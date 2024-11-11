18:55
1 д. 1 ч. 7 мин.
20:02
10
Маршрут следования поезда 937Ж Волгоград — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
22:25
22:27
166 км.
3 ч. 30 мин.
Карамыш
00:14
00:16
260 км.
5 ч. 19 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:54
02:34
332 км.
6 ч. 59 мин.
Аткарск
04:04
04:06
409 км.
9 ч. 9 мин.
Ртищево 1
05:45
06:15
502 км.
10 ч. 50 мин.
Пенза 1
08:57
09:40
635 км.
14 ч. 2 мин.
Красный Узел
14:10
14:36
771 км.
19 ч. 15 мин.
Арзамас 1
17:38
17:43
919 км.
22 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:02
1021 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
