Поезд 391У Челябинск — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:30

Челябинск

1 д. 17 ч. 30 мин.

05:00

Москва

47

Маршрут следования поезда 391У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

11:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чебаркуль

12:45

2 мин.

12:47

69 км.

1 ч. 15 мин.

Миасс 1

13:10

16 мин.

13:26

84 км.

1 ч. 40 мин.

Златоуст

14:38

35 мин.

15:13

116 км.

3 ч. 8 мин.

Бердяуш

16:13

2 мин.

16:15

152 км.

4 ч. 43 мин.

Сулея

16:44

2 мин.

16:46

168 км.

5 ч. 14 мин.

Мурсалимкино

17:15

26 мин.

17:41

191 км.

5 ч. 45 мин.

Вязовая

18:05

2 мин.

18:07

210 км.

6 ч. 35 мин.

Усть-Катав

18:22

5 мин.

18:27

221 км.

6 ч. 52 мин.

Кропачево

18:57

23 мин.

19:20

236 км.

7 ч. 27 мин.

Симская

19:48

2 мин.

19:50

254 км.

8 ч. 18 мин.

Миньяр

20:11

1 мин.

20:12

266 км.

8 ч. 41 мин.

Аша

20:33

5 мин.

20:38

283 км.

9 ч. 3 мин.

Уфа

22:23

54 мин.

23:17

371 км.

10 ч. 53 мин.

Дема

23:35

1 мин.

23:36

380 км.

12 ч. 5 мин.

Чишмы 1

00:58

2 мин.

01:00

411 км.

13 ч. 28 мин.

Буздяк

02:04

6 мин.

02:10

467 км.

14 ч. 34 мин.

Кандры

02:41

25 мин.

03:06

494 км.

15 ч. 11 мин.

Туймазы

03:40

7 мин.

03:47

519 км.

16 ч. 10 мин.

Уруссу

04:13

2 мин.

04:15

535 км.

16 ч. 43 мин.

Бугульма

05:23

10 мин.

05:33

577 км.

17 ч. 53 мин.

Клявлино

06:40

2 мин.

06:42

635 км.

19 ч. 10 мин.

Шентала

07:30

2 мин.

07:32

676 км.

20 ч. 0 мин.

Челна

07:55

2 мин.

07:57

700 км.

20 ч. 25 мин.

Нурлат

08:19

5 мин.

08:24

719 км.

20 ч. 49 мин.

Погрузная

09:01

5 мин.

09:06

750 км.

21 ч. 31 мин.

Димитровград

10:05

19 мин.

10:24

804 км.

22 ч. 35 мин.

Чердаклы

11:26

2 мин.

11:28

854 км.

23 ч. 56 мин.

Верхняя Терраса

11:50

2 мин.

11:52

874 км.

1 д. 0 ч. 20 мин.

Ульяновск
Центральный

12:19

52 мин.

13:11

889 км.

1 д. 0 ч. 49 мин.

Майна

14:19

2 мин.

14:21

937 км.

1 д. 2 ч. 49 мин.

Чуфарово

14:41

2 мин.

14:43

955 км.

1 д. 3 ч. 11 мин.

Вешкайма

15:12

5 мин.

15:17

970 км.

1 д. 3 ч. 42 мин.

Глотовка

15:48

2 мин.

15:50

999 км.

1 д. 4 ч. 18 мин.

Инза

16:24

28 мин.

16:52

1023 км.

1 д. 4 ч. 54 мин.

Ночка

17:10

2 мин.

17:12

1039 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Воеводское

18:01

2 мин.

18:03

1087 км.

1 д. 6 ч. 31 мин.

Рузаевка

18:42

23 мин.

19:05

1117 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Кадошкино

19:39

2 мин.

19:41

1151 км.

1 д. 8 ч. 9 мин.

Ковылкино

20:17

3 мин.

20:20

1183 км.

1 д. 8 ч. 47 мин.

Торбеево

21:03

3 мин.

21:06

1227 км.

1 д. 9 ч. 33 мин.

Потьма

21:25

10 мин.

21:35

1249 км.

1 д. 9 ч. 55 мин.

Зубова Поляна

21:44

3 мин.

21:47

1254 км.

1 д. 10 ч. 14 мин.

Сасово

22:41

5 мин.

22:46

1320 км.

1 д. 11 ч. 11 мин.

Шилово

23:37

10 мин.

23:47

1387 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Рязань 1

01:14

43 мин.

01:57

1470 км.

1 д. 13 ч. 44 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:00

1651 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Информация о поезде 391У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 391У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 11:30 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:00. Вся дорога занимает 1 д. 17 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 44 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3130 руб.
  • стоимость купейного места – 5089 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 391У Челябинск - Москва: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

47 станций

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Уфа

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3130 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Геннадий

    Ездил на заработки в Челябинск, обратно ехал на этом поезде, поездка была замечательной, не только потому что было комфортно, но и потому что удалось сэкономить некоторую сумму денег.

    Ответить
  2. Никита Аверьянов

    Поездка прошла отлично. Попался новый вагон: ехать комфортно и приятно. В купе розетки все исправные, работают хорошо. Кондиционер тоже новый и без проблем регулируется. В биотуалетах чисто. Туалетная бумага доставлялась своевременно.

    Ответить
  3. Вика Летовская

    Осталось двоякое впечатление от поездки. С одной стороны, к работе проводников нареканий нет. В вагоне все убрано и опрятно. Нет пыли и грязи. Очень вкусный и всегда свежий чай, который приносят быстро. Но вот с соседями не слишком повезло. Очень шумные оказались(((

    Ответить
  4. Елена

    Ужас. Кажется что на железке время остановилось! Уже 12 айфон вышел а они до сих пор не могут туалет нормальный поставить человеческий!!!!!! Половина лампочек перегоревшая. В вагоне мрак и ничего не видно.

    Ответить
  5. Михаил

    Два косяка. В туалете отсутствовала вода. Невозможно было помыть руки. И в вагоне пахло какой-то сыростью и плесенью. Или старыми мокрыми тряпками. Чем-то таким.

    Ответить
  6. Валентина Сергеевна

    Самый главный плюс этого поезда – это наша проводница, которая была просто супер!!! Вагон совсем хреновый. Билеты дорогие. А проводница – бусечка.

    Ответить
  7. Диана В.

    Если бы не адская жара в вагоне, все было бы очень хорошо. Но она была невыносимой. В туалете был постоянно мокрый пол. Тоже не понятно – то ли налили водой. То ли промазали.

    Ответить
  8. Лиза

    Поездка тянулась очень долго и невозможно муторно. Кроме того – угораздило взять мне место рядом с туалетом. Потом еще 2 недели воняла верхняя одежда. Не дай бог вам взять места рядом с туалетом.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
