Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 590Ж Адлер — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 590Ж Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:27
20:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
20:49
20:56
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:20
21:25
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
22:08
22:30
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
23:09
23:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
01:26
01:59
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
04:00
04:10
199 км.
7 ч. 44 мин.
Динская
04:47
04:53
226 км.
8 ч. 31 мин.
Кореновск
05:54
05:56
260 км.
9 ч. 38 мин.
Выселки
06:21
06:23
279 км.
10 ч. 5 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
326 км.
11 ч. 56 мин.
Ровное
09:25
09:28
362 км.
13 ч. 9 мин.
Ея
09:41
09:44
370 км.
13 ч. 25 мин.
Песчанокопская
10:28
10:33
408 км.
14 ч. 12 мин.
Сальск
12:21
12:48
457 км.
16 ч. 5 мин.
Двойная
13:53
13:58
515 км.
17 ч. 37 мин.
Зимовники
15:00
15:16
559 км.
18 ч. 44 мин.
Ремонтная
15:56
16:15
595 км.
19 ч. 40 мин.
Котельниково
17:20
17:25
632 км.
21 ч. 4 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
789 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
955 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1120 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сенная
08:35
08:42
1215 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кулатка
09:51
09:54
1290 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Возрождение
10:20
10:23
1316 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1368 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Самара
15:35
16:27
1477 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Абдулино
20:09
20:21
1716 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Аксаково
21:13
21:15
1765 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Уфа
00:28
00:51
1906 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
10:00
2257 км.
2 д. 13 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Взяли стаканы для чая, так нам сказали, чтобы мы их оставили у себя до конца поездки и мыли при необходимости в туалете. Чтобы было наглядно, в туалет без рвотных позывов зайти было невозможно - очень и очень грязно. Мыть там посуду в полной антисанитарии? Кстати, на вопрос одной из пассажирок: "Туалет что, не работает?", - проводница ответила, - "У нас все тут не работает".
Мы ехали с маленькой дочкой, которую стало тошнить от духоты и запаха, ближайшая остановка была через 4 часа. Я подошла к проводнице и спросила, нет ли у нее аптечки, может есть Смекта или Регидрон, она ответила, что нет, но поспрашивает в соседних вагонах. После этих слов занялась своими делами и про нас забыла! Такого равнодушия к детям я еще не встречала.
Нас было четверо, поэтому выкупили всё купе. Внутри всё по-современному, понравилась синяя мягкая обивка и приятный дизайн в целом. Не говорю уже о розетках и светильниках - по мне так, это две незаменимые вещи в 21 веке. Хотелось бы, чтобы работала беспроводная сеть. К уборной комнате претензий не имею - все чисто и цивилизованно. Незначительный минус - цена, но если вы берёте в путь более трёх чемоданов, то это наиболее удобный вариант! Рекомендую!
На остановке продолжительностью всего 12 мин моя мама и сестра побежали в аптеку, а, когда возвращались обратно, запрыгнули в ближайший вагон, т.к. добежать до хвоста точно не успели бы, так проводник из того вагона не хотел их пускать, несмотря на объяснения - пришлось прорываться силой.
В вагоне, а особенно в туалетах чистота, температура воздуха всегда комфортная, постель белоснежная, проводники отзываются на любые просьбы. Постоянно по вагону ходят полицейские проверяя ситуацию в вагонах, Поездка оказалась очень приятной для меня и моих попутчиков.