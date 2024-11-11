Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 497С Анапа — Тюмень. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 497С Анапа — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:15
18:17
65 км.
3 ч. 10 мин.
Краснодар 1
19:59
20:12
133 км.
4 ч. 54 мин.
Кущевка
00:48
01:01
310 км.
9 ч. 43 мин.
Первомайская
02:13
03:02
381 км.
11 ч. 8 мин.
Лихая
06:26
06:52
496 км.
15 ч. 21 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 16 мин.
Волгоград 1
14:46
15:31
819 км.
23 ч. 41 мин.
Петров Вал
19:20
19:22
985 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Ульяновск
Центральный
09:59
10:41
1523 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:17
16:23
1704 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Агрыз
21:04
21:58
1958 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Янаул
23:47
23:49
2079 км.
2 д. 8 ч. 42 мин.
Красноуфимск
02:48
03:04
2256 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Дружинино
05:31
06:01
2365 км.
2 д. 14 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:00
09:40
2431 км.
2 д. 16 ч. 55 мин.
Тюмень
14:42
2730 км.
2 д. 23 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Тюмень Распечатать расписание поезда