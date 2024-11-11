Маршрут следования и продажа билетов
19:30
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
87
Маршрут следования поезда 229С Анапа — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крымская
21:08
22:05
54 км.
1 ч. 38 мин.
Абинская
22:21
22:23
65 км.
2 ч. 51 мин.
Краснодар 1
23:26
00:10
133 км.
3 ч. 56 мин.
Динская
01:05
01:15
160 км.
5 ч. 35 мин.
Кореновск
02:17
02:19
194 км.
6 ч. 47 мин.
Выселки
02:44
02:46
213 км.
7 ч. 14 мин.
Тихорецкая
03:40
03:43
260 км.
8 ч. 10 мин.
Ея
05:14
05:19
305 км.
9 ч. 44 мин.
Белоглинская
05:42
05:45
323 км.
10 ч. 12 мин.
Сальск
07:01
07:27
392 км.
11 ч. 31 мин.
Зимовники
09:21
09:26
494 км.
13 ч. 51 мин.
Ремонтная
10:02
10:07
530 км.
14 ч. 32 мин.
Котельниково
10:53
11:00
567 км.
15 ч. 23 мин.
Жутово
11:53
11:55
620 км.
16 ч. 23 мин.
Сарепта
13:52
13:56
708 км.
18 ч. 22 мин.
Волгоград 1
14:32
15:07
729 км.
19 ч. 2 мин.
Петров Вал
18:22
18:24
895 км.
22 ч. 52 мин.
Карамыш
20:02
20:06
989 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:52
22:20
1061 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Сенная
00:53
00:55
1156 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Кулатка
02:00
02:02
1231 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Возрождение
02:28
02:30
1257 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Сызрань Город
03:47
03:54
1309 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Самара
07:58
08:41
1418 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Бугуруслан
11:12
11:14
1577 км.
1 д. 15 ч. 42 мин.
Абдулино
12:30
12:32
1658 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Аксаково
13:28
13:31
1707 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Уфа
17:02
17:38
1848 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Кропачево
20:26
20:41
1981 км.
2 д. 0 ч. 56 мин.
Усть-Катав
21:06
21:08
1996 км.
2 д. 1 ч. 36 мин.
Вязовая
21:23
21:25
2007 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Сулея
22:09
22:11
2049 км.
2 д. 2 ч. 39 мин.
Бердяуш
22:36
22:38
2065 км.
2 д. 3 ч. 6 мин.
Златоуст
23:38
23:41
2101 км.
2 д. 4 ч. 8 мин.
Миасс 1
00:47
00:50
2133 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Челябинск-Главный
02:16
03:02
2215 км.
2 д. 6 ч. 46 мин.
Шумиха
04:37
04:38
2334 км.
2 д. 9 ч. 7 мин.
Мишкино
05:12
05:13
2375 км.
2 д. 9 ч. 42 мин.
Юргамыш
05:38
05:39
2409 км.
2 д. 10 ч. 8 мин.
Курган
06:26
06:46
2464 км.
2 д. 10 ч. 56 мин.
Лебяжья-Сибирская
07:48
07:49
2540 км.
2 д. 12 ч. 18 мин.
Макушино
08:22
08:24
2586 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
Петухово
08:59
09:04
2631 км.
2 д. 13 ч. 29 мин.
Петропавловск
10:21
11:01
2716 км.
2 д. 14 ч. 51 мин.
Исилькуль
12:50
13:50
2849 км.
2 д. 17 ч. 20 мин.
Омск
Пассажирский
15:43
16:10
2984 км.
2 д. 20 ч. 13 мин.
Калачинская
17:46
17:48
3060 км.
2 д. 22 ч. 16 мин.
Татарская
18:53
18:55
3149 км.
2 д. 23 ч. 23 мин.
Чаны
19:34
19:36
3200 км.
3 д. 0 ч. 4 мин.
Барабинск
20:59
21:29
3300 км.
3 д. 1 ч. 29 мин.
Каргат
23:09
23:11
3423 км.
3 д. 3 ч. 39 мин.
Новосибирск
Главный
01:01
01:19
3590 км.
3 д. 5 ч. 31 мин.
Юрга 1
03:23
03:25
3734 км.
3 д. 7 ч. 53 мин.
Тайга
04:23
04:25
3796 км.
3 д. 8 ч. 53 мин.
Анжерская
04:53
04:55
3822 км.
3 д. 9 ч. 23 мин.
Мариинск
06:25
06:52
3927 км.
3 д. 10 ч. 55 мин.
Тяжин
07:38
07:40
3976 км.
3 д. 12 ч. 8 мин.
Боготол
08:38
08:40
4039 км.
3 д. 13 ч. 8 мин.
Ачинск 1
09:36
09:42
4100 км.
3 д. 14 ч. 6 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:36
12:57
4246 км.
3 д. 17 ч. 6 мин.
Уяр
14:59
15:00
4342 км.
3 д. 19 ч. 29 мин.
Заозерная
15:38
15:39
4370 км.
3 д. 20 ч. 8 мин.
Канск-Енисейский
16:44
16:46
4437 км.
3 д. 21 ч. 14 мин.
Иланская
17:17
17:39
4460 км.
3 д. 21 ч. 47 мин.
Решоты
18:43
18:44
4530 км.
3 д. 23 ч. 13 мин.
Тайшет
19:41
20:09
4584 км.
4 д. 0 ч. 11 мин.
Парчум
21:52
21:54
4652 км.
4 д. 2 ч. 22 мин.
Новочунка
22:17
22:19
4668 км.
4 д. 2 ч. 47 мин.
Сосновые Родники
22:35
22:37
4679 км.
4 д. 3 ч. 5 мин.
Чуна
22:54
23:18
4691 км.
4 д. 3 ч. 24 мин.
Вихоревка
01:52
02:16
4786 км.
4 д. 6 ч. 22 мин.
Падунские Пороги
03:20
03:25
4826 км.
4 д. 7 ч. 50 мин.
Гидростроитель
03:46
03:49
4837 км.
4 д. 8 ч. 16 мин.
Кежемская
04:57
04:59
4883 км.
4 д. 9 ч. 27 мин.
Речушка
05:30
05:32
4909 км.
4 д. 10 ч. 0 мин.
Видим
05:57
05:59
4929 км.
4 д. 10 ч. 27 мин.
Коршуниха-Ангарская
07:29
07:42
4994 км.
4 д. 11 ч. 59 мин.
Хребтовая
08:10
08:12
5011 км.
4 д. 12 ч. 40 мин.
Ручей
09:30
09:31
5063 км.
4 д. 14 ч. 0 мин.
Янталь
09:43
09:45
5072 км.
4 д. 14 ч. 13 мин.
Лена
10:34
11:14
5105 км.
4 д. 15 ч. 4 мин.
Звездная
12:32
12:33
5151 км.
4 д. 17 ч. 2 мин.
Ния
13:23
13:24
5178 км.
4 д. 17 ч. 53 мин.
Киренга
14:49
14:51
5236 км.
4 д. 19 ч. 19 мин.
Улькан
15:52
15:54
5272 км.
4 д. 20 ч. 22 мин.
Северобайкальск
18:22
5373 км.
4 д. 22 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.
Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.
Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.
Проводница с чувством юмора)))))))) Очень ответственно подходила к своей работе, что вызывает только уважение. Мало того, что постоянно на протяжении всего пути была влажная уборка, так еще и дезинфекция была тоже!!! Я в приятном восторге!
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.