Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 357Й Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
04:40
2 д. 1 ч. 52 мин.
39
Маршрут следования поезда 357Й Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
04:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чишмы 1
06:02
06:04
40 км.
1 ч. 22 мин.
Раевка
07:15
07:17
105 км.
2 ч. 35 мин.
Аксаково
08:42
08:44
156 км.
4 ч. 2 мин.
Приютово
09:03
09:05
175 км.
4 ч. 23 мин.
Абдулино
09:42
09:46
205 км.
5 ч. 2 мин.
Бугуруслан
11:05
11:07
286 км.
6 ч. 25 мин.
Новоотрадная
12:14
12:16
362 км.
7 ч. 34 мин.
Самара
13:44
14:33
445 км.
9 ч. 4 мин.
Сызрань Город
17:46
17:53
554 км.
13 ч. 6 мин.
Возрождение
19:04
19:06
606 км.
14 ч. 24 мин.
Кулатка
19:29
19:31
632 км.
14 ч. 49 мин.
Сенная
20:30
20:32
707 км.
15 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:22
23:59
802 км.
18 ч. 42 мин.
Петров Вал
04:01
04:03
967 км.
23 ч. 21 мин.
Волгоград 1
07:12
07:53
1133 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Сарепта
08:38
08:41
1154 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Жутово
10:19
10:24
1242 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Котельниково
11:17
11:20
1295 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Ремонтная
12:05
12:08
1332 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Зимовники
12:40
12:44
1368 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Куберле
13:15
13:18
1393 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Пролетарская
14:18
14:21
1444 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Сальск
14:56
15:14
1471 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Белоглинская
16:33
16:38
1540 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Ровное
17:14
17:19
1566 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Тихорецкая
18:20
18:38
1602 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Выселки
19:38
19:45
1649 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Кореновск
20:11
20:16
1668 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Динская
20:58
21:03
1702 км.
1 д. 16 ч. 18 мин.
Краснодар 1
21:50
22:08
1729 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Горячий Ключ
00:40
01:19
1771 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Туапсе
02:58
03:10
1832 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Лазаревская
03:49
03:55
1859 км.
1 д. 23 ч. 9 мин.
Лоо
04:44
04:54
1891 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Сочи
05:17
05:36
1907 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
Хоста
05:55
05:57
1920 км.
2 д. 1 ч. 15 мин.
Адлер
06:08
06:18
1928 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
Имеретинский Курорт
06:32
1934 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
