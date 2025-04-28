Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 528С Новороссийск — Оренбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:32
1 д. 20 ч. 33 мин.
19:05
25
Маршрут следования поезда 528С Новороссийск — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
22:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар 1
03:38
03:54
100 км.
5 ч. 6 мин.
Динская
05:00
05:05
127 км.
6 ч. 28 мин.
Кореновск
05:54
05:58
161 км.
7 ч. 22 мин.
Выселки
06:22
06:25
180 км.
7 ч. 50 мин.
Тихорецкая
07:22
07:40
227 км.
8 ч. 50 мин.
Ровное
08:28
08:31
263 км.
9 ч. 56 мин.
Ея
08:46
08:49
271 км.
10 ч. 14 мин.
Песчанокопская
09:26
09:29
309 км.
10 ч. 54 мин.
Сальск
10:25
10:51
358 км.
11 ч. 53 мин.
Двойная
12:02
12:05
416 км.
13 ч. 30 мин.
Куберле
12:28
12:31
435 км.
13 ч. 56 мин.
Зимовники
12:59
13:02
460 км.
14 ч. 27 мин.
Ремонтная
13:36
13:39
496 км.
15 ч. 4 мин.
Котельниково
14:19
14:25
533 км.
15 ч. 47 мин.
Волгоград 1
18:00
18:44
690 км.
19 ч. 28 мин.
Петров Вал
22:13
22:15
856 км.
23 ч. 41 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:15
02:45
1021 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Сенная
04:57
04:59
1116 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Кулатка
06:05
06:07
1191 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Возрождение
06:31
06:33
1217 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Сызрань Город
07:37
07:44
1269 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Самара
11:08
12:18
1378 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Бузулук
14:56
15:17
1529 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Оренбург
19:05
1749 км.
1 д. 20 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Оренбург Распечатать расписание поезда