Поезд 457У Челябинск — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:29

Челябинск

2 д. 11 ч. 16 мин.

03:45

Анапа

37

Маршрут следования поезда 457У Челябинск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

16:29

0 км.

0 ч. 0 мин.

Миасс 1

17:57

4 мин.

18:01

82 км.

1 ч. 28 мин.

Златоуст

19:06

5 мин.

19:11

114 км.

2 ч. 37 мин.

Бердяуш

20:09

2 мин.

20:11

150 км.

3 ч. 40 мин.

Сулея

20:40

2 мин.

20:42

166 км.

4 ч. 11 мин.

Вязовая

21:29

2 мин.

21:31

208 км.

5 ч. 0 мин.

Усть-Катав

21:51

2 мин.

21:53

219 км.

5 ч. 22 мин.

Кропачево

22:20

23 мин.

22:43

234 км.

5 ч. 51 мин.

Уфа

01:37

25 мин.

02:02

367 км.

9 ч. 8 мин.

Аксаково

05:31

2 мин.

05:33

508 км.

13 ч. 2 мин.

Абдулино

06:23

12 мин.

06:35

557 км.

13 ч. 54 мин.

Бугуруслан

07:52

2 мин.

07:54

638 км.

15 ч. 23 мин.

Кинель

09:52

2 мин.

09:54

764 км.

17 ч. 23 мин.

Жигулевское Море

12:05

15 мин.

12:20

842 км.

19 ч. 36 мин.

Сызрань Город

15:13

12 мин.

15:25

920 км.

22 ч. 44 мин.

Возрождение

16:44

2 мин.

16:46

972 км.

1 д. 0 ч. 15 мин.

Сенная

18:07

2 мин.

18:09

1073 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:03

37 мин.

21:40

1168 км.

1 д. 4 ч. 34 мин.

Петров Вал

02:28

2 мин.

02:30

1333 км.

1 д. 9 ч. 59 мин.

Волгоград 1

05:47

44 мин.

06:31

1499 км.

1 д. 13 ч. 18 мин.

Сарепта

07:18

9 мин.

07:27

1520 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Котельниково

10:33

5 мин.

10:38

1662 км.

1 д. 18 ч. 4 мин.

Ремонтная

11:22

5 мин.

11:27

1699 км.

1 д. 18 ч. 53 мин.

Зимовники

12:02

3 мин.

12:05

1735 км.

1 д. 19 ч. 33 мин.

Сальск

13:48

26 мин.

14:14

1837 км.

1 д. 21 ч. 19 мин.

Белоглинская

15:30

5 мин.

15:35

1906 км.

1 д. 23 ч. 1 мин.

Ея

15:58

5 мин.

16:03

1924 км.

1 д. 23 ч. 29 мин.

Ровное

16:16

10 мин.

16:26

1932 км.

1 д. 23 ч. 47 мин.

Тихорецкая

17:13

17 мин.

17:30

1968 км.

2 д. 0 ч. 44 мин.

Выселки

18:35

17 мин.

18:52

2015 км.

2 д. 2 ч. 6 мин.

Кореновск

19:27

3 мин.

19:30

2034 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Динская

20:59

5 мин.

21:04

2068 км.

2 д. 4 ч. 30 мин.

Краснодар 1

21:58

11 мин.

22:09

2095 км.

2 д. 5 ч. 29 мин.

Абинская

00:42

2 мин.

00:44

2163 км.

2 д. 8 ч. 13 мин.

Крымская

00:59

36 мин.

01:35

2174 км.

2 д. 8 ч. 30 мин.

Варениковская

02:38

4 мин.

02:42

2207 км.

2 д. 10 ч. 9 мин.

Анапа

03:45

2239 км.

2 д. 11 ч. 16 мин.

Информация о поезде 457У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 457У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 16:29 и прибывает на конечную станцию Анапа в 03:45. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 457У

Количество остановок поезда:

37 станций

Самая длинная остановка:

44 мин. – станция Волгоград 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Денис

    Какй год подрят езжу напоезде 457у в Анапу и не каких притензий все супер кондиционер биотуалет проводники супер побольше бы таких отзывчивых людей и поездка козалась бы мгновением как на самалете вагоны плацкарт номер 3-4

    Ответить
  2. Елена

    Еду на поезде 457У Челябинск-Анапа вагон 6 - купе. Более ужасного вагона не встречала. Кондиционеры толком не работают (в Краснодарском крае их вообще отключили), спать невозможно из-за жары, туалет грязный, вонючий. Практически каждые 15 минут технические остановки по 17 минут. Не поездка, а одно мучение. И это за 8140 рублей за место. Люди, не жалейте денег, летайте на самолете. На нашу дату из Челябинска до Анапы билет на самолете стоил 9022 рубля. Разница всего в 900 рублей Больше в поезд ни ногой.

    Ответить
  3. Изольда П

    Ехали мы в 4 вагоне. Поездка понравилась. Из недостатков: грязные окна. Почему-то вагон с улицы был весь грязным как будто его не мыли никогда. Внутри же все было очень хорошо! Потому что вагон был новым. С кондицинером и всеми удобствами.

    Ответить
  4. Алексей Вержбицкий

    Поездка прошла быстро и без проблем. Чистое постельное белье и хорошее отношение проводниц сделали поездку очень хорошей. Туалеты также всегда были чистенькими и аккуратными. Я впервые ехал в поезде с такими чистыми туалетами.

    Ответить
  5. Маша

    В вагоне ресторане очень вкусные блюда. Рекомендую. Проводницы вежливые. Молодцы. 10 из 10.

    Ответить
  6. Валерий Черненко

    В вагоне было по ночам холодновато. Поддувало где-то из района окна но я так и не понял откуда. Как будто из под обшивки и через щели.

    Ответить
  7. Маргарита Юрьевна

    Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн