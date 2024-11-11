Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 457У Челябинск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
17:57
18:01
82 км.
1 ч. 28 мин.
Златоуст
19:06
19:11
114 км.
2 ч. 37 мин.
Бердяуш
20:09
20:11
150 км.
3 ч. 40 мин.
Сулея
20:40
20:42
166 км.
4 ч. 11 мин.
Вязовая
21:29
21:31
208 км.
5 ч. 0 мин.
Усть-Катав
21:51
21:53
219 км.
5 ч. 22 мин.
Кропачево
22:20
22:43
234 км.
5 ч. 51 мин.
Уфа
01:37
02:02
367 км.
9 ч. 8 мин.
Аксаково
05:31
05:33
508 км.
13 ч. 2 мин.
Абдулино
06:23
06:35
557 км.
13 ч. 54 мин.
Бугуруслан
07:52
07:54
638 км.
15 ч. 23 мин.
Кинель
09:52
09:54
764 км.
17 ч. 23 мин.
Жигулевское Море
12:05
12:20
842 км.
19 ч. 36 мин.
Сызрань Город
15:13
15:25
920 км.
22 ч. 44 мин.
Возрождение
16:44
16:46
972 км.
1 д. 0 ч. 15 мин.
Сенная
18:07
18:09
1073 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:03
21:40
1168 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Петров Вал
02:28
02:30
1333 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Волгоград 1
05:47
06:31
1499 км.
1 д. 13 ч. 18 мин.
Сарепта
07:18
07:27
1520 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Котельниково
10:33
10:38
1662 км.
1 д. 18 ч. 4 мин.
Ремонтная
11:22
11:27
1699 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Зимовники
12:02
12:05
1735 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Сальск
13:48
14:14
1837 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Белоглинская
15:30
15:35
1906 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Ея
15:58
16:03
1924 км.
1 д. 23 ч. 29 мин.
Ровное
16:16
16:26
1932 км.
1 д. 23 ч. 47 мин.
Тихорецкая
17:13
17:30
1968 км.
2 д. 0 ч. 44 мин.
Выселки
18:35
18:52
2015 км.
2 д. 2 ч. 6 мин.
Кореновск
19:27
19:30
2034 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Динская
20:59
21:04
2068 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Краснодар 1
21:58
22:09
2095 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Абинская
00:42
00:44
2163 км.
2 д. 8 ч. 13 мин.
Крымская
00:59
01:35
2174 км.
2 д. 8 ч. 30 мин.
Варениковская
02:38
02:42
2207 км.
2 д. 10 ч. 9 мин.
Анапа
03:45
2239 км.
2 д. 11 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Какй год подрят езжу напоезде 457у в Анапу и не каких притензий все супер кондиционер биотуалет проводники супер побольше бы таких отзывчивых людей и поездка козалась бы мгновением как на самалете вагоны плацкарт номер 3-4
Еду на поезде 457У Челябинск-Анапа вагон 6 - купе. Более ужасного вагона не встречала. Кондиционеры толком не работают (в Краснодарском крае их вообще отключили), спать невозможно из-за жары, туалет грязный, вонючий. Практически каждые 15 минут технические остановки по 17 минут. Не поездка, а одно мучение. И это за 8140 рублей за место. Люди, не жалейте денег, летайте на самолете. На нашу дату из Челябинска до Анапы билет на самолете стоил 9022 рубля. Разница всего в 900 рублей Больше в поезд ни ногой.
Ехали мы в 4 вагоне. Поездка понравилась. Из недостатков: грязные окна. Почему-то вагон с улицы был весь грязным как будто его не мыли никогда. Внутри же все было очень хорошо! Потому что вагон был новым. С кондицинером и всеми удобствами.
Поездка прошла быстро и без проблем. Чистое постельное белье и хорошее отношение проводниц сделали поездку очень хорошей. Туалеты также всегда были чистенькими и аккуратными. Я впервые ехал в поезде с такими чистыми туалетами.
В вагоне ресторане очень вкусные блюда. Рекомендую. Проводницы вежливые. Молодцы. 10 из 10.
В вагоне было по ночам холодновато. Поддувало где-то из района окна но я так и не понял откуда. Как будто из под обшивки и через щели.
Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.