Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 365Е Пермь — Кисловодск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:20
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
42
Маршрут следования поезда 365Е Пермь — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верещагино
22:06
22:08
90 км.
1 ч. 46 мин.
Кез
23:08
23:10
149 км.
2 ч. 48 мин.
Чепца
23:31
00:15
166 км.
3 ч. 11 мин.
Игра
01:20
01:21
208 км.
5 ч. 0 мин.
Ижевск
03:09
04:37
292 км.
6 ч. 49 мин.
Агрыз
05:39
05:55
324 км.
9 ч. 19 мин.
Можга
06:47
06:49
374 км.
10 ч. 27 мин.
Кизнер
07:35
07:39
420 км.
11 ч. 15 мин.
Вятские Поляны
08:12
08:22
450 км.
11 ч. 52 мин.
Кукмор
08:34
08:38
458 км.
12 ч. 14 мин.
Шемордан
09:13
09:14
490 км.
12 ч. 53 мин.
Арск
09:48
09:50
523 км.
13 ч. 28 мин.
Казань
Пассажирская
11:00
11:50
581 км.
14 ч. 40 мин.
Зеленый Дол
12:46
12:48
615 км.
16 ч. 26 мин.
Свияжск
13:00
13:04
620 км.
16 ч. 40 мин.
Буа
14:58
15:02
714 км.
18 ч. 38 мин.
Ульяновск
Центральный
16:50
17:22
791 км.
20 ч. 30 мин.
Сызрань Город
21:28
21:35
916 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Возрождение
22:45
22:47
968 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Кулатка
23:10
23:12
994 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Сенная
00:19
00:21
1069 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:34
03:14
1164 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Петров Вал
06:55
07:03
1329 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Волгоград 1
10:22
11:05
1495 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
Суровикино
13:28
13:31
1618 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Морозовская
14:51
15:23
1697 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Волгодонская
17:26
17:31
1792 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Куберле
18:43
18:45
1848 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Двойная
19:07
19:10
1867 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Пролетарская
19:50
19:53
1899 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Сальск
20:25
20:55
1926 км.
2 д. 0 ч. 5 мин.
Песчанокопская
22:00
22:03
1975 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Белоглинская
22:24
22:27
1995 км.
2 д. 2 ч. 4 мин.
Ея
22:47
22:50
2013 км.
2 д. 2 ч. 27 мин.
Кавказская
01:02
01:34
2072 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:32
02:42
2137 км.
2 д. 6 ч. 12 мин.
Невинномысская
03:43
03:48
2214 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Минеральные Воды
05:02
05:44
2318 км.
2 д. 8 ч. 42 мин.
Пятигорск
06:16
06:20
2338 км.
2 д. 9 ч. 56 мин.
Ессентуки
06:39
06:43
2354 км.
2 д. 10 ч. 19 мин.
Кисловодск
07:12
2373 км.
2 д. 10 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пермь → Кисловодск Распечатать расписание поезда