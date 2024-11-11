Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 275Ж Волгоград — Москва.
Маршрут следования поезда 275Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
15:05
15:07
166 км.
3 ч. 5 мин.
Карамыш
16:58
17:00
260 км.
4 ч. 58 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:44
19:24
332 км.
6 ч. 44 мин.
Татищево
20:12
20:14
363 км.
8 ч. 12 мин.
Аткарск
20:57
20:59
409 км.
8 ч. 57 мин.
Екатериновка
21:42
21:44
458 км.
9 ч. 42 мин.
Салтыковка
22:05
22:07
477 км.
10 ч. 5 мин.
Ртищево 1
22:43
23:23
502 км.
10 ч. 43 мин.
Тамала
00:12
00:14
550 км.
12 ч. 12 мин.
Кирсанов
00:46
00:48
586 км.
12 ч. 46 мин.
Тамбов 1
02:05
02:10
674 км.
14 ч. 5 мин.
Никифоровка
02:56
02:58
721 км.
14 ч. 56 мин.
Мичуринск
Уральский
03:26
03:55
740 км.
15 ч. 26 мин.
Богоявленск
04:34
04:36
781 км.
16 ч. 34 мин.
Раненбург
04:58
05:00
803 км.
16 ч. 58 мин.
Троекурово
05:20
05:22
827 км.
17 ч. 20 мин.
Урусово
05:34
05:36
837 км.
17 ч. 34 мин.
Милославское
05:53
05:55
851 км.
17 ч. 53 мин.
Ожерелье
08:51
08:53
1007 км.
20 ч. 51 мин.
Ступино
09:16
09:18
1024 км.
21 ч. 16 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:38
1119 км.
22 ч. 38 мин.
