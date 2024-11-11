Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 391У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
12:45
12:47
69 км.
1 ч. 15 мин.
Миасс 1
13:10
13:26
84 км.
1 ч. 40 мин.
Златоуст
14:38
15:13
116 км.
3 ч. 8 мин.
Бердяуш
16:13
16:15
152 км.
4 ч. 43 мин.
Сулея
16:44
16:46
168 км.
5 ч. 14 мин.
Мурсалимкино
17:15
17:41
191 км.
5 ч. 45 мин.
Вязовая
18:05
18:07
210 км.
6 ч. 35 мин.
Усть-Катав
18:22
18:27
221 км.
6 ч. 52 мин.
Кропачево
18:57
19:20
236 км.
7 ч. 27 мин.
Симская
19:48
19:50
254 км.
8 ч. 18 мин.
Миньяр
20:11
20:12
266 км.
8 ч. 41 мин.
Аша
20:33
20:38
283 км.
9 ч. 3 мин.
Уфа
22:23
23:17
371 км.
10 ч. 53 мин.
Дема
23:35
23:36
380 км.
12 ч. 5 мин.
Чишмы 1
00:58
01:00
411 км.
13 ч. 28 мин.
Буздяк
02:04
02:10
467 км.
14 ч. 34 мин.
Кандры
02:41
03:06
494 км.
15 ч. 11 мин.
Туймазы
03:40
03:47
519 км.
16 ч. 10 мин.
Уруссу
04:13
04:15
535 км.
16 ч. 43 мин.
Бугульма
05:23
05:33
577 км.
17 ч. 53 мин.
Клявлино
06:40
06:42
635 км.
19 ч. 10 мин.
Шентала
07:30
07:32
676 км.
20 ч. 0 мин.
Челна
07:55
07:57
700 км.
20 ч. 25 мин.
Нурлат
08:19
08:24
719 км.
20 ч. 49 мин.
Погрузная
09:01
09:06
750 км.
21 ч. 31 мин.
Димитровград
10:05
10:24
804 км.
22 ч. 35 мин.
Чердаклы
11:26
11:28
854 км.
23 ч. 56 мин.
Верхняя Терраса
11:50
11:52
874 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Ульяновск
Центральный
12:19
13:11
889 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Майна
14:19
14:21
937 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Чуфарово
14:41
14:43
955 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Вешкайма
15:12
15:17
970 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Глотовка
15:48
15:50
999 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Инза
16:24
16:52
1023 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Ночка
17:10
17:12
1039 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Воеводское
18:01
18:03
1087 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Рузаевка
18:42
19:05
1117 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Кадошкино
19:39
19:41
1151 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Ковылкино
20:17
20:20
1183 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Торбеево
21:03
21:06
1227 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Потьма
21:25
21:35
1249 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Зубова Поляна
21:44
21:47
1254 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Сасово
22:41
22:46
1320 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Шилово
23:37
23:47
1387 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Рязань 1
01:14
01:57
1470 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:00
1651 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ездил на заработки в Челябинск, обратно ехал на этом поезде, поездка была замечательной, не только потому что было комфортно, но и потому что удалось сэкономить некоторую сумму денег.
Поездка прошла отлично. Попался новый вагон: ехать комфортно и приятно. В купе розетки все исправные, работают хорошо. Кондиционер тоже новый и без проблем регулируется. В биотуалетах чисто. Туалетная бумага доставлялась своевременно.
Осталось двоякое впечатление от поездки. С одной стороны, к работе проводников нареканий нет. В вагоне все убрано и опрятно. Нет пыли и грязи. Очень вкусный и всегда свежий чай, который приносят быстро. Но вот с соседями не слишком повезло. Очень шумные оказались(((
Ужас. Кажется что на железке время остановилось! Уже 12 айфон вышел а они до сих пор не могут туалет нормальный поставить человеческий!!!!!! Половина лампочек перегоревшая. В вагоне мрак и ничего не видно.
Два косяка. В туалете отсутствовала вода. Невозможно было помыть руки. И в вагоне пахло какой-то сыростью и плесенью. Или старыми мокрыми тряпками. Чем-то таким.
Самый главный плюс этого поезда – это наша проводница, которая была просто супер!!! Вагон совсем хреновый. Билеты дорогие. А проводница – бусечка.
Если бы не адская жара в вагоне, все было бы очень хорошо. Но она была невыносимой. В туалете был постоянно мокрый пол. Тоже не понятно – то ли налили водой. То ли промазали.
Поездка тянулась очень долго и невозможно муторно. Кроме того – угораздило взять мне место рядом с туалетом. Потом еще 2 недели воняла верхняя одежда. Не дай бог вам взять места рядом с туалетом.