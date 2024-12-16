Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 050Й Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:26
18:38
181 км.
3 ч. 1 мин.
Шилово
19:58
20:00
264 км.
4 ч. 33 мин.
Чучково
20:33
20:35
299 км.
5 ч. 8 мин.
Сасово
21:07
21:09
332 км.
5 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
22:04
22:06
398 км.
6 ч. 39 мин.
Потьма
22:15
22:17
403 км.
6 ч. 50 мин.
Торбеево
22:36
22:38
425 км.
7 ч. 11 мин.
Ковылкино
23:12
23:14
469 км.
7 ч. 47 мин.
Кадошкино
23:47
23:50
501 км.
8 ч. 22 мин.
Рузаевка
00:23
00:38
535 км.
8 ч. 58 мин.
Воеводское
01:16
01:18
565 км.
9 ч. 51 мин.
Ночка
02:01
02:03
613 км.
10 ч. 36 мин.
Инза
02:20
02:48
629 км.
10 ч. 55 мин.
Вешкайма
03:58
04:00
683 км.
12 ч. 33 мин.
Чуфарово
04:22
04:24
698 км.
12 ч. 57 мин.
Майна
04:50
04:52
716 км.
13 ч. 25 мин.
Ульяновск
Центральный
05:40
06:20
764 км.
14 ч. 15 мин.
Верхняя Терраса
06:45
06:47
779 км.
15 ч. 20 мин.
Чердаклы
07:07
07:09
799 км.
15 ч. 42 мин.
Димитровград
08:08
08:27
849 км.
16 ч. 43 мин.
Погрузная
09:47
09:49
903 км.
18 ч. 22 мин.
Нурлат
10:24
10:29
934 км.
18 ч. 59 мин.
Челна
10:53
10:55
953 км.
19 ч. 28 мин.
Шентала
11:22
11:24
977 км.
19 ч. 57 мин.
Клявлино
12:12
12:14
1018 км.
20 ч. 47 мин.
Бугульма
13:20
13:27
1076 км.
21 ч. 55 мин.
Туймазы
14:59
15:01
1134 км.
23 ч. 34 мин.
Кандры
15:33
15:58
1159 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Буздяк
16:31
16:33
1186 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Чишмы 1
17:43
17:45
1242 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Дема
18:28
18:29
1273 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Уфа
18:46
1282 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
