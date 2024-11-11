Маршрут следования поезда 229Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
00:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
01:43
01:45
48 км.
0 ч. 56 мин.
Инза
04:20
05:25
135 км.
3 ч. 33 мин.
Ночка
05:48
05:50
151 км.
5 ч. 1 мин.
Сура
06:20
06:23
174 км.
5 ч. 33 мин.
Рузаевка
07:37
07:52
229 км.
6 ч. 50 мин.
Кадошкино
08:34
08:36
263 км.
7 ч. 47 мин.
Ковылкино
09:13
09:15
295 км.
8 ч. 26 мин.
Зубова Поляна
10:22
10:24
365 км.
9 ч. 35 мин.
Рязань 1
14:07
14:22
576 км.
13 ч. 20 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:38
757 км.
16 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Едет очень быстро и хорошо. Сидения для пассажиров понравились, очень спине удобно было ехать. У нас в вагоне была внимательная проводница. Единственное что мне не понравилось – что поезд в Москву приезжает в 4 утра. Потом весь день разбитая ходишь.
В поезде установлены биотуалеты, а также стоит климат-контроль, который регулирует температуру внутри вагона. Ехать было одно удовольствие. В туалете было чисто, бумажные полотенца и мыло были на месте.
В поезде было сильно натоплено, даже душно. А в середине дороги взяли и включили охлаждение, да так, что я чуть не замерзла, пришлось надевать все вещи обратно. Что у них за крайности, из жары в холод….
Проводницы очень стараются и заботятся о пассажирах. Предлагали чай и кофе, несколько раз убирались в вагоне, также при входе в вагон помогли поддержать чемодан. Я вообще была в восторге от такого сервиса!! Как будто не на РЖД))) Очень все понравилось спасибо большое!
Приятный отзывчивый персонал, уютные вагоны. Самое главное чистые и без всяких насекомых. Ночью было жарко. Приходилось проветривать. В остальном претензий нет. Все хорошо.