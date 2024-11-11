Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 193У Челябинск — Севастополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
01:35
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
44
Маршрут следования поезда 193У Челябинск — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
01:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
02:48
02:51
69 км.
1 ч. 13 мин.
Миасс 1
03:14
03:16
84 км.
1 ч. 39 мин.
Златоуст
04:30
04:32
116 км.
2 ч. 55 мин.
Бердяуш
05:41
05:43
152 км.
4 ч. 6 мин.
Сулея
06:13
06:15
168 км.
4 ч. 38 мин.
Вязовая
07:07
07:09
210 км.
5 ч. 32 мин.
Усть-Катав
07:25
07:27
221 км.
5 ч. 50 мин.
Кропачево
07:52
08:17
236 км.
6 ч. 17 мин.
Аша
09:13
09:15
281 км.
7 ч. 38 мин.
Уфа
10:51
11:17
369 км.
9 ч. 16 мин.
Раевка
13:42
13:44
469 км.
12 ч. 7 мин.
Аксаково
15:04
15:06
520 км.
13 ч. 29 мин.
Абдулино
16:02
16:05
569 км.
14 ч. 27 мин.
Бугуруслан
17:17
17:19
650 км.
15 ч. 42 мин.
Похвистнево
17:36
17:38
669 км.
16 ч. 1 мин.
Новоотрадная
18:24
18:26
730 км.
16 ч. 49 мин.
Самара
19:47
20:18
813 км.
18 ч. 12 мин.
Пугачевск
23:30
23:32
971 км.
21 ч. 55 мин.
Балаково
00:48
00:50
1039 км.
23 ч. 13 мин.
Вольск 2
02:04
02:12
1073 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Сенная
02:42
02:44
1097 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Саратов 1
Пассажирский
05:44
06:21
1192 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Карамыш
08:55
08:57
1264 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
Петров Вал
10:35
10:37
1358 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Волгоград 1
13:50
14:33
1524 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Суровикино
17:07
17:09
1647 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Обливская
17:35
17:37
1673 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Чернышков
18:08
18:10
1697 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Морозовская
18:45
18:48
1726 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Белая Калитва
20:38
20:40
1805 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Лихая
22:16
22:46
1849 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Шахтная
00:10
00:12
1896 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
02:05
02:20
1964 км.
2 д. 0 ч. 30 мин.
Тимашевская
05:18
05:30
2149 км.
2 д. 3 ч. 43 мин.
Тамань
09:35
10:05
2305 км.
2 д. 8 ч. 0 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:33
10:40
2349 км.
2 д. 8 ч. 58 мин.
Багерово
10:56
11:06
2359 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Семь Колодезей
11:52
12:05
2401 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Владиславовка
12:48
12:51
2435 км.
2 д. 11 ч. 13 мин.
Джанкой
14:04
14:35
2532 км.
2 д. 12 ч. 29 мин.
Симферополь
16:00
16:20
2618 км.
2 д. 14 ч. 25 мин.
Бахчисарай
17:00
17:05
2647 км.
2 д. 15 ч. 25 мин.
Севастополь
18:25
2677 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
