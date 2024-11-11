Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 503Й Уфа — Анапа
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 503Й Уфа — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
02:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
06:03
06:05
141 км.
3 ч. 42 мин.
Абдулино
06:53
07:05
190 км.
4 ч. 32 мин.
Бугуруслан
08:18
08:20
271 км.
5 ч. 57 мин.
Кинель
10:09
10:11
397 км.
7 ч. 48 мин.
Жигулевское Море
12:05
12:25
475 км.
9 ч. 44 мин.
Сызрань Город
16:04
16:11
553 км.
13 ч. 43 мин.
Возрождение
17:35
17:38
605 км.
15 ч. 14 мин.
Сенная
19:10
19:15
706 км.
16 ч. 49 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:16
22:53
801 км.
19 ч. 55 мин.
Петров Вал
03:29
03:31
966 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Волгоград 1
06:44
07:38
1132 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Суровикино
10:20
10:23
1255 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Обливская
10:50
10:53
1281 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Чернышков
11:24
11:26
1305 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Морозовская
12:00
12:38
1334 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Тацинская
13:43
13:45
1378 км.
1 д. 11 ч. 22 мин.
Белая Калитва
14:58
15:00
1414 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Лихая
16:13
17:06
1458 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
20:54
21:12
1568 км.
1 д. 18 ч. 33 мин.
Староминская-Тимашевск
22:42
22:44
1659 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Тимашевская
00:11
00:13
1756 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Протока
01:35
01:37
1832 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Варениковская
02:46
02:48
1871 км.
2 д. 0 ч. 25 мин.
Анапа
03:50
1903 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличный поезд! Ехала с сестрой на отдых – все очень понравилось. Проводница внимательная и заботливая девушка.
Жара невыносимая стояла всю дорогу. Просто невозможно было нормально сидеть, не то что ехать и отдыхать. Периодически обливали себя водой.
Поезд не новый. Но довольно комфортный. Радует что широкие полки. Я ехала с грудным ребенком, спали вдвоем на одной полке. Было неудобно, но за счет хорошей ширины полок еще терпимо)
Поезд делает много длительных остановок. Которые не нужны. Не стоит забывать что когда поезд стоит на месте – кондиционеры не работают совсем. И в вагоне дышать нечем.
Машинист дерганный. Поезд тоже не самый лучшие. Старый. Все скрипит и трясется. Ехать невозможно.