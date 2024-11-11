Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 492С Адлер — Казань
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 492С Адлер — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
10:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
10:53
10:55
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
11:15
11:22
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
11:48
11:56
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
13:05
13:10
69 км.
2 ч. 24 мин.
Туапсе
13:50
14:02
96 км.
3 ч. 9 мин.
Хадыженская
15:24
15:28
145 км.
4 ч. 43 мин.
Белореченская
16:40
17:15
193 км.
5 ч. 59 мин.
Курганная
18:15
18:36
250 км.
7 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
19:13
19:23
290 км.
8 ч. 32 мин.
Отрадо-Кубанская
20:12
20:14
323 км.
9 ч. 31 мин.
Кавказская
20:46
21:20
352 км.
10 ч. 5 мин.
Ровное
23:16
23:19
407 км.
12 ч. 35 мин.
Ея
23:32
23:35
415 км.
12 ч. 51 мин.
Белоглинская
23:58
00:01
433 км.
13 ч. 17 мин.
Песчанокопская
00:22
00:25
453 км.
13 ч. 41 мин.
Сальск
01:20
01:38
502 км.
14 ч. 39 мин.
Зимовники
03:59
04:03
604 км.
17 ч. 18 мин.
Ремонтная
04:41
04:45
640 км.
18 ч. 0 мин.
Котельниково
05:50
05:52
677 км.
19 ч. 9 мин.
Жутово
06:51
06:53
730 км.
20 ч. 10 мин.
Сарепта
08:39
08:41
818 км.
21 ч. 58 мин.
Волгоград 1
09:14
09:56
839 км.
22 ч. 33 мин.
Петров Вал
13:47
13:49
1005 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:55
18:32
1170 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Сенная
20:42
20:44
1265 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Кулатка
21:49
21:51
1340 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Возрождение
22:15
22:17
1366 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Сызрань Город
23:24
23:31
1418 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Ульяновск
Центральный
03:02
03:34
1543 км.
1 д. 16 ч. 21 мин.
Буа
05:32
05:34
1620 км.
1 д. 18 ч. 51 мин.
Свияжск
07:28
07:31
1714 км.
1 д. 20 ч. 47 мин.
Зеленый Дол
07:45
07:48
1719 км.
1 д. 21 ч. 4 мин.
Казань
Пассажирская
08:45
1753 км.
1 д. 22 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет. Мне не повезло и попался старый вагон без нормального туалета. В соседнем вагоне было все хорошо. Нормальный биотуалет и кондиционер работал намного лучше чем у нас.
Машинист дерганый какой-то попался. На каждой станции при тогании так дергался что я чуть с полок не скатывался. Я даже замечание сделал проводнице чтобы она передала ему, чтобы ехал аккуратнее, не дрова же везет! Но без толку.
Проводницы между собой очень громко разговаривали и даже ночью, когда все нормальные люди спят – они даже на пол тона тише не начали говорить. В общем впечатление от поездки так себе, потому что не соблюдают банальные мери приличия и покоя для пассажиров.
Негде было зарядить телефон, потому что розетки не работали вообще. Но с виду были почти как новые. За ту стоимость билетов уровень комфорта ниже дна.
В вагоне начиная с середины дороги начало сильно пахнуть туалетом. Один из туалетов забился и его закрыли. Вонь была на весь вагон, а еще и жара помогала это все распространять.