01

437 км.

13 ч. 28 мин.

Заинск

08:49

5 мин.

08:54

472 км.

14 ч. 32 мин.

Альметьевская

09:56

15 мин.

10:11

516 км.

15 ч. 39 мин.

Письмянка

11:40

11 мин.

11:51

559 км.

17 ч. 23 мин.

Бугульма

12:56

41 мин.

13:37

582 км.

18 ч. 39 мин.

Нурлат

16:03

5 мин.

16:08

712 км.

21 ч. 46 мин.

Димитровград

17:39

3 мин.

17:42

793 км.

23 ч. 22 мин.

Верхняя Терраса

19:00

2 мин.

19:02

863 км.

1 д. 0 ч. 43 мин.

Ульяновск
Центральный

19:28

32 мин.

20:00

878 км.

1 д. 1 ч. 11 мин.

Сызрань Город

00:10

7 мин.

00:17

1003 км.

1 д. 5 ч. 53 мин.

Возрождение

01:26

2 мин.

01:28

1055 км.

1 д. 7 ч. 9 мин.

Кулатка

01:50

2 мин.

01:52

1081 км.

1 д. 7 ч. 33 мин.

Сенная

02:55

2 мин.

02:57

1156 км.

1 д. 8 ч. 38 мин.

Саратов 1
Пассажирский

06:06

50 мин.

06:56

1251 км.

1 д. 11 ч. 49 мин.

Петров Вал

11:09

2 мин.

11:11

1416 км.

1 д. 16 ч. 52 мин.

Волгоград 1

14:13

33 мин.

14:46

1582 км.

1 д. 19 ч. 56 мин.

Сарепта

15:23

2 мин.

15:25

1603 км.

1 д. 21 ч. 6 мин.

Жутово

16:53

1 мин.

16:54

1691 км.

1 д. 22 ч. 36 мин.

Котельниково

17:45

2 мин.

17:47

1744 км.

1 д. 23 ч. 28 мин.

Ремонтная

18:31

3 мин.

18:34

1781 км.

2 д. 0 ч. 14 мин.

Зимовники

19:07

3 мин.

19:10

1817 км.

2 д. 0 ч. 50 мин.

Двойная

20:00

3 мин.

20:03

1861 км.

2 д. 1 ч. 43 мин.

Пролетарская

20:42

3 мин.

20:45

1893 км.

2 д. 2 ч. 25 мин.

Сальск

21:15

18 мин.

21:33

1920 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Песчанокопская

22:37

4 мин.

22:41

1969 км.

2 д. 4 ч. 20 мин.

Белоглинская

23:04

4 мин.

23:08

1989 км.

2 д. 4 ч. 47 мин.

Ея

23:27

3 мин.

23:30

2007 км.

2 д. 5 ч. 10 мин.

Тихорецкая

00:30

18 мин.

00:48

2052 км.

2 д. 6 ч. 13 мин.

Выселки

01:43

2 мин.

01:45

2099 км.

2 д. 7 ч. 26 мин.

Кореновск

02:10

5 мин.

02:15

2118 км.

2 д. 7 ч. 53 мин.

Динская

02:55

7 мин.

03:02

2152 км.

2 д. 8 ч. 38 мин.

Краснодар 1

03:40

8 мин.

03:48

2179 км.

2 д. 9 ч. 23 мин.

Горячий Ключ

05:10

39 мин.

05:49

2221 км.

2 д. 10 ч. 53 мин.

Туапсе

07:43

6 мин.

07:49

2282 км.

2 д. 13 ч. 26 мин.

Лазаревская

08:28

2 мин.

08:30

2309 км.

2 д. 14 ч. 11 мин.

Лоо

09:13

17 мин.

09:30

2341 км.

2 д. 14 ч. 56 мин.

Сочи

09:53

13 мин.

10:06

2357 км.

2 д. 15 ч. 36 мин.

Хоста

10:25

2 мин.

10:27

2370 км.

2 д. 16 ч. 8 мин.

Адлер

10:38

17 мин.

10:55

2378 км.

2 д. 16 ч. 21 мин.

Имеретинский Курорт

11:09

2384 км.

2 д. 16 ч. 52 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Пермь → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Пермь и Имеретинский Курорт (Адлер)

Информация о поезде 353Е

Планируете поездку по маршруту Пермь — Имеретинский Курорт (Адлер)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 353Е. Этот поезд отправляется со станции Пермь в 18:17 и прибывает на конечную станцию Имеретинский Курорт в 11:09. Вся дорога занимает 2 д. 16 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 353Е

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

61 мин. – станция Ижевск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Инна

    Как всегда еще один грязный поезд с добитыми вагонами. Сколько я не езжу на поездах, нормально смотрятся только те, в которых стоимость билета комсос и которые курсируют от Москвы до Питера и обратно.

    Ответить
  2. Михаил Данилюк

    По персоналу у меня вообще нет претензий, девочки работают очень хорошо. Единственное что конечно не особо – это то, что в поезде такие высокие цены на еду. Нереальные. Как в ресторане, но еда из общепита.

    Ответить
  3. Екатерина Александровна Войтенко

    Если бы не пьянь которая ехала по соседству – поездка была бы идеальной! Проводницы очень вежливые и хорошие женщины. Очень старались, не хамили. Но вот это быдло испортило все представление.

    Ответить
  4. Артём Долгин

    Хороший вагон, хорошая проводница. Что еще сказать о поездке когда в ней всё прошло на отлично?

    Ответить
  5. Наталия Николаевна

    Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 353Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
