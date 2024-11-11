13:05
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
48
Маршрут следования поезда 142Е Пермь — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунгур
14:34
14:36
80 км.
1 ч. 29 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:30
20:38
306 км.
6 ч. 25 мин.
Каменск-Уральский
22:16
22:21
399 км.
9 ч. 11 мин.
Челябинск-Главный
00:58
01:35
545 км.
11 ч. 53 мин.
Чебаркуль
02:48
02:51
614 км.
13 ч. 43 мин.
Миасс 1
03:14
03:16
629 км.
14 ч. 9 мин.
Златоуст
04:30
04:32
661 км.
15 ч. 25 мин.
Бердяуш
05:41
05:43
697 км.
16 ч. 36 мин.
Сулея
06:13
06:15
713 км.
17 ч. 8 мин.
Вязовая
07:07
07:09
755 км.
18 ч. 2 мин.
Усть-Катав
07:25
07:27
766 км.
18 ч. 20 мин.
Кропачево
07:52
08:17
781 км.
18 ч. 47 мин.
Аша
09:13
09:15
826 км.
20 ч. 8 мин.
Уфа
10:51
11:17
914 км.
21 ч. 46 мин.
Раевка
13:42
13:44
1014 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Аксаково
15:04
15:06
1065 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Абдулино
16:02
16:05
1114 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Бугуруслан
17:17
17:19
1195 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Похвистнево
17:36
17:38
1214 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Новоотрадная
18:24
18:26
1275 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Самара
19:47
20:18
1358 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Новокуйбышевская
20:41
20:43
1374 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Чапаевск
21:03
21:05
1394 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Сызрань Город
23:50
23:57
1478 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Возрождение
01:01
01:03
1530 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Кулатка
01:25
01:27
1556 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Сенная
02:33
02:44
1631 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
05:44
06:21
1726 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Карамыш
08:55
08:57
1798 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Петров Вал
10:35
10:37
1892 км.
1 д. 21 ч. 30 мин.
Волгоград 1
13:50
14:33
2058 км.
2 д. 0 ч. 45 мин.
Суровикино
17:07
17:09
2181 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Обливская
17:35
17:37
2207 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Чернышков
18:08
18:10
2231 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Морозовская
18:45
18:48
2260 км.
2 д. 5 ч. 40 мин.
Белая Калитва
20:38
20:40
2339 км.
2 д. 7 ч. 33 мин.
Лихая
22:16
22:46
2383 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Шахтная
00:10
00:12
2430 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Ростов
Главный
02:05
02:20
2498 км.
2 д. 13 ч. 0 мин.
Тимашевская
05:18
05:30
2683 км.
2 д. 16 ч. 13 мин.
Тамань
09:35
10:05
2839 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:33
10:40
2883 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Багерово
10:56
11:06
2893 км.
2 д. 21 ч. 51 мин.
Семь Колодезей
11:52
12:05
2935 км.
2 д. 22 ч. 47 мин.
Владиславовка
12:48
12:51
2969 км.
2 д. 23 ч. 43 мин.
Джанкой
14:04
14:35
3066 км.
3 д. 0 ч. 59 мин.
Симферополь
16:00
3152 км.
3 д. 2 ч. 55 мин.
