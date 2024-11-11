Поезд 229С Анапа — Северобайкальск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:30

Анапа

4 д. 22 ч. 52 мин.

18:22

Северобайкальск

87

Маршрут следования поезда 229С Анапа — Северобайкальск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Северобайкальск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

19:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Крымская

21:08

57 мин.

22:05

54 км.

1 ч. 38 мин.

Абинская

22:21

2 мин.

22:23

65 км.

2 ч. 51 мин.

Краснодар 1

23:26

44 мин.

00:10

133 км.

3 ч. 56 мин.

Динская

01:05

10 мин.

01:15

160 км.

5 ч. 35 мин.

Кореновск

02:17

2 мин.

02:19

194 км.

6 ч. 47 мин.

Выселки

02:44

2 мин.

02:46

213 км.

7 ч. 14 мин.

Тихорецкая

03:40

3 мин.

03:43

260 км.

8 ч. 10 мин.

Ея

05:14

5 мин.

05:19

305 км.

9 ч. 44 мин.

Белоглинская

05:42

3 мин.

05:45

323 км.

10 ч. 12 мин.

Сальск

07:01

26 мин.

07:27

392 км.

11 ч. 31 мин.

Зимовники

09:21

5 мин.

09:26

494 км.

13 ч. 51 мин.

Ремонтная

10:02

5 мин.

10:07

530 км.

14 ч. 32 мин.

Котельниково

10:53

7 мин.

11:00

567 км.

15 ч. 23 мин.

Жутово

11:53

2 мин.

11:55

620 км.

16 ч. 23 мин.

Сарепта

13:52

4 мин.

13:56

708 км.

18 ч. 22 мин.

Волгоград 1

14:32

35 мин.

15:07

729 км.

19 ч. 2 мин.

Петров Вал

18:22

2 мин.

18:24

895 км.

22 ч. 52 мин.

Карамыш

20:02

4 мин.

20:06

989 км.

1 д. 0 ч. 32 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:52

28 мин.

22:20

1061 км.

1 д. 2 ч. 22 мин.

Сенная

00:53

2 мин.

00:55

1156 км.

1 д. 5 ч. 23 мин.

Кулатка

02:00

2 мин.

02:02

1231 км.

1 д. 6 ч. 30 мин.

Возрождение

02:28

2 мин.

02:30

1257 км.

1 д. 6 ч. 58 мин.

Сызрань Город

03:47

7 мин.

03:54

1309 км.

1 д. 8 ч. 17 мин.

Самара

07:58

43 мин.

08:41

1418 км.

1 д. 12 ч. 28 мин.

Бугуруслан

11:12

2 мин.

11:14

1577 км.

1 д. 15 ч. 42 мин.

Абдулино

12:30

2 мин.

12:32

1658 км.

1 д. 17 ч. 0 мин.

Аксаково

13:28

3 мин.

13:31

1707 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Уфа

17:02

36 мин.

17:38

1848 км.

1 д. 21 ч. 32 мин.

Кропачево

20:26

15 мин.

20:41

1981 км.

2 д. 0 ч. 56 мин.

Усть-Катав

21:06

2 мин.

21:08

1996 км.

2 д. 1 ч. 36 мин.

Вязовая

21:23

2 мин.

21:25

2007 км.

2 д. 1 ч. 53 мин.

Сулея

22:09

2 мин.

22:11

2049 км.

2 д. 2 ч. 39 мин.

Бердяуш

22:36

2 мин.

22:38

2065 км.

2 д. 3 ч. 6 мин.

Златоуст

23:38

3 мин.

23:41

2101 км.

2 д. 4 ч. 8 мин.

Миасс 1

00:47

3 мин.

00:50

2133 км.

2 д. 5 ч. 17 мин.

Челябинск-Главный

02:16

46 мин.

03:02

2215 км.

2 д. 6 ч. 46 мин.

Шумиха

04:37

1 мин.

04:38

2334 км.

2 д. 9 ч. 7 мин.

Мишкино

05:12

1 мин.

05:13

2375 км.

2 д. 9 ч. 42 мин.

Юргамыш

05:38

1 мин.

05:39

2409 км.

2 д. 10 ч. 8 мин.

Курган

06:26

20 мин.

06:46

2464 км.

2 д. 10 ч. 56 мин.

Лебяжья-Сибирская

07:48

1 мин.

07:49

2540 км.

2 д. 12 ч. 18 мин.

Макушино

08:22

2 мин.

08:24

2586 км.

2 д. 12 ч. 52 мин.

Петухово

08:59

5 мин.

09:04

2631 км.

2 д. 13 ч. 29 мин.

Петропавловск

10:21

40 мин.

11:01

2716 км.

2 д. 14 ч. 51 мин.

Исилькуль

12:50

60 мин.

13:50

2849 км.

2 д. 17 ч. 20 мин.

Омск
Пассажирский

15:43

27 мин.

16:10

2984 км.

2 д. 20 ч. 13 мин.

Калачинская

17:46

2 мин.

17:48

3060 км.

2 д. 22 ч. 16 мин.

Татарская

18:53

2 мин.

18:55

3149 км.

2 д. 23 ч. 23 мин.

Чаны

19:34

2 мин.

19:36

3200 км.

3 д. 0 ч. 4 мин.

Барабинск

20:59

30 мин.

21:29

3300 км.

3 д. 1 ч. 29 мин.

Каргат

23:09

2 мин.

23:11

3423 км.

3 д. 3 ч. 39 мин.

Новосибирск
Главный

01:01

18 мин.

01:19

3590 км.

3 д. 5 ч. 31 мин.

Юрга 1

03:23

2 мин.

03:25

3734 км.

3 д. 7 ч. 53 мин.

Тайга

04:23

2 мин.

04:25

3796 км.

3 д. 8 ч. 53 мин.

Анжерская

04:53

2 мин.

04:55

3822 км.

3 д. 9 ч. 23 мин.

Мариинск

06:25

27 мин.

06:52

3927 км.

3 д. 10 ч. 55 мин.

Тяжин

07:38

2 мин.

07:40

3976 км.

3 д. 12 ч. 8 мин.

Боготол

08:38

2 мин.

08:40

4039 км.

3 д. 13 ч. 8 мин.

Ачинск 1

09:36

6 мин.

09:42

4100 км.

3 д. 14 ч. 6 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:36

21 мин.

12:57

4246 км.

3 д. 17 ч. 6 мин.

Уяр

14:59

1 мин.

15:00

4342 км.

3 д. 19 ч. 29 мин.

Заозерная

15:38

1 мин.

15:39

4370 км.

3 д. 20 ч. 8 мин.

Канск-Енисейский

16:44

2 мин.

16:46

4437 км.

3 д. 21 ч. 14 мин.

Иланская

17:17

22 мин.

17:39

4460 км.

3 д. 21 ч. 47 мин.

Решоты

18:43

1 мин.

18:44

4530 км.

3 д. 23 ч. 13 мин.

Тайшет

19:41

28 мин.

20:09

4584 км.

4 д. 0 ч. 11 мин.

Парчум

21:52

2 мин.

21:54

4652 км.

4 д. 2 ч. 22 мин.

Новочунка

22:17

2 мин.

22:19

4668 км.

4 д. 2 ч. 47 мин.

Сосновые Родники

22:35

2 мин.

22:37

4679 км.

4 д. 3 ч. 5 мин.

Чуна

22:54

24 мин.

23:18

4691 км.

4 д. 3 ч. 24 мин.

Вихоревка

01:52

24 мин.

02:16

4786 км.

4 д. 6 ч. 22 мин.

Падунские Пороги

03:20

5 мин.

03:25

4826 км.

4 д. 7 ч. 50 мин.

Гидростроитель

03:46

3 мин.

03:49

4837 км.

4 д. 8 ч. 16 мин.

Кежемская

04:57

2 мин.

04:59

4883 км.

4 д. 9 ч. 27 мин.

Речушка

05:30

2 мин.

05:32

4909 км.

4 д. 10 ч. 0 мин.

Видим

05:57

2 мин.

05:59

4929 км.

4 д. 10 ч. 27 мин.

Коршуниха-Ангарская

07:29

13 мин.

07:42

4994 км.

4 д. 11 ч. 59 мин.

Хребтовая

08:10

2 мин.

08:12

5011 км.

4 д. 12 ч. 40 мин.

Ручей

09:30

1 мин.

09:31

5063 км.

4 д. 14 ч. 0 мин.

Янталь

09:43

2 мин.

09:45

5072 км.

4 д. 14 ч. 13 мин.

Лена

10:34

40 мин.

11:14

5105 км.

4 д. 15 ч. 4 мин.

Звездная

12:32

1 мин.

12:33

5151 км.

4 д. 17 ч. 2 мин.

Ния

13:23

1 мин.

13:24

5178 км.

4 д. 17 ч. 53 мин.

Киренга

14:49

2 мин.

14:51

5236 км.

4 д. 19 ч. 19 мин.

Улькан

15:52

2 мин.

15:54

5272 км.

4 д. 20 ч. 22 мин.

Северобайкальск

18:22

5373 км.

4 д. 22 ч. 52 мин.

Погода на станциях Анапа и Северобайкальск

Информация о поезде 229С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Северобайкальск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 229С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 19:30 и прибывает на конечную станцию Северобайкальск в 18:22. Вся дорога занимает 4 д. 22 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 45 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1825 руб.
  • стоимость купейного места – 8512 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 229С Анапа - Северобайкальск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

87 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1825 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Марина Л.

    Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.

  2. Ольга

    Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.

  3. Артем Волосюк

    Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.

  4. Алина Дмитриевна

    Проводница с чувством юмора)))))))) Очень ответственно подходила к своей работе, что вызывает только уважение. Мало того, что постоянно на протяжении всего пути была влажная уборка, так еще и дезинфекция была тоже!!! Я в приятном восторге!

  5. Вероника Викторовна

    Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
