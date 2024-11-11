Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 497И Тюмень — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
14:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:34
20:07
299 км.
5 ч. 27 мин.
Дружинино
21:39
22:09
365 км.
7 ч. 32 мин.
Красноуфимск
00:02
00:04
474 км.
9 ч. 55 мин.
Янаул
03:29
03:31
651 км.
13 ч. 22 мин.
Агрыз
05:29
05:44
772 км.
15 ч. 22 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:43
10:48
1026 км.
20 ч. 36 мин.
Зеленый Дол
12:34
12:35
1058 км.
22 ч. 27 мин.
Ульяновск
Центральный
16:15
16:47
1233 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Сызрань Город
20:39
20:46
1358 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Возрождение
21:59
22:01
1410 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Кулатка
22:24
22:26
1436 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Сенная
23:35
23:37
1511 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
1606 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Петров Вал
07:36
07:38
1771 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
Волгоград 1
10:56
11:39
1937 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Морозовская
15:59
16:03
2137 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Лихая
18:57
19:24
2260 км.
2 д. 4 ч. 50 мин.
Первомайская
23:34
00:05
2375 км.
2 д. 9 ч. 27 мин.
Кущевка
01:22
01:30
2446 км.
2 д. 11 ч. 15 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
2623 км.
2 д. 16 ч. 20 мин.
Абинская
08:33
08:35
2691 км.
2 д. 18 ч. 26 мин.
Анапа
11:10
2756 км.
2 д. 21 ч. 3 мин.
