Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 470С Новороссийск — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:05
1 д. 6 ч. 0 мин.
19:05
26
Маршрут следования поезда 470С Новороссийск — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
13:32
13:42
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
14:16
14:21
42 км.
1 ч. 11 мин.
Абинская
14:39
14:41
53 км.
1 ч. 34 мин.
Ильская
15:15
15:17
85 км.
2 ч. 10 мин.
Краснодар 1
16:30
17:02
123 км.
3 ч. 25 мин.
Брюховецкая
18:38
18:40
209 км.
5 ч. 33 мин.
Каневская
19:09
19:12
241 км.
6 ч. 4 мин.
Староминская-Тимашевск
19:55
19:59
288 км.
6 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
21:27
22:08
379 км.
8 ч. 22 мин.
Новочеркасск
22:57
22:59
417 км.
9 ч. 52 мин.
Шахтная
00:24
00:26
453 км.
11 ч. 19 мин.
Сулин
00:53
01:01
471 км.
11 ч. 48 мин.
Зверево
01:23
01:25
486 км.
12 ч. 18 мин.
Лихая
01:47
02:36
502 км.
12 ч. 42 мин.
Белая Калитва
03:50
03:57
546 км.
14 ч. 45 мин.
Тацинская
05:04
05:09
582 км.
15 ч. 59 мин.
Морозовская
06:04
06:26
626 км.
16 ч. 59 мин.
Чернышков
07:02
07:11
655 км.
17 ч. 57 мин.
Обливская
07:38
07:43
679 км.
18 ч. 33 мин.
Суровикино
08:07
08:16
705 км.
19 ч. 2 мин.
Волгоград 1
10:46
12:19
828 км.
21 ч. 41 мин.
Петров Вал
15:24
15:26
994 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Карамыш
17:12
17:14
1088 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Паницкая
17:42
17:46
1113 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:05
1164 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Саратов Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было очень жарко, потому что не работал кондиционер. Проводница выполняла свою работу очень хорошо. К ней претензий нет. В туалете была туалетная бумага отвратительного качества.
Порадовало что туалетные комнаты были хорошо убраны и чисты. Поезд ехал строго по расписанию без опозданий. Проводница вежливая девушка. Все очень понравилось.
Добрый день. Скажу про нашу поездку так – было офигительно! Кондиционер, проводницы, постельное белье. Вообще кайфанула.
Благодарю проводницу Анну за старания и за уют! Очень хорошая проводница. 7 вагон. Я ехал и отдыхал. Было все, что нужно для комфортной поездки.
Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.