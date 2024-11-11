Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 168С Адлер — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:27
20:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
20:49
20:56
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:20
21:25
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
22:08
22:30
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
23:09
23:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
01:26
01:59
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
04:00
04:10
199 км.
7 ч. 44 мин.
Динская
04:47
04:53
226 км.
8 ч. 31 мин.
Кореновск
05:54
05:56
260 км.
9 ч. 38 мин.
Выселки
06:21
06:23
279 км.
10 ч. 5 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
326 км.
11 ч. 56 мин.
Ровное
09:25
09:28
362 км.
13 ч. 9 мин.
Ея
09:41
09:44
370 км.
13 ч. 25 мин.
Песчанокопская
10:28
10:33
408 км.
14 ч. 12 мин.
Сальск
12:21
12:48
457 км.
16 ч. 5 мин.
Двойная
13:53
13:58
515 км.
17 ч. 37 мин.
Зимовники
15:00
15:16
559 км.
18 ч. 44 мин.
Ремонтная
15:56
16:15
595 км.
19 ч. 40 мин.
Котельниково
17:20
17:25
632 км.
21 ч. 4 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
789 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
955 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1120 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сенная
08:35
08:42
1215 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кулатка
09:51
09:54
1290 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Возрождение
10:20
10:23
1316 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1368 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Самара
15:35
16:27
1477 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Абдулино
20:09
20:21
1716 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Аксаково
21:13
21:15
1765 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Уфа
00:28
00:51
1906 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
10:00
10:40
2257 км.
2 д. 13 ч. 44 мин.
Каменск-Уральский
13:37
13:55
2403 км.
2 д. 17 ч. 21 мин.
Тюмень
18:08
18:28
2636 км.
2 д. 21 ч. 52 мин.
Ишим
22:23
22:38
2905 км.
3 д. 2 ч. 7 мин.
Омск
Пассажирский
01:48
02:20
3181 км.
3 д. 5 ч. 32 мин.
Барабинск
05:57
06:27
3499 км.
3 д. 9 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
10:37
10:58
3789 км.
3 д. 14 ч. 21 мин.
Тайга
14:41
14:51
3995 км.
3 д. 18 ч. 25 мин.
Мариинск
17:09
17:35
4127 км.
3 д. 20 ч. 53 мин.
Боготол
19:49
20:09
4237 км.
3 д. 23 ч. 33 мин.
Ачинск 1
21:14
21:24
4298 км.
4 д. 0 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
00:42
4444 км.
4 д. 4 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Привет. Оставлю и я свой маленький отзыв. Поездка прошла хорошо. О проводницах не могу вообще ничего плохого сказать, они молодцы. Сам поезд, конечно требует реконструкции. Многие части стоило бы заменить на обновленные.
Понравилось, что проводница очень четко и быстро делала своё дело. По дороге даже несколько раз убиралась, да не просто для «галочки» а было видно что старается действительно навести чистоту и порядок.
Для тех, у кого были билеты-боковушки, ВООБЩЕ не предусмотрены розетки. Не понимаю, почему такое предвзятое отношение? У нас что, нет телефонов? И нам розетки не нужны? Как эту дурь вообще понимать. Было неприятно постоянно просить людей, чтобы они вставляли в розетку зарядное.
Душновато было. А так все окей. Проводница очень вежливо и учтиво выполняла свои обязанности и разговаривала с нами. Уровень культуры очень высок.
Офигенно ехать в 21 веке, когда розетки не работают вообще. Чем и от чего мне было по вашему заряжать телефон? Что за дичь это вообще такая? По окончании поездки я была очень злая.