Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 302М Москва — Челябинск.
Маршрут следования поезда 302М Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
15:36
16:16
181 км.
2 ч. 44 мин.
Шилово
17:43
17:53
264 км.
4 ч. 51 мин.
Сасово
18:45
18:50
331 км.
5 ч. 53 мин.
Зубова Поляна
19:52
19:54
397 км.
7 ч. 0 мин.
Потьма
20:03
20:11
402 км.
7 ч. 11 мин.
Торбеево
20:31
20:33
424 км.
7 ч. 39 мин.
Ковылкино
21:10
21:13
468 км.
8 ч. 18 мин.
Кадошкино
21:46
21:48
500 км.
8 ч. 54 мин.
Рузаевка
22:21
22:44
534 км.
9 ч. 29 мин.
Воеводское
23:19
23:21
564 км.
10 ч. 27 мин.
Ночка
00:01
00:03
612 км.
11 ч. 9 мин.
Инза
00:20
01:01
628 км.
11 ч. 28 мин.
Глотовка
01:51
01:53
652 км.
12 ч. 59 мин.
Вешкайма
02:24
02:26
681 км.
13 ч. 32 мин.
Чуфарово
02:48
02:50
696 км.
13 ч. 56 мин.
Майна
03:16
03:18
714 км.
14 ч. 24 мин.
Ульяновск
Центральный
04:07
05:06
762 км.
15 ч. 15 мин.
Верхняя Терраса
05:31
05:33
777 км.
16 ч. 39 мин.
Чердаклы
05:53
05:55
797 км.
17 ч. 1 мин.
Димитровград
06:54
07:13
847 км.
18 ч. 2 мин.
Погрузная
08:17
08:19
901 км.
19 ч. 25 мин.
Нурлат
09:07
09:12
932 км.
20 ч. 15 мин.
Челна
09:37
09:39
951 км.
20 ч. 45 мин.
Шентала
10:06
10:08
975 км.
21 ч. 14 мин.
Клявлино
10:57
10:59
1016 км.
22 ч. 5 мин.
Бугульма
12:05
12:15
1074 км.
23 ч. 13 мин.
Уруссу
13:14
13:16
1116 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Туймазы
13:41
13:48
1132 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Кандры
14:18
14:43
1157 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Буздяк
15:15
15:18
1184 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Чишмы 1
16:22
16:24
1240 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Дема
17:48
17:49
1271 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Уфа
18:04
18:46
1280 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Аша
20:34
20:39
1368 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Миньяр
21:00
21:01
1385 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Симская
21:20
21:22
1397 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Кропачево
21:48
22:22
1415 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Усть-Катав
22:48
22:53
1430 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Вязовая
23:09
23:11
1441 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Мурсалимкино
23:34
23:35
1460 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Сулея
00:04
00:06
1483 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Бердяуш
00:31
00:33
1499 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Златоуст
01:29
02:24
1535 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Миасс 1
03:30
03:51
1567 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Чебаркуль
04:13
04:18
1582 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
Челябинск-Главный
06:00
1651 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Челябинск Распечатать расписание поезда