Поезд 462С Адлер — Уфа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:10

Адлер

2 д. 3 ч. 3 мин.

22:13

Уфа

47

Маршрут следования поезда 462С Адлер — Уфа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Уфа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

19:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

19:22

2 мин.

19:24

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

19:44

10 мин.

19:54

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

20:19

11 мин.

20:30

37 км.

1 ч. 9 мин.

Лазаревская

21:12

39 мин.

21:51

69 км.

2 ч. 2 мин.

Туапсе

22:30

10 мин.

22:40

96 км.

3 ч. 20 мин.

Горячий Ключ

01:16

31 мин.

01:47

157 км.

6 ч. 6 мин.

Краснодар 1

03:38

16 мин.

03:54

199 км.

8 ч. 28 мин.

Динская

04:27

8 мин.

04:35

226 км.

9 ч. 17 мин.

Кореновск

05:50

8 мин.

05:58

260 км.

10 ч. 40 мин.

Выселки

06:22

5 мин.

06:27

279 км.

11 ч. 12 мин.

Тихорецкая

07:19

18 мин.

07:37

326 км.

12 ч. 9 мин.

Ея

08:37

3 мин.

08:40

371 км.

13 ч. 27 мин.

Белоглинская

09:00

3 мин.

09:03

389 км.

13 ч. 50 мин.

Песчанокопская

09:26

3 мин.

09:29

409 км.

14 ч. 16 мин.

Сальск

10:25

18 мин.

10:43

458 км.

15 ч. 15 мин.

Пролетарская

11:15

3 мин.

11:18

485 км.

16 ч. 5 мин.

Куберле

12:21

3 мин.

12:24

536 км.

17 ч. 11 мин.

Зимовники

13:00

2 мин.

13:02

561 км.

17 ч. 50 мин.

Ремонтная

13:40

5 мин.

13:45

597 км.

18 ч. 30 мин.

Котельниково

14:22

6 мин.

14:28

634 км.

19 ч. 12 мин.

Волгоград 1

18:00

44 мин.

18:44

791 км.

22 ч. 50 мин.

Петров Вал

22:03

2 мин.

22:05

957 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:36

40 мин.

02:16

1122 км.

1 д. 6 ч. 26 мин.

Анисовка

03:02

2 мин.

03:04

1137 км.

1 д. 7 ч. 52 мин.

Безымянная

03:36

2 мин.

03:38

1163 км.

1 д. 8 ч. 26 мин.

Золотая Степь

04:04

2 мин.

04:06

1187 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Урбах

04:27

8 мин.

04:35

1201 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Мокроус

05:13

2 мин.

05:15

1238 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Плес

05:34

2 мин.

05:36

1257 км.

1 д. 10 ч. 24 мин.

Ершов

06:09

18 мин.

06:27

1292 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Римско-Корсаковка

07:03

2 мин.

07:05

1323 км.

1 д. 11 ч. 53 мин.

Рукополь

07:50

4 мин.

07:54

1352 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Пугачевск

08:23

17 мин.

08:40

1375 км.

1 д. 13 ч. 13 мин.

Тополек

09:31

2 мин.

09:33

1412 км.

1 д. 14 ч. 21 мин.

Чапаевск

11:34

3 мин.

11:37

1498 км.

1 д. 16 ч. 24 мин.

Новокуйбышевская

11:59

2 мин.

12:01

1518 км.

1 д. 16 ч. 49 мин.

Самара

12:27

66 мин.

13:33

1534 км.

1 д. 17 ч. 17 мин.

Новоотрадная

14:51

2 мин.

14:53

1617 км.

1 д. 19 ч. 41 мин.

Похвистнево

15:39

2 мин.

15:41

1678 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Бугуруслан

15:59

2 мин.

16:01

1697 км.

1 д. 20 ч. 49 мин.

Абдулино

17:20

18 мин.

17:38

1778 км.

1 д. 22 ч. 10 мин.

Приютово

18:15

2 мин.

18:17

1808 км.

1 д. 23 ч. 5 мин.

Аксаково

18:38

3 мин.

18:41

1827 км.

1 д. 23 ч. 28 мин.

Раевка

19:46

2 мин.

19:48

1878 км.

2 д. 0 ч. 36 мин.

Чишмы 1

20:39

1 мин.

20:40

1943 км.

2 д. 1 ч. 29 мин.

Уфа

22:13

1983 км.

2 д. 3 ч. 3 мин.

Погода на станциях Адлер и Уфа

Информация о поезде 462С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Уфа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 462С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 19:10 и прибывает на конечную станцию Уфа в 22:13. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 34 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2352 руб.
  • стоимость купейного места – 12714 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 462С Адлер - Уфа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

47 станций

Самая длинная остановка:

66 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2352 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Мария

    Очень много лишних остановок и стоянок по 2-4 минуты, за их счет можно было бы ускорить движение поезда, либо увеличить стоянку на более крупных станциях. Питание в вагоне- ресторане очень дорогое, ужин макароны с котлетой 270р. Это вообще как? Сосиска в тесте 70р, на вокзале даже 55-60р Средний ценник кто-нибудь мониторит вообще? Из хорошего, проводники очень положительные, у нас был Рамазан, прям молодец, и уборку постоянно проводил, и все просьбы, и с багажом помогал, респект ему! И даже бригадир поезда обходы делал, спрашивал, все ли устраивает. Можно еще на боковые полки розетки добавить, для зарядки телефонов. И шторки ограничивающие коридор от бокового места, конечно тоже можно бы повесить везде, чтоб сквозило меньше. Ну а уж падающие матрасы это я так понимаю давнишняя беда всех поездов.

    Ответить
  2. Света

    Как можно поезда, которые двигаются на ЮГ не оборудовать кондиционерами по умолчанию!? Как такое вообще возмжоно!!!!!????? Вы сами пробовали ездить в таких поездах когда за окном +35?!

    Ответить
  3. Илья Петрович

    Спасибо все было хорошо. Поезд приличный. Проводница не навязывалась. Кондиционер не всегда справлялся с жарой.

    Ответить
  4. Татьяна Юрьевна

    Ехала в 8 вагоне. Вагон страшный и вонючий. Кондиционер не работал. В туалете никогда не было бумаги. Проводнице на все плевать. Она сама себе трещит с подружками по телефону.

    Ответить
  5. Алиса

    Взяла себе СВ думала что хотя бы тут будет что-то стоящее. Ошиблась. Вагон вообще ни о чем. Розеток нет в купе совсем. Да что там розеток – в вагоне банально БИОТУАЛЕТА НЕТ!!! Вот вообще не понятно за что платить? За название?

    Ответить
  6. Катя Лопатина

    Благодаря проводнице у нас было все ок. Были отдыхающие которые перебрали в дороге и начали какие-то разборки делать. Но позже все стало на свои места и более-менее нормально. Конечно жаль что не все умеют себя вести нормально.

    Ответить
