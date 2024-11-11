Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 497Г Ижевск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
18:28
18:30
32 км.
0 ч. 48 мин.
Можга
19:33
19:35
82 км.
1 ч. 53 мин.
Вятские Поляны
21:04
21:06
157 км.
3 ч. 24 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
23:12
23:17
285 км.
5 ч. 32 мин.
Канаш
01:35
02:35
392 км.
7 ч. 55 мин.
Алатырь
04:49
04:51
485 км.
11 ч. 9 мин.
Чамзинка
06:25
06:27
556 км.
12 ч. 45 мин.
Красный Узел
07:14
07:52
584 км.
13 ч. 34 мин.
Саранск
08:24
08:31
610 км.
14 ч. 44 мин.
Пенза 1
11:11
11:52
720 км.
17 ч. 31 мин.
Сердобск
13:34
13:36
819 км.
19 ч. 54 мин.
Ртищево 1
14:32
14:42
854 км.
20 ч. 52 мин.
Аркадак
15:29
15:31
894 км.
21 ч. 49 мин.
Балашов
Пассажирский
16:18
16:45
944 км.
22 ч. 38 мин.
Поворино
18:30
19:05
1016 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Алексиково
19:48
19:51
1042 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Филоново
21:01
21:05
1095 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Себряково
23:18
23:21
1160 км.
1 д. 5 ч. 38 мин.
Арчеда
00:18
00:21
1204 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Волгоград 1
02:55
03:36
1336 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Котельниково
07:27
07:29
1493 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Ремонтная
08:21
08:24
1530 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Зимовники
09:01
09:04
1566 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
Куберле
09:32
09:35
1591 км.
1 д. 15 ч. 52 мин.
Двойная
09:57
10:02
1610 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Сальск
11:20
11:48
1668 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Песчанокопская
12:50
12:53
1717 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Ея
13:37
13:40
1755 км.
1 д. 19 ч. 57 мин.
Ровное
13:52
13:57
1763 км.
1 д. 20 ч. 12 мин.
Кавказская
16:07
16:42
1818 км.
1 д. 22 ч. 27 мин.
Курганная
18:16
18:18
1876 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Белореченская
19:15
19:50
1933 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Хадыженская
21:29
21:45
1981 км.
2 д. 3 ч. 49 мин.
Туапсе
23:38
23:43
2030 км.
2 д. 5 ч. 58 мин.
Лазаревская
00:40
02:03
2057 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Лоо
02:46
02:48
2089 км.
2 д. 9 ч. 6 мин.
Сочи
03:20
03:25
2105 км.
2 д. 9 ч. 40 мин.
Хоста
03:44
03:46
2118 км.
2 д. 10 ч. 4 мин.
Адлер
03:57
2126 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кондиционер в поезде работал исправно, никаких проблем с этим небыло. В купе было чисто. Убирались за время поездки раза 3. Один из них была влажная уборка. Туалеты относительно чистые.
Ехали с семьей на отдых. Хочу сказать что это очень приличный поезд. Внутри аккуратно и убрано. Что еще сказать. Я поездкой полностью довольна.
Хамоватая проводница. Начала со мной спорить. Я лучше знаю, как они должны работать, так как сам на железке проработал 20 лет. Не до конца удовлетворен работой молодежи.
Плохо работал кондиционер. Пока ехали с меня десять потов сошло. В вагоне было душно и очень жарко. Отправлять поезда в Адлер с плохим кондиционером это жесть.
Грязный туалет и грязное купе. ПО факту уборка вообще не проводилась. Проводница была сама себе там где-то. Когда покупали билет было написано что в вагоне есть кондиционер. А его не оказалось.