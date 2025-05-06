Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 247Й Уфа — Москва.
Маршрут следования поезда 247Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
10:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чишмы 1
11:58
12:00
40 км.
1 ч. 27 мин.
Кандры
13:27
13:52
123 км.
2 ч. 56 мин.
Туймазы
14:24
14:26
148 км.
3 ч. 53 мин.
Бугульма
16:06
16:16
206 км.
5 ч. 35 мин.
Шентала
18:12
18:14
293 км.
7 ч. 41 мин.
Челна
18:38
18:40
317 км.
8 ч. 7 мин.
Нурлат
19:05
19:10
336 км.
8 ч. 34 мин.
Погрузная
19:51
19:53
367 км.
9 ч. 20 мин.
Димитровград
20:58
21:03
421 км.
10 ч. 27 мин.
Чердаклы
22:02
22:04
471 км.
11 ч. 31 мин.
Ульяновск
Центральный
22:50
23:30
506 км.
12 ч. 19 мин.
Вешкайма
01:18
01:20
587 км.
14 ч. 47 мин.
Инза
02:51
03:20
641 км.
16 ч. 20 мин.
Рузаевка
04:49
05:05
735 км.
18 ч. 18 мин.
Ковылкино
06:11
06:13
802 км.
19 ч. 40 мин.
Потьма
07:06
07:08
868 км.
20 ч. 35 мин.
Зубова Поляна
07:18
07:20
873 км.
20 ч. 47 мин.
Рязань 1
11:00
11:14
1084 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:55
1265 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Москва Распечатать расписание поезда