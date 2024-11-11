Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 001Ж Волгоград — Москва.
Маршрут следования поезда 001Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арчеда
18:28
18:32
132 км.
2 ч. 26 мин.
Себряково
19:27
19:30
176 км.
3 ч. 25 мин.
Филоново
20:36
20:39
241 км.
4 ч. 34 мин.
Алексиково
21:28
21:31
294 км.
5 ч. 26 мин.
Поворино
22:05
22:20
320 км.
6 ч. 3 мин.
Борисоглебск
22:48
22:50
340 км.
6 ч. 46 мин.
Жердевка
23:55
23:57
408 км.
7 ч. 53 мин.
Грязи
Воронежские
01:50
02:25
534 км.
9 ч. 48 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:15
03:18
590 км.
11 ч. 13 мин.
Узуново
06:49
07:17
808 км.
14 ч. 47 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:30
953 км.
17 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поезд на 100 баллов, уровень сервиса на высоте. В купе чисто и уютно. Поезд едет быстро. Не трясет. Можно без проблем попить чай или перекусить.
Ни сколько не пожалел, что выбрал этот поезд. Остались только приятные впечатления от поездки. Наверное из-за тог, что ехал в пустом купе. Очень чисто и спокойно. Прекрасно выспался.
Если брать заранее хотя бы на месяц, то хорошая цена выйдет. А так ничего необычного, персонал вежливый, обслуживание нормальное, в поезде чисто. Температура в вагонах комфортная
К несомненным плюсам данного поезда могу отнести как стоимость, так и комфорт. Хотелось бы, конечно, чтобы поезд ехать чуть-чуть побыстрее, но это уже может быть субьективно. В целом- очень даже хороший поезд, рекомендую.
Едет довольно долго, зато можно выспаться (если не попадется шумных соседей)… Часто езжу на нем к родственникам, за неимением альтернатив, схожих по бюджету, поездом вполне довольна. Но как всегда хотелось бы лучше))))
Хороший поезд, есть все необходимое для комфортной поездки. Ездила с детьми, если бы не телевизор, то наверное сума бы сошли. А так поездка более 15 часов пролетела как часов 7 по ощущениям.
Хотели сначала ехать на автомобиле, но потом все же решили на поезде. Поездка прошла комфортно и спокойно. Приветливые проводницы, вода в бутылках, хорошие чистые вагоны. Мы с мужем по итогу остались всем довольны.
Поезд как поезд, ехать долго, почти сутки! Если не чем заняться, то можно со скуки помереть.