Маршрут следования и продажа билетов
06:00
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
35
Маршрут следования поезда 499Е Новый Уренгой — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
08:00
08:10
69 км.
2 ч. 0 мин.
Пуровск
10:12
10:22
182 км.
4 ч. 12 мин.
Пурпе
11:20
11:37
246 км.
5 ч. 20 мин.
Ноябрьск 2
15:08
15:20
401 км.
9 ч. 8 мин.
Ноябрьск 1
15:37
15:42
412 км.
9 ч. 37 мин.
Когалым
17:26
17:36
515 км.
11 ч. 26 мин.
Сургут
21:10
21:50
640 км.
15 ч. 10 мин.
Пыть-Ях
23:43
23:53
705 км.
17 ч. 43 мин.
Демьянка
02:56
03:12
912 км.
20 ч. 56 мин.
Тобольск
06:05
06:09
1081 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Тюмень
10:28
11:52
1289 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:14
20:17
1588 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Дружинино
21:48
22:29
1654 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Красноуфимск
00:46
00:48
1763 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Чернушка
02:36
02:38
1866 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Янаул
03:32
03:34
1940 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Агрыз
05:25
05:40
2061 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:32
10:40
2315 км.
2 д. 4 ч. 32 мин.
Зеленый Дол
12:22
12:24
2347 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Ульяновск
Центральный
16:31
17:11
2522 км.
2 д. 10 ч. 31 мин.
Сызрань Город
21:06
21:13
2647 км.
2 д. 15 ч. 6 мин.
Возрождение
22:21
22:23
2699 км.
2 д. 16 ч. 21 мин.
Кулатка
22:45
22:47
2725 км.
2 д. 16 ч. 45 мин.
Сенная
23:50
23:52
2800 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:45
03:25
2895 км.
2 д. 20 ч. 45 мин.
Петров Вал
07:42
07:44
3060 км.
3 д. 1 ч. 42 мин.
Волгоград 1
11:14
11:57
3226 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Морозовская
15:59
16:03
3426 км.
3 д. 9 ч. 59 мин.
Лихая
18:58
19:24
3549 км.
3 д. 12 ч. 58 мин.
Первомайская
23:34
00:05
3664 км.
3 д. 17 ч. 34 мин.
Кущевка
01:22
01:37
3735 км.
3 д. 19 ч. 22 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
3912 км.
4 д. 0 ч. 27 мин.
Абинская
08:33
08:35
3980 км.
4 д. 2 ч. 33 мин.
Анапа
11:10
4045 км.
4 д. 5 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новый Уренгой → Анапа Распечатать расписание поезда