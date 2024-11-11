Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 495Й Самара — Кисловодск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:15
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
25
Маршрут следования поезда 495Й Самара — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
23:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань Город
02:32
02:38
109 км.
3 ч. 17 мин.
Возрождение
03:43
03:45
161 км.
4 ч. 28 мин.
Кулатка
04:06
04:08
187 км.
4 ч. 51 мин.
Сенная
05:08
05:10
262 км.
5 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:24
08:06
357 км.
8 ч. 9 мин.
Петров Вал
11:46
11:54
522 км.
12 ч. 31 мин.
Волгоград 1
15:06
15:52
688 км.
15 ч. 51 мин.
Суровикино
18:25
18:27
811 км.
19 ч. 10 мин.
Морозовская
20:01
20:33
890 км.
20 ч. 46 мин.
Волгодонская
23:21
23:26
985 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Куберле
00:38
00:40
1041 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Двойная
01:02
01:04
1060 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Пролетарская
01:42
01:44
1092 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Сальск
02:12
02:42
1119 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Песчанокопская
03:34
03:36
1168 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Белоглинская
03:57
03:59
1188 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Ея
04:19
04:24
1206 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Кавказская
06:33
07:05
1265 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:05
08:20
1330 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Невинномысская
09:25
09:35
1407 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Минеральные Воды
10:55
11:58
1511 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Пятигорск
12:29
12:34
1531 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Ессентуки
12:53
12:58
1547 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кисловодск
13:28
1566 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Самара → Кисловодск Распечатать расписание поезда