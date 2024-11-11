Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 265Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
01:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кандры
03:55
04:20
120 км.
2 ч. 50 мин.
Бугульма
04:22
04:37
203 км.
3 ч. 17 мин.
Шентала
07:45
07:47
290 км.
6 ч. 40 мин.
Челна
08:12
08:14
314 км.
7 ч. 7 мин.
Нурлат
07:39
07:44
333 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Димитровград
10:12
10:17
414 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Чердаклы
11:50
11:52
464 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Ульяновск
Центральный
12:46
13:16
499 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Инза
16:32
17:13
635 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Рузаевка
18:19
18:38
729 км.
1 д. 17 ч. 14 мин.
Кадошкино
19:17
19:19
763 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Ковылкино
19:51
19:53
795 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Потьма
20:47
20:49
861 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
20:57
20:59
866 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Рязань 1
00:18
00:30
1077 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:00
1258 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было 2 биотуалета. И оба периодически не работали. То один, то второй. В купе была розетка, я хотела зарядить телефон но стало понятно что розетка есть, а вот электричества в нет – НЕТ. В одном из туалетов не было света постоянно. Не вагон а бардак.
Очень впечатлило обслуживание в вагоне СВ! Я ехал и просто кайфовал! Плюс ко всему в купе нас было только 2 человека. И то второй пассажир ехал совсем недалеко. И я остаток пути ехал один и реально кайфовал!!!
Матрасы были старые как моя бабушка!!!!!!!!! Вонючие советской эпохи! Из окна текло, в туалетах грязь и вонь. Пассажиры курили прямо в туалетах. Сделайте наконец для них курилку!
Проводницы очень хорошие девушки. Делали все на 100%. Матрасы староватые. Но постельное белье более-менее нормальное выдали. Ехал в плацкарте.
Брала билет через сайт онлайн. Все прошло отлично (думала будут проблемы на входе). Проводница проверила билеты и все было нормально. В туалете было грязно. На полу много воды. За все время поездки в вагоне не было уборки.