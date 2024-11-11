Расписание поезда Анапа — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
11:21
11:23
72 км.
4 ч. 21 мин.
Тимашевская
12:40
12:47
148 км.
5 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
15:53
16:11
333 км.
8 ч. 53 мин.
Новочеркасск
17:07
17:09
371 км.
10 ч. 7 мин.
Шахтная
17:49
17:51
407 км.
10 ч. 49 мин.
Сулин
18:18
18:20
425 км.
11 ч. 18 мин.
Зверево
18:40
18:42
440 км.
11 ч. 40 мин.
Лихая
19:06
19:36
456 км.
12 ч. 6 мин.
Белая Калитва
20:56
20:58
500 км.
13 ч. 56 мин.
Тацинская
22:25
22:27
536 км.
15 ч. 25 мин.
Морозовская
23:32
23:37
580 км.
16 ч. 32 мин.
Чернышков
00:13
00:15
609 км.
17 ч. 13 мин.
Обливская
00:40
00:42
633 км.
17 ч. 40 мин.
Суровикино
01:08
01:11
659 км.
18 ч. 8 мин.
Волгоград 1
03:55
04:35
782 км.
20 ч. 55 мин.
Петров Вал
07:47
07:50
948 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Карамыш
09:28
09:30
1042 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:06
1114 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень сильно работал кондиционер и холодил. Если ты лежишь на второй полке – практически гарантированно можно считать, что заболел. Нельзя же так сильно включать обдув. Особенно когда приходишь вспотевший после жары.
Нормально! Отдохнули и поехали. Что туда что назад сервис на высоте. Приятно было ехать. Благодарю проводницу Елизавету.
В вагоне было прохладно и очень комфортно. Проводница старалась, была обходительной и делала всё для того, чтобы мы были довольны.
Хороший поезд, но не берите место у туалета. Постоянные похождения туда-сюда задолбают. Дверями постоянно хлопают.
Прекрасный поезд! Мы с мужем остались довольны поездкой. Что немаловажно – отношение очень человеческое. Видно что проводница старается для людей и очень любит свою работу.