Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 462С Адлер — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
19:22
19:24
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
19:44
19:54
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
20:19
20:30
37 км.
1 ч. 9 мин.
Лазаревская
21:12
21:51
69 км.
2 ч. 2 мин.
Туапсе
22:30
22:40
96 км.
3 ч. 20 мин.
Горячий Ключ
01:16
01:47
157 км.
6 ч. 6 мин.
Краснодар 1
03:38
03:54
199 км.
8 ч. 28 мин.
Динская
04:27
04:35
226 км.
9 ч. 17 мин.
Кореновск
05:50
05:58
260 км.
10 ч. 40 мин.
Выселки
06:22
06:27
279 км.
11 ч. 12 мин.
Тихорецкая
07:19
07:37
326 км.
12 ч. 9 мин.
Ея
08:37
08:40
371 км.
13 ч. 27 мин.
Белоглинская
09:00
09:03
389 км.
13 ч. 50 мин.
Песчанокопская
09:26
09:29
409 км.
14 ч. 16 мин.
Сальск
10:25
10:43
458 км.
15 ч. 15 мин.
Пролетарская
11:15
11:18
485 км.
16 ч. 5 мин.
Куберле
12:21
12:24
536 км.
17 ч. 11 мин.
Зимовники
13:00
13:02
561 км.
17 ч. 50 мин.
Ремонтная
13:40
13:45
597 км.
18 ч. 30 мин.
Котельниково
14:22
14:28
634 км.
19 ч. 12 мин.
Волгоград 1
18:00
18:44
791 км.
22 ч. 50 мин.
Петров Вал
22:03
22:05
957 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:36
02:16
1122 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Анисовка
03:02
03:04
1137 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Безымянная
03:36
03:38
1163 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Золотая Степь
04:04
04:06
1187 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Урбах
04:27
04:35
1201 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Мокроус
05:13
05:15
1238 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Плес
05:34
05:36
1257 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Ершов
06:09
06:27
1292 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Римско-Корсаковка
07:03
07:05
1323 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Рукополь
07:50
07:54
1352 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Пугачевск
08:23
08:40
1375 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Тополек
09:31
09:33
1412 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Чапаевск
11:34
11:37
1498 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Новокуйбышевская
11:59
12:01
1518 км.
1 д. 16 ч. 49 мин.
Самара
12:27
13:33
1534 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Новоотрадная
14:51
14:53
1617 км.
1 д. 19 ч. 41 мин.
Похвистнево
15:39
15:41
1678 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Бугуруслан
15:59
16:01
1697 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Абдулино
17:20
17:38
1778 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Приютово
18:15
18:17
1808 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
Аксаково
18:38
18:41
1827 км.
1 д. 23 ч. 28 мин.
Раевка
19:46
19:48
1878 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Чишмы 1
20:39
20:40
1943 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Уфа
22:13
1983 км.
2 д. 3 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень много лишних остановок и стоянок по 2-4 минуты, за их счет можно было бы ускорить движение поезда, либо увеличить стоянку на более крупных станциях. Питание в вагоне- ресторане очень дорогое, ужин макароны с котлетой 270р. Это вообще как? Сосиска в тесте 70р, на вокзале даже 55-60р Средний ценник кто-нибудь мониторит вообще? Из хорошего, проводники очень положительные, у нас был Рамазан, прям молодец, и уборку постоянно проводил, и все просьбы, и с багажом помогал, респект ему! И даже бригадир поезда обходы делал, спрашивал, все ли устраивает. Можно еще на боковые полки розетки добавить, для зарядки телефонов. И шторки ограничивающие коридор от бокового места, конечно тоже можно бы повесить везде, чтоб сквозило меньше. Ну а уж падающие матрасы это я так понимаю давнишняя беда всех поездов.
Как можно поезда, которые двигаются на ЮГ не оборудовать кондиционерами по умолчанию!? Как такое вообще возмжоно!!!!!????? Вы сами пробовали ездить в таких поездах когда за окном +35?!
Спасибо все было хорошо. Поезд приличный. Проводница не навязывалась. Кондиционер не всегда справлялся с жарой.
Ехала в 8 вагоне. Вагон страшный и вонючий. Кондиционер не работал. В туалете никогда не было бумаги. Проводнице на все плевать. Она сама себе трещит с подружками по телефону.
Взяла себе СВ думала что хотя бы тут будет что-то стоящее. Ошиблась. Вагон вообще ни о чем. Розеток нет в купе совсем. Да что там розеток – в вагоне банально БИОТУАЛЕТА НЕТ!!! Вот вообще не понятно за что платить? За название?
Благодаря проводнице у нас было все ок. Были отдыхающие которые перебрали в дороге и начали какие-то разборки делать. Но позже все стало на свои места и более-менее нормально. Конечно жаль что не все умеют себя вести нормально.